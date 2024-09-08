Аура-маникюр: самые красивые дизайны этой осени

Аура-маникюр – это новая вариация градиента на ногтях, только не от кончика к лунке, а от центра к периферии. Варианты используемых оттенков очень разнообразны: от нежной нюдовой дымки до яркой неоновой подсветки.

Для начала давайте разберемся, как достигается такой эффект.

1) На подготовленные ногти наносят базовое покрытие, выравнивающее поверхность ногтевой пластины. Чтобы защитить кожу вокруг ногтя, лучше предварительно нанести на нее увлажняющий крем.

2) На небольшую чистую губку (подойдет вырезанный кусок от новой губки для посуды) наносят выбранные цвета лака (как правило, это три оттенка).

3) Пришлепывающими движениями губки "набивают" цвета на ногти. Лишний лак, попавший на кожу, удаляют кисточкой, пропитанной жидкостью для снятия лака.

4) Наносят верхнее фиксирующее покрытие.

Итак, с техникой разобрались. А какие цвета можно красиво комбинировать для получения модного аура-маникюра?

Начнем с нежной "ауры" на каждый день, которая подойдет под любой образ и дресс-код. Комбинируем разные светлые оттенки персикового, розового по центру с прозрачной или бежевой базой, – получается красиво.

Более яркий маникюр можно получить, если добавить к пастельной "ауре" металлического лака по окружности.

Красивое сочетание, соответствующее осеннему настроению, – аура-маникюр в вишневой гамме со светло-розовым, чуть перламутровым бликом по центру.

Очень стильно смотрятся небесно-голубые ногти с синим бликом и светло-голубые в сочетании с розовым. Такой дизайн привлечет внимание и поднимет настроение даже в пасмурную осеннюю погоду.

Необычный вариант– темная аура по центру и светлый основной лак. В сочетании с хромированной втиркой смотрится инопланетно!

Ауру не обязательно рисовать на всех ногтях, можно накрасить так через один, добавив в дизайн остальных ногтей схожих элементов. Обратите внимание на металлизированные лаки – этой осенью они на пике моды.

Классический черный цвет будет смотреться не так прямолинейно, если разнообразить его светло-серой дымкой по центру.

С черной базой красиво сочетаются практически любые оттенки "ауры" – синие, фиолетовые, голубые, золотые. Получается космический эффект, который стильно смотрится на ногтях любой длины и формы.



