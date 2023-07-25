Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 года

Лунный календарь на ноябрь 2022 — полезное пособие, составленное астрономами и астрологами для тех, кто считает возможным использовать его в определении благоприятных и нежелательных периодов в повседневных делах, хороших дат для торжественных, знаковых событий в жизни. Человечество достаточно давно наблюдает за ночным светилом, чтобы подметить его влияние на все происходящие на Земле события.

Лунный календарь стрижек на ноябрь в 2022 году

Луна — один из самых больших спутников планет в Солнечной системе. За ее положением наблюдают астрономы и астрологи — первые отслеживают привычное перемещение по орбите, годовые отклонения, переход из одной фазы в другую, транзитное положение в зодиакальном круге, вторые проводят все необходимые вычисления и составляют рекомендации для разных сфер деятельности человека.

Если говорить о манипуляциях с волосами, нужно учитывать:

Влияние зодиакального созвездия на волосы и их состояние. Когда луна в Деве, Льве, Тельце и Козероге, можно планировать стрижку и окрашивание, а Водолей и Овен негативно повлияют на прическу. Некоторые дни, по мнению астрологов, изначально обладают негативной энергетикой (например, 25-й лунный день), но есть и неблагоприятные периоды в конкретном месяце из-за расположения планет и светил. Состригая волосы в периоды с позитивной энергетикой, можно поправить финансовое положение и здоровье, приобрести привлекательность в глазах противоположного пола, изменить не только имидж, но и течение жизни. Каждая фаза ночного светила имеет особенное влияние на процессы. Растущая приведет к быстрому отрастанию волос, а краска, скорее всего, вскоре смоется. Стрижка на убывающей луне замедлит рост, поможет сэкономить на посещении парикмахерской. В этот период краска не будет яркой, но продержится дольше. В новолуние стричься не стоит, зато в полнолуние в парикмахерскую ходят те, кто намерен измениться внутренне и внешне, пойти по новому пути. Ни в коем случае не стоит заниматься волосами в дни солнечного и лунного затмения. 8 ноября ожидается лунное, в некоторых источниках эта дата фигурирует как день с хорошей энергетикой, но стричься все же нежелательно.

Лунный календарь на ноябрь 2022 поможет в самых разных случаях — от выращивания растений до приведения в порядок прически и покраски волос. Самостоятельно определить хорошее время для стрижки будет несколько затруднительно, зато можно поставить перед собой определенные цели, ориентируясь на фазы ночного светила.

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Таблица лунных фаз на ноябрь 2022 года:

Растущая Убывающая Новолуние Полнолуние 1-7 25-30 9-23 24 8

С. Зарецкий, стилист: «Уход за волосами как один из главных компонентов привлекательной внешности входит в сферу лунного влияния. Человек может управлять своим состоянием, внешним видом и здоровьем, не только занимаясь спортом и питаясь здоровой пищей. Лунный календарь стрижек на ноябрь 2022 года, как и на любой другой месяц, поможет улучшить внешний вид, замедлить или ускорить рост волос. А еще лучше — обратиться к астрологу за консультацией: он просчитает оптимальные варианты по знаку зодиака и времени рождения».

Лунный календарь на ноябрь 2022 года — благоприятные дни для стрижки

Традиционное деление дней каждого месяца на удачные, неудачные и нейтральные не столь однозначно. В зависимости от того, какой жизненный аспект интересует, можно выделить самые благоприятные и просто хорошие, скорее нежелательные и точно неблагоприятные для намеченных целей дни.

Лунный календарь на ноябрь 2022 года позволяет выделить следующие числа для планирования стрижки:

1 (вторник) — оздоровление волос, долголетие, способ повысить свой авторитет в глазах друзей и коллег.

3 (четверг) — возможность преобразить внешность, приобрести интерес противоположного пола, если выбрать классические очертания прически.

7 (понедельник) — стрижка исправит финансовое положение, поможет продвинуться по карьерной лестнице.

14 (понедельник) — посещение парикмахерской улучшит настроение и здоровье, замедлит рост волос (убывающая луна в созвездии Льва).

15 (вторник) — тоже под созвездием Льва, поможет исправить дела с финансами и достичь поставленных целей.

16 (среда) — все еще благотворное влияние Льва, можно смело отправляться и практиковать эксперименты с обновлением внешности.

Воскресенье по определению не входит в благоприятные дни. Самыми подходящими для обновления прически признаны 1, 7, 14, 15 и 16 ноября. Однако если даты, рекомендованные составителями лунного календаря на ноябрь, посвящены неотложным делам на работе и дома, можно отправиться в салон красоты в нейтральные дни, предварительно проконсультировавшись с астрологом. Это 9-11, 13, 19-20 и 29 ноября.

Благоприятные дни в ноябре 2022 году для покраски волос

Стрижку можно совместить с покраской, завивкой, уходовыми процедурами, если изучить календарь благоприятных лунных дней на ноябрь. Можно использовать не только для стрижки, но и для покраски следующие ноябрьские даты:

1 (вторник) — растущая луна в Водолее, день с прекрасной энергетикой, краска будет яркой, но быстро смоется — самое время экспериментировать с новой прической и цветом. 5 (суббота) — спутник Земли в Овне, на результат окрашивания это не повлияет. 9 (среда) — после полнолуния можно пробовать самые экстремальные оттенки и кардинальные перемены. 10 (четверг) — луна в Близнецах, они нейтральны и на результат окрашивания не повлияют. 15-16 (вторник-среда) — прекрасная энергетика Льва и убывающая луна дадут привычный результат, который продержится долго.

Астрологи советуют, с определенными оговорками, заняться окрашиванием волос 26, 28 и 30 ноября. 26 ноября — растущая луна в Козероге, это день с великолепной энергетикой, однако уже под влиянием Водолея, поэтому к указанной дате лучше обращаться после консультации с астрологом (на профильных сайтах это бесплатно).

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Лунный календарь на ноябрь — неблагоприятные дни

Из списка удачных дат можно сразу исключить все воскресенья месяца. Этот день вообще не подходит для стрижки — может быть, поэтому некоторые салоны красоты не работают в этот выходной. Неподходящим считается и новолуние, а на полную луну стригутся, только чтобы получить изменения во внешности и в жизни.

В каждом месяце есть и другие неблагоприятные числа. Негативная энергетика вызвана предназначенностью или случайным стечением обстоятельств. В нынешнем году — это 2, 5, 6, 12-13, 20, 27 ноября. Если свободное время для визита к мастеру есть только в эти дни, лучше отложить эксперименты с внешностью, чтобы избежать

Итоги

Лунный календарь стрижек, как и другие пособия, составленные для других сфер человеческой деятельности, поможет выбрать актуальные и благоприятствующие даты по нескольким критериям: