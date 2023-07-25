Лунный календарь на январь 2023 — прекрасный способ сориентироваться в днях с положительной и отрицательной энергетикой, узнать, когда сменяются фазы земного спутника на ночном небосводе. Тысячелетиями человечество наблюдало за движением луны, проводило четкие параллели и выявляло связь с успехом или неудачей в предпринятых начинаниях. Сейчас астрологи составляют календари для самых разных надобностей — человек может использовать их в садоводстве, бизнес-проектах и даже применимо к собственной внешности.

Лунный календарь стрижек на январь 2023 года

Первый месяц года наполнен выходными и праздниками, и это дополнительный повод следить за внешностью, чтобы хорошо выглядеть, отправляясь в гости или принимая их. Стрижка у хорошего мастера может направить жизнь в удачное русло, поправить здоровье, финансовое положение, приобрести внимание представителей противоположного пола.

Используя уже составленный астрономами и астрологами лунный календарь стрижек волос на январь, можно предусмотреть нежелательные моменты и использовать лунную магию в своих практических целях:

Стричься на растущей луне означает ускорить рост волос, если планируется смена имиджа или смелый эксперимент. Для изменения внешности и жизненной стези подойдет полнолуние. На новую луну лучше не планировать визит в парикмахерскую — это не принесет пользы ни волосам, ни ослабленному организму. Убывающая не только замедлит отрастание, но и изменит структуру, укрепит корни, минимизирует выпадение и ослабление.

Есть закономерность в выборе дат для стрижки в календаре января. Народные приметы называют сатанинскими 9, 15, 23, 29-й лунные дни — в них, как и в дни солнечного и лунного затмения, преобладает дурная, нездоровая энергетика. А вот 5-6, 8, 11, 13 и 14, 19, 21-23 лунные дни — время, когда можно без опасений заниматься облагораживанием своей внешности и ее важной доминанты — прически.

Положение луны в разных секторах зодиакального круга тоже имеет огромное значение — пребывание под созвездиями Тельца, Льва, Девы Весов и Козерога означает бесспорную удачу задуманного, в Рыбах и Водолее от стрижки лучше воздержаться, даже если это просто обновление давно выбранной формы.

Есть определенные тонкости и в выборе дня недели. Пятница — нейтральное время, среда принесет новых друзей и интересные события. Хорошо постричься в понедельник, вторник и четверг, но вот в воскресенье этого делать не стоит. У верующих людей это считается греховным деянием.

Таблица лунных фаз в январе 2023 года:

Растущая Убывающая Новолуние Полнолуние 1-7 22-31 8-20 21 7

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Т. Асланов, астролог: «Из положительных моментов месяца можно отметить отсутствие затмений — как солнечных, так и лунных. Первое подобное астрономическое событие года намечено Вселенной только в апреле, а срединная точка приходится на июль и август. Из отрицательных моментов, к которым нужно отнестись внимательно, выбирая дни для стрижки по лунному календарю в январе, — совпадение полнолуния и Рождества Христова. Поэтому 7 января нельзя стричься, делать укладку и завивку — даже с целью изменить имидж и жизненный путь, ни у мастера, ни самостоятельно. Этим лучше заняться заблаговременно или позже».

Лунный календарь на январь 2023 года — благоприятные дни для стрижки

Сделать правильный выбор помогут расчеты и вычисления астрологов, сделанные на основе знаний о законах Вселенной, влиянии космоса на земные процессы. Специалисты учитывают не только лунные фазы, но и другие факторы, чтобы определить по-настоящему благоприятные дни. В январе можно смело отправляться к мастеру для улучшения внешнего вида:

3.01, вторник — луна в Близнецах, но время для визита в парикмахерскую отличное: 12-е лунные сутки принесут пользу.

5.01, четверг — день с отличной энергетикой, можно стричься, но менять привычную форму нежелательно.

9.01, понедельник — идеальное время обеспечить в жизни благоприятные перемены и красивую стрижку — луна во Льве.

10.01, вторник — Дева начинает доминировать, сделает волосы привлекательными, даже несмотря на 19-е лунные сутки.

12.01, четверг — прекрасное стечение благоприятных обстоятельств: день недели, луна в Деве и 21-е лунные сутки.

13.01, пятница — звучит зловеще, но день хороший: 22-е лунные сутки, Весы оставят качество волос неизменным, но прическа получится удачной.

28.01, суббота — сочетание дня недели и созвездия Тельца позволит улучшить состояние волос, их текстуру, однако нужно помнить, что это 8-е лунные сутки, и выбирать эту дату, только проконсультировавшись с астрологом.

31.01, вторник, 11-е лунные сутки — хорошее время, чтобы изменить форму прически.

Изучив лунный календарь на январь 2023 года, можно обнаружить и другие рекомендации — например, 13 и 28 числа стрижка привлечет успех в финансовых делах, а совпадения удачных дат для стрижки с днями для покраски помогут сэкономить время на посещении салона.

Благоприятные дни в январе 2023 года для покраски волос

Астрологи указывают благоприятными 3, 4, 9, 10, 27, 31 января, при этом 3, 9, 10, 31 совпадают с хорошим временем для стрижки. Остальные даты можно использовать в самостоятельном режиме, ориентируясь на обстоятельства:

3.01, вторник — благоприятная энергетика, 12-е лунные сутки;

4.01, среда, 13-е лунные сутки, хорошее время для преображения;

9-10.01, понедельник и вторник, покровительство Льва и Девы;

27.01, пятница, день не подходит для стрижки, однако Овен в сочетании с 7-м лунным днем поможет устойчивому окрашиванию, сохранит нужный тон и обострит интуицию;

31.01, вторник — день с отличной энергетикой, можно стричься и красить волосы в любой цвет.

Лунный календарь на январь 2023 года поможет увидеть дни с положительной и отрицательной энергетикой, но задумываться об изменение прически нужно не только с учетом этого обстоятельства. Есть и другие факторы, способные повлиять на состояние и здоровье волос, их отрастание, податливость завивке, восприимчивость к окрашиванию и сохранение выбранного тона.

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Лунный календарь на январь — неблагоприятные дни

В большинстве источников к таковым отнесены 18, 24 и 27 января, однако не стоит забывать, что 9, 15, 23, 29-е лунные сутки считаются сатанинскими днями. Это 6, 15, 21 и 29 января.

Неблагоприятные стечения обстоятельств могут быть у каждого человека индивидуальными: стрижка в день-антагонист (противоположный дню недели, в который человек родился), препятствия по покровительству планет, зодиакальному созвездию и году рождения.

Избежать этого поможет консультация с астрологом.

Итоги

Лунный календарь стрижек, по сравнению с тысячелетней историей изучения влияния ночного светила на жизненные процессы, — относительно недавнее начинание. Польза применения пособия, составленного астрономами и астрологами, несомненна — оно помогает правильно сориентироваться в расположении небесных тел и сопутствующих нюансах.

Можно выбрать дни с положительной энергетикой, ориентируясь при этом на собственные приоритетные нужды. Правильно выбранный день может оздоровить волосы, сделать прическу удачной, поправить финансовые и амурные дела. Астрологи учитывают в составлении календаря не только лунные фазы, но и ее положение в зодиакальном круге, дни недели и прочие важные обстоятельства.