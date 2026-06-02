Молочко, спрей или масло: 9 лучших SPF-средств для тела на лето

Молочко – это золотая середина между легкостью и питанием. Оно идеально для тех, у кого сухая или чувствительная кожа. Молочко не содержит спирта (в отличие от многих спреев), поэтому не сушит. Оно легко распределяется, впитывается быстрее крема, но при этом оставляет на коже тонкую увлажняющую пленку. Не нужно втирать до прозрачности, достаточно нанести и дать впитаться. Особенно хорошо для ежедневного использования в городе, когда нет экстремальной жары и пота.

Выбор текстуры солнцезащитного средства – это не только вопрос вкуса, но и вопрос типа кожи, образа жизни и того, как вы собираетесь проводить время на солнце. Разница между молочком, спреем и маслом достаточно существенная, особенно для реактивной и капризной кожи.

La Roche-Posay обновили культовое солнцезащитное молочко Anthelios: теперь оно упаковано в экологичную тубу с добавлением картона, которая содержит на 75% меньше пластика. Сама формула осталась прежней: SPF 50+ и PPD 30 обеспечивают очень высокую степень защиты от UVA– и UVB-лучей. Средство подходит для нормальной, сухой и даже чувствительной кожи, склонной к солнечной аллергии. Наносить можно на лицо и тело.





Увлажняющее солнцезащитное молочко для лица и тела SPF 50+ Anthelios, La Roche-Posay,

2598 ₽



Протестированная под контролем дерматологов и офтальмологов, гипоаллергенная формула содержит термальную воду La Roche-Posay, богатую антиоксидантом селеном, которая смягчает и защищает кожу. Легкая, нежирная текстура приятно распределяется по телу, устойчива к воде и поту.

Солнцезащитное средство от EISENBERG

Это солнцезащитное молочко надежно защищает от UVA и UVB-лучей, не давая коже обгорать. Легкая, освежающая текстура быстро впитывается, увлажняет и дарит ощущение комфорта. Формула с алоэ вера и комплексом полисахаридов предотвращает обезвоживание и укрепляет кожный барьер во время пребывания на солнце. Витамин Е усиливает защиту от ультрафиолета.

Солнцезащитное средство для тела SPF50 PA++++ Sublime Tan, EISENBERG

3525 ₽



Это отличный вариант для тех, кто ищет не просто SPF, а еще и приятный тактильный опыт – без липкости и тяжести. Подходит для ежедневного использования и особенно хорош в жару, когда коже требуется и защита, и увлажнение.

Крем: надежная защита для сухой и для чувствительной кожи

Солнцезащитный крем – надежный вариант, который дает высокую и равномерную защиту благодаря более плотной текстуре, создавая пленку и препятствуя проникновению солнечных лучей. Если для жирной и нормальной кожи тела предпочтительнее молочко, то для сухой лучше может подойти крем. Кстати, вопреки распространенному мнению, крем не обязательно густой и плотный: в зависимости от производителя, его текстура также может быть легкой и быстро впитываться.

Минеральный солнцезащитный крем от SMORODINA

Главная фишка этого крема – инновационная суспензия физических фильтров на основе оксида цинка и диоксида титана. Раньше такие средства выбеливали кожу и плохо впитывались. Теперь этого удалось избежать: частицы распределяются равномерно, не оставляя следов.

Крем солнцезащитный для лица и тела СПФ 30, SMORODINA,

1990 ₽

Надежную защиту от UVA и UVB обеспечивают физические фильтры в растительной суспензии. Они фотостабильны, не проникают в кожу и безопасны для окружающей среды. Экстракт пальмарии работает как естественный УФ-фильтр, увлажняет, восстанавливает кожу и борется с признаками фотостарения. Экстракт зеленого кофе предупреждает повреждение клеток ультрафиолетом. Экстракт шиповника выводит токсины и предотвращает раннее увядание, а экстракт розмарина увлажняет и защищает, придавая крему тонкий аромат. Средство подходит для взрослых и детей, полностью биоразлагаемо и не вредит экосистеме океана. В основе – только натуральные ингредиенты и активы без тестов на животных.

Увлажняющий SPF-крем от SOKOLOV BEAUTY

У этого солнцезащитного средства легкая, шелковистая текстура, которая тает на коже и оставляет невидимое сатиновое покрытие без липкости и пленки. SPF 30 защищает от фотостарения и ожогов, помогая добиться ровного золотистого загара.





Солнцезащитный ультраувлажняющий крем для тела SPF 30, SOKOLOV BEAUTY,

533 Р

Экстракт центеллы азиатской в формуле крема успокаивает и восстанавливает, экстракт семян моринги и витамин Е работают как антиоксиданты, защищая клетки от стресса. Экстракт гамамелиса сужает поры и тонизирует, пантенол и аллантоин увлажняют и смягчают, а экстракт чайного дерева обладает антибактериальным действием. Отдельный бонус – коллоидное золото в составе: оно улучшает микроциркуляцию и придает коже легкое сияние.

Спрей: для жирной кожи и активного отдыха

Спрей – чемпион по удобству: нажал – распылил – и готово. Идеален для жирной и комбинированной кожи: в составе часто есть спирт, который матирует и не забивает поры. Также спрей незаменим на пляже: легко обновлять защиту, не пачкая руки песком. Хорош для активных видов спорта – бега, волейбола, плавания. Но есть нюанс: спрей сложно нанести равномерно. Часть улетает в воздух. Чтобы покрыть тело, нужно распылять близко и обильно, а потом желательно все же распределить рукой. Иначе могут быть проплешины и ожоги. Выбирая спрей для чувствительной и сухой кожи, важно изучать состав: спрей с этиловым спиртом не подходит – будет сушить и раздражать.

Невидимый солнцезащитный мист от Shiseido

Этот спрей для лица и тела создан для активного отдыха и спорта на открытом воздухе. Технология WetForce обеспечивает эффективную защиту при контакте с водой и потом: удивительно, но чем больше вы потеете, тем лучше работает этот SPF. Формула средства взаимодействует с минералами в воде и поте, создавая прочную защитную вуаль.





Невидимый солнцезащитный мист SPF50+ Sports Invisible Protective, Shiseido

3983 ₽



Технология с быстросохнущими маслами дает гладкое шелковистое покрытие, которое не ощущается на коже, а комплекс с глицерином, витамином Е, экстрактами листьев ямбозы и корня софоры защищает от повреждений, ведущих к морщинам и неровному тону. Спрей обладает охлаждающим эффектом и подходит всем типам кожи, особенно – нормальной и жирной, потому что содержит спирт в составе.

Увлажняющий солнцезащитный спрей для тела от Clarins

Этот спрей защищает от солнца и синего света, увлажняет, усиливает загар и оставляет приятное атласное покрытие. Подходит для любого оттенка кожи – от самой светлой до загорелой. При этом средство устойчиво к воде: работает долго, даже после купания.

Увлажняющий солнцезащитный спрей для тела SPF 50+ Brume Solaire Embellissante, Clarins,

3950 ₽

Двухфазная, прозрачная, как вода, текстура освежает при нанесении и не ощущается на коже. Комплекс Solar Protect сочетает солнцезащитные фильтры, которые блокируют UVA, UVB и синий свет (HEV-излучение от экранов). Органический экстракт какао стимулирует выработку коллагена и гиалуроновой кислоты, разглаживая морщины и увлажняя. Производное витамина Е защищает от окислительного стресса и сокращает признаки старения. Дополнительно в формуле – экстракт алоэ и органическое аргановое масло, которые заботятся о красоте загара, не давая коже пересыхать. Идеален для города и пляжа, для тех, кто проводит много времени перед экраном, и для тех, кто хочет загорать без вреда.

Солнцезащитный спрей от Senso Terapia

Спрей-вуаль с современными солнцезащитными фильтрами в оптимальной концентрации надежно защищает кожу от UVA– и UVB-лучей. Водостойкая формула увлажняет, повышает эластичность и мгновенно впитывается даже во влажную кожу, не оставляя разводов и липкости.

Солнцезащитный спрей Solar balance SPF50 PA+++, Senso Terapia, РУССКАЯ КОСМЕТИКА,

1 059 ₽

Формула средства достаточно минималистична: внутри – комбинация химических фильтров для широкого спектра защиты и витамин Е, который работает как антиоксидант, смягчает и предотвращает сухость. Средство распыляется мельчайшей вуалью, быстро сохнет и не оставляет следов на белой одежде, идеально подходит для нормальной и жирной кожи, а также для любителей активного отдыха.