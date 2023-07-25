Лунные фазы и знаки зодиака влияют на состояние волос, и это проверенный веками факт. Лунный календарь стрижек на 2023 год отражает лучшие дни для изменения внешности, более того — позволит избавиться от всего негативного и обрести гармонию с окружающим миром.

Лунный календарь стрижек по месяцам в 2023 году

Фазы Луны в 2023 году оказывают воздействие на состояние волос — стрижка в определенные даты по лунному календарю может как замедлить их рост, так и ускорить. На дни, когда луна растет, стоит обратить внимание тем, кто любит часто менять прически. Первая и вторая четверти цикла поспособствуют быстрому росту волос.

На убывающую луну также можно посещать салоны красоты — стрижка в такие дни остановит выпадение волос, придаст корням силу, энергию и здоровье. После стрижки они будут расти медленно, но для тех, кому не нравится часто менять свою внешность, это не преграда.

Полнолуние — лучшее время для любых экспериментов, можно планировать любые изменения в своей внешности. Стрижка сделает локоны густыми, красивыми и послушными, подарит отличное настроение и улучшит общее самочувствие.

Не стоит подстригать волосы в новолуние — это их ослабит, сделает тонкими и тусклыми. Стрижка в такие дни ухудшит общее состояние, притянет неудачу и даже может укоротить жизнь.

В самые удачные дни можно изменить свой внешний облик в лучшую сторону. Кроме того, стрижка в эти дни может лучшим образом сказаться на финансовом состоянии, личной жизни и взаимоотношениях с близкими, новая прическа придаст энергии и творческих сил. Но здесь стоит обратить внимание на знак зодиака, в котором находится луна. Он не менее важен в определении времени для посещения салона красоты.

Удачные дни для стрижки в 2022 году:

Месяц Самые лучшие дни Благоприятные дни Нейтральные дни Январь 3, 23, 31 2, 4, 5, 10, 12, 25 1, 6-9, 11, 13, 14, 16-22, 24, 26-30 Февраль 1, 4, 25 8, 11, 21, 22, 24, 27 2, 3, 5-7, 9, 10, 13-19, 23, 26, 28 Март 4, 6, 25, 27 2, 7, 16, 22, 23, 31 1, 3, 5, 8-11, 13-15, 17-21, 24, 26, 28-30 Апрель 1, 3, 4, 22, 24, 29 12, 21, 26, 27 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13-15, 17-20, 23, 25, 28, 30 Май 1, 20, 25, 30 2-4, 10, 11, 23, 27, 29, 31 6, 8, 9, 12, 13, 15-19, 21, 22, 24, 26, 28 Июнь 15, 22, 24 6, 19-21, 27, 29 1-3, 5, 7-10, 12-14, 17, 23, 25, 26, 28, 30 Июль 18, 19, 22, 31 3, 12, 15, 20, 21 1, 2 ,4-6, 8-11, 13, 17, 29-30 Август 7, 17, 28 8, 15, 18, 19, 21, 23, 27, 29, 30 1-3, 5, 9, 10, 12-14, 16, 20, 22, 24-26, 31 Сентябрь 12, 16, 23, 25 5, 6, 14, 18, 21, 26 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 24, 27, 28, 30 Октябрь 11, 21 2, 5, 16, 18, 19, 23, 25 1, 3, 4, 7-10, 12-15, 17, 20, 24, 26-31 Ноябрь 4, 16, 18, 25 7, 14, 15, 20, 27 1, 2, 5, 6, 8-11, 13, 17, 19, 21-24, 26, 28-30 Декабрь 4, 14, 23 5, 25, 26, 30 2, 3, 6, 7, 9-13, 15-22, 24, 27-29, 31

Нейтральные дни можно рассматривать для изменения своей внешности, но и здесь стоит учитывать влияние зодиакальных созвездий. Стрижка не испортит волосы, но может негативно отразиться на эмоциональном состоянии и разных сферах жизни.

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Благоприятные дни для стрижек в 2023 году

При выборе благоприятных дней для стрижки волос стоит учитывать не только фазы луны, но и знаки зодиака, через которые проходит спутник. И по лунному календарю астрологи выделяют несколько зодиакальных созвездий, под влиянием которых можно не только кардинально измениться во внешности, но и полностью поменять свою жизнь:

Красивую и здоровую прическу без выпадения волос гарантирует стрижка при луне в Тельце. Даже убывающая фаза никак не скажется на результате, он все равно будет положительным. Кроме того, под влиянием такого знака в лучшую сторону может измениться как финансовая, так и личная сторона жизни. Единственное, что не любит Телец, это какие-либо эксперименты с волосами, желаемое благо притянет только внешняя простота. Близнецы — лучшие время для перемен не только внешних, но и внутренних. Стрижка под влиянием этого знака благоприятно скажется на финансовом состоянии, социальных и личных делах, привлечет новые знакомства и поможет наладить отношения с близкими. Подойдут прически средней длины, рваных и каскадных форм. При желании усовершенствовать свой внешний облик стоит выбирать те дни, когда луна попадает под влияние Льва. В эти дни любые манипуляции с волосами только порадуют, можно даже отважиться на смелый эксперимент. Лев гарантирует не только положительные изменения во внешнем виде, но и в других сферах жизни. Дева — это успех в интеллектуальной сфере и хороший результат в плане причесок. Под влиянием этого знака можно не только подстричься, но и сделать легкую завивку — волосы будут становиться крепче и интенсивно расти. Весы — особенный знак, ведь стрижка под их влиянием поспособствует развитию зрения и памяти, приятным контактам и легкости в общении. Весы заряжают позитивной энергией, поэтому это лучшее время для объемных и пышных причесок, а также оздоровительных процедур. Укрепить отношения и наладить социальную жизнь поможет Козерог. Знак зодиака положительно скажется и на состоянии волос, стрижка сделает их менее ломкими и крепкими. Скорпион можно назвать неоднозначным знаком. С одной стороны, стрижка под его влиянием сделает тонкие и ломкие локоны крепкими и густыми, вернет силу безжизненным волосам. С другой — этот знак означает перемены в жизни, но вот окажутся ли они положительными, это уже вопрос. Ведь Скорпион ассоциируется с разладом, внутренним и внешним противоречием. Поэтому, если не хочется портить отношения с близкими, от стрижки при луне в Скорпионе лучше отказаться. К спорным знакам относят и Стрельца, влияние которого на жизненный цикл неоднозначно. Но стрижка зарядит волосы положительной энергией, распрямит кудряшки и выровняет непослушные пряди. И астрологи советуют обращать внимание на фазу луны — растет она или убывает в назначенный для посещения салона день.

Выбирая удачный день, стоит обратить внимание и на день недели. Для стрижки подойдет любой день, кроме пятницы и воскресенья. Но здесь стоит учесть, что каждый день несет в себе особую энергетику.

«Отстричь» всю негативную энергию, избавиться от депрессии и тоски можно в понедельник. Защититься от всех неприятностей поможет стрижка во вторник, а вот среда — хороший день, чтобы решить все проблемы с близкими и окружающими.

При пониженной самооценке и отсутствии веры в собственные силы стрижку лучше запланировать на четверг. А вот для одиноких женщин лучший день — суббота, она же поможет решить проблемы, которые возникли не по собственной вине.

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Неблагоприятные дни для стрижки в 2023 году

Стрижка волос поможет каждой женщине выглядеть привлекательно, но, чтобы она оказалась идеальной, нужно знать, в какие дни от похода в парикмахерскую стоит отказаться. И здесь также стоит обратиться к лунному календарю.

Как оказалось, мнение о том, что стричь волосы на убывающую луну нельзя, ошибочно. Здесь тоже стоит обращать внимание на знак зодиака и день недели:

Не стоит подстригаться, когда луна в Водолее. Высока вероятность, что прическа выйдет неудачной, а волосы испортятся. Кроме того, любые салонные процедуры под влиянием этого знака лишат их жизненной силы. Не поощряется стрижка и при луне в Рыбах, иначе о росте волос можно забыть. Астрологи советуют даже отказаться от мытья волос, чтобы не спровоцировать появление перхоти. Но этот знак может принести удачу обладательницам тонких волос, т. к. его влияние на укрепление локонов никак не распространяется. Нежелательна стрижка и под влиянием Овна. Любые изменения отрицательно скажутся на состоянии волос, а если луна еще и убывает, это приведет к ухудшению и сечению шевелюры. Спорный вопрос — стрижка в дни, когда луна в Раке. С одной стороны, под его влиянием волосы станут крепкими, обретут силу и здоровье. Но на другой чаше весов — взаимоотношения с близкими: есть риск их испортить, особенно это касается родительской опеки.

Неудачные дни для стрижки в 2022 году:

Месяц Неблагоприятные дни Самые неблагоприятные дни Январь 15 - Февраль 12, 20 - Март 12 - Апрель - 7, 9, 16 Май 5, 14 7 Июнь 4, 16 11, 18 Июль 14 7, 16 Август 4, 6, 11 - Сентябрь 3, 29 1, 8, 10, 22 Октябрь 6, 22 - Ноябрь 3, 12 - Декабрь 1, 8 -

Если говорить о конкретном дне для посещения салона, — не стоит подстригаться в пятницу. Все биологические процессы в организме замедляются, волосы будут плохо расти. О стрижке, как и о любых других изменениях во внешности, стоит забыть в воскресенье — всё это нарушит связь с ангелом-хранителем, которая в этот день особенно крепка.

Лунный календарь поможет выбрать самый лучший день для стрижки волос, но не стоит забывать, что это всего лишь советы от астрологов. Состояние волос напрямую зависит от правильного ухода и питания. Поэтому стрижка — не лучшая замена применению витаминов, масок и других средств по уходу.

Итоги