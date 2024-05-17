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Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024 года

Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2024 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.

Косметические процедуры являются неотъемлемой частью жизни людей, желающих выглядеть совершенно в современном мире. И чтобы эти мероприятия проходили удачно и с максимальной пользой, следует планировать их в соответствии с природными циклами. Kleo.ru предлагает разобраться, как определить благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на июль 2024 года.

Косметические процедуры по фазам Луны в июле 2024

Луна занимает особое место в человеческой культуре. Лунные календари использовались в самых разных сферах деятельности: от повседневных дел и религиозных обрядов до сельского хозяйства и врачевания. Утверждается, что энергетика спутника Земли по-особенному влияет на здоровье людей, что, в свою очередь может сказаться на результате косметических процедур.

Для получения самого лучшего результата, стоит учитывать в своих планах энергетику Луны в различных фазах. В июле 2024 года они будут такими:

  • Убывающая (1-5, 22-31 июля). С уменьшением лунного диска будет снижаться и энергетический потенциал. В этот период внутренние процессы слегка замедляются, обмен веществ протекает менее активно. Астрологи рекомендуют планировать процедуры, касающиеся устранения дефектов, оздоровление и уход за проблемной кожей.
  • Растущая (7-20 июля). В эти дни влияние Луны возрастает, приводя к активизации и ускорению внутренних жизненных процессов. Обновление клеток происходит быстрее, волосы и ногти растут быстрее. Можно смело планировать различные чистки кожи и антивозрастные процедуры.
  • Новолуние (6 июля). Самый неблагоприятный день во всем лунном календаре. В этот день физические возможности находятся на нуле. От этого сильнее всего страдает здоровье, а восприимчивость организма к косметическим процедурам снижается до минимума. Они могут не дать желаемого результата, зато повышается опасность осложнений и негативных последствий для здоровья.
  • Полнолуние (21 июля). В этот день энергетический потенциал достигает своего пика. Человек в такие моменты ощущает себя вдохновленным, задействуются внутренние резервы. Однако для косметических процедур эта фаза тоже считается нежелательной: они могут оказаться болезненными, а использование новых средств приведет к аллергическим проявлениям.

Следует помнить, что каждый человек уникален и по-разному чувствует перемены лунных фаз. Одним такие переходы кажутся незаметными, а другие ощущают на себе даже малейшие колебания энергетики. Клео.ру рекомендует при планировании косметических процедур ориентироваться не только на лунный календарь, но и на внутренние ощущения.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024

На результат запланированных мероприятий повлиять дата их проведения. Чтобы избежать негативных последствий и добиваться поставленных целей, необходимо со всей серьезности отнестись к выбору времени.

Самыми благоприятными днями для косметических процедур считаются 8, 9, 10, 11, 12 и 13 июля 2024 года. В такие моменты звезды будут формировать наиболее удачные конфигурации, позволяя реализовывать любые планы. Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, можно смело проводить даже наиболее сложные и опасные процедуры – уколы красоты, коррекция с использованием инвазивных методик, пластические операции.

Процедуры, выполняемые в домашних условиях, можно провести 2, 3, 7, 15, 18, 20, 29 и 30 июля. В такие моменты будет преобладать спокойная целебная энергетика. Процедуры по уходу и борьбе с различными дефектами положительно скажутся на состоянии и внешнем виде кожи, улучшат самочувствие и укрепят энергетическую защиту.

Неблагоприятными днями месяца станут 6, 16, 17, 19, 21, 22 и 31 июля. Из-за отрицательной энергетики косметические процедуры не дадут желаемого результата. Более того, они могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос, ногтей и здоровья в целом. Не рекомендуется планировать на эти дни ничего важного, кроме экстренных случаев.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2024

При выборе дат для визита к косметологу или проведения мероприятий по уходу за собой в домашних условиях, следует учитывать и положение Луны по отношению к другим небесным телам. В определенных знаках зодиака результаты могут изменяться, причем существенно.

В таблице показаны благоприятные дни и рекомендации астрологов по планированию косметических процедур с учетом лунного календаря на июль 2024 года.

Дата

Знаки зодиака

Фаза Луны

Астрологические рекомендации

1

Телец

Убывающая

Уделите больше внимания легкому оздоровлению и укреплению организма. Мягкие массажи для лица и тела дадут очень хорошие результаты.

2

3

Близнецы

Неблагоприятный знак для большинства процедур. Для ухода можно использовать только нейтральные и легкие средства.

4

5

Рак

Лучшее время, чтобы заняться последствиями лишнего веса.

6

Новолуние

Самый неблагоприятный день. Не рекомендуется заниматься косметическими процедурами.

7

Лев

Растущая

Дамам, которые планировали омоложение кожи и борьбу с возрастными проявлениями, стоит проводить их в этом знаке зодиака.

8

9

10

Дева

Лучшее время для использования масок для лица, пилинга и ухода за кожей лица.

11

12

Весы

Можно делать только проверенные косметические процедуры. Эксперименты оставьте для других дней.

13

14

15

Скорпион

Очень благоприятный день для любых водных процедур и косметического ухода с использованием воды.

16

17

Стрелец

Не стоит планировать на эти дни ничего важного. Предпочтительными будут массажи и расслабляющее воздействие.

18

19

Козерог

Восстановление и регенерация происходят быстрее.

20

21

Полнолуние

Неблагоприятный день. Процедуры могут быть болезненными и опасными для здоровья.

22

Водолей

Убывающая

Преобладает нейтральная энергетика. Следует довериться внутренним ощущениями и составлять планы по состоянию здоровья.

23

24

Рыбы

Кожные покровы будут очень чувствительными, и даже малейшее воздействие может причинить боль.

25

26

Овен

Нельзя пользоваться косметическими средствами, в составе которых содержаться агрессивные ингредиенты. Для восстановления может потребоваться больше времени, чем обычно.

27

28

Телец

Уделите больше внимания легкому оздоровлению и укреплению организма. Мягкие массажи для лица и тела дадут очень хорошие результаты.

29

30

Близнецы

Неблагоприятный знак для большинства процедур. Для ухода можно использовать только нейтральные и легкие средства.

31

Подведем итог

Лунный календарь может помочь определить самые благоприятные дни косметических процедур на июль 2024 года. Их эффективность будет намного выше, если планировать в соответствии с природными циклами и пользоваться астрологическими рекомендациями.

17 мая 2024, 01:25
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Станислав Полупанов

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