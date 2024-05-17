Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024 года

Косметические процедуры являются неотъемлемой частью жизни людей, желающих выглядеть совершенно в современном мире. И чтобы эти мероприятия проходили удачно и с максимальной пользой, следует планировать их в соответствии с природными циклами. Kleo.ru предлагает разобраться, как определить благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на июль 2024 года.
Косметические процедуры по фазам Луны в июле 2024
Луна занимает особое место в человеческой культуре. Лунные календари использовались в самых разных сферах деятельности: от повседневных дел и религиозных обрядов до сельского хозяйства и врачевания. Утверждается, что энергетика спутника Земли по-особенному влияет на здоровье людей, что, в свою очередь может сказаться на результате косметических процедур.
Для получения самого лучшего результата, стоит учитывать в своих планах энергетику Луны в различных фазах. В июле 2024 года они будут такими:
- Убывающая (1-5, 22-31 июля). С уменьшением лунного диска будет снижаться и энергетический потенциал. В этот период внутренние процессы слегка замедляются, обмен веществ протекает менее активно. Астрологи рекомендуют планировать процедуры, касающиеся устранения дефектов, оздоровление и уход за проблемной кожей.
- Растущая (7-20 июля). В эти дни влияние Луны возрастает, приводя к активизации и ускорению внутренних жизненных процессов. Обновление клеток происходит быстрее, волосы и ногти растут быстрее. Можно смело планировать различные чистки кожи и антивозрастные процедуры.
- Новолуние (6 июля). Самый неблагоприятный день во всем лунном календаре. В этот день физические возможности находятся на нуле. От этого сильнее всего страдает здоровье, а восприимчивость организма к косметическим процедурам снижается до минимума. Они могут не дать желаемого результата, зато повышается опасность осложнений и негативных последствий для здоровья.
- Полнолуние (21 июля). В этот день энергетический потенциал достигает своего пика. Человек в такие моменты ощущает себя вдохновленным, задействуются внутренние резервы. Однако для косметических процедур эта фаза тоже считается нежелательной: они могут оказаться болезненными, а использование новых средств приведет к аллергическим проявлениям.
Следует помнить, что каждый человек уникален и по-разному чувствует перемены лунных фаз. Одним такие переходы кажутся незаметными, а другие ощущают на себе даже малейшие колебания энергетики. Клео.ру рекомендует при планировании косметических процедур ориентироваться не только на лунный календарь, но и на внутренние ощущения.
Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024
На результат запланированных мероприятий повлиять дата их проведения. Чтобы избежать негативных последствий и добиваться поставленных целей, необходимо со всей серьезности отнестись к выбору времени.
Самыми благоприятными днями для косметических процедур считаются 8, 9, 10, 11, 12 и 13 июля 2024 года. В такие моменты звезды будут формировать наиболее удачные конфигурации, позволяя реализовывать любые планы. Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, можно смело проводить даже наиболее сложные и опасные процедуры – уколы красоты, коррекция с использованием инвазивных методик, пластические операции.
Процедуры, выполняемые в домашних условиях, можно провести 2, 3, 7, 15, 18, 20, 29 и 30 июля. В такие моменты будет преобладать спокойная целебная энергетика. Процедуры по уходу и борьбе с различными дефектами положительно скажутся на состоянии и внешнем виде кожи, улучшат самочувствие и укрепят энергетическую защиту.
Неблагоприятными днями месяца станут 6, 16, 17, 19, 21, 22 и 31 июля. Из-за отрицательной энергетики косметические процедуры не дадут желаемого результата. Более того, они могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос, ногтей и здоровья в целом. Не рекомендуется планировать на эти дни ничего важного, кроме экстренных случаев.
Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2024
При выборе дат для визита к косметологу или проведения мероприятий по уходу за собой в домашних условиях, следует учитывать и положение Луны по отношению к другим небесным телам. В определенных знаках зодиака результаты могут изменяться, причем существенно.
В таблице показаны благоприятные дни и рекомендации астрологов по планированию косметических процедур с учетом лунного календаря на июль 2024 года.
|
Дата
|
Знаки зодиака
|
Фаза Луны
|
Астрологические рекомендации
|
1
|
Телец
|
Убывающая
|
Уделите больше внимания легкому оздоровлению и укреплению организма. Мягкие массажи для лица и тела дадут очень хорошие результаты.
|
2
|
3
|
Близнецы
|
Неблагоприятный знак для большинства процедур. Для ухода можно использовать только нейтральные и легкие средства.
|
4
|
5
|
Рак
|
Лучшее время, чтобы заняться последствиями лишнего веса.
|
6
|
Новолуние
|
Самый неблагоприятный день. Не рекомендуется заниматься косметическими процедурами.
|
7
|
Лев
|
Растущая
|
Дамам, которые планировали омоложение кожи и борьбу с возрастными проявлениями, стоит проводить их в этом знаке зодиака.
|
8
|
9
|
10
|
Дева
|
Лучшее время для использования масок для лица, пилинга и ухода за кожей лица.
|
11
|
12
|
Весы
|
Можно делать только проверенные косметические процедуры. Эксперименты оставьте для других дней.
|
13
|
14
|
15
|
Скорпион
|
Очень благоприятный день для любых водных процедур и косметического ухода с использованием воды.
|
16
|
17
|
Стрелец
|
Не стоит планировать на эти дни ничего важного. Предпочтительными будут массажи и расслабляющее воздействие.
|
18
|
19
|
Козерог
|
Восстановление и регенерация происходят быстрее.
|
20
|
21
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Процедуры могут быть болезненными и опасными для здоровья.
|
22
|
Водолей
|
Убывающая
|
Преобладает нейтральная энергетика. Следует довериться внутренним ощущениями и составлять планы по состоянию здоровья.
|
23
|
24
|
Рыбы
|
Кожные покровы будут очень чувствительными, и даже малейшее воздействие может причинить боль.
|
25
|
26
|
Овен
|
Нельзя пользоваться косметическими средствами, в составе которых содержаться агрессивные ингредиенты. Для восстановления может потребоваться больше времени, чем обычно.
|
27
|
28
|
Телец
|
Уделите больше внимания легкому оздоровлению и укреплению организма. Мягкие массажи для лица и тела дадут очень хорошие результаты.
|
29
|
30
|
Близнецы
|
Неблагоприятный знак для большинства процедур. Для ухода можно использовать только нейтральные и легкие средства.
|
31
Подведем итог
Лунный календарь может помочь определить самые благоприятные дни косметических процедур на июль 2024 года. Их эффективность будет намного выше, если планировать в соответствии с природными циклами и пользоваться астрологическими рекомендациями.