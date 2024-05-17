Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024 года

Косметические процедуры являются неотъемлемой частью жизни людей, желающих выглядеть совершенно в современном мире. И чтобы эти мероприятия проходили удачно и с максимальной пользой, следует планировать их в соответствии с природными циклами. Kleo.ru предлагает разобраться, как определить благоприятные дни для косметических процедур по лунному календарю на июль 2024 года.

Косметические процедуры по фазам Луны в июле 2024

Луна занимает особое место в человеческой культуре. Лунные календари использовались в самых разных сферах деятельности: от повседневных дел и религиозных обрядов до сельского хозяйства и врачевания. Утверждается, что энергетика спутника Земли по-особенному влияет на здоровье людей, что, в свою очередь может сказаться на результате косметических процедур.

Для получения самого лучшего результата, стоит учитывать в своих планах энергетику Луны в различных фазах. В июле 2024 года они будут такими:

Убывающая (1-5, 22-31 июля) . С уменьшением лунного диска будет снижаться и энергетический потенциал. В этот период внутренние процессы слегка замедляются, обмен веществ протекает менее активно. Астрологи рекомендуют планировать процедуры, касающиеся устранения дефектов, оздоровление и уход за проблемной кожей.

. С уменьшением лунного диска будет снижаться и энергетический потенциал. В этот период внутренние процессы слегка замедляются, обмен веществ протекает менее активно. Астрологи рекомендуют планировать процедуры, касающиеся устранения дефектов, оздоровление и уход за проблемной кожей. Растущая (7-20 июля) . В эти дни влияние Луны возрастает, приводя к активизации и ускорению внутренних жизненных процессов. Обновление клеток происходит быстрее, волосы и ногти растут быстрее. Можно смело планировать различные чистки кожи и антивозрастные процедуры.

. В эти дни влияние Луны возрастает, приводя к активизации и ускорению внутренних жизненных процессов. Обновление клеток происходит быстрее, волосы и ногти растут быстрее. Можно смело планировать различные чистки кожи и антивозрастные процедуры. Новолуние (6 июля) . Самый неблагоприятный день во всем лунном календаре. В этот день физические возможности находятся на нуле. От этого сильнее всего страдает здоровье, а восприимчивость организма к косметическим процедурам снижается до минимума. Они могут не дать желаемого результата, зато повышается опасность осложнений и негативных последствий для здоровья.

. Самый неблагоприятный день во всем лунном календаре. В этот день физические возможности находятся на нуле. От этого сильнее всего страдает здоровье, а восприимчивость организма к косметическим процедурам снижается до минимума. Они могут не дать желаемого результата, зато повышается опасность осложнений и негативных последствий для здоровья. Полнолуние (21 июля). В этот день энергетический потенциал достигает своего пика. Человек в такие моменты ощущает себя вдохновленным, задействуются внутренние резервы. Однако для косметических процедур эта фаза тоже считается нежелательной: они могут оказаться болезненными, а использование новых средств приведет к аллергическим проявлениям.

Следует помнить, что каждый человек уникален и по-разному чувствует перемены лунных фаз. Одним такие переходы кажутся незаметными, а другие ощущают на себе даже малейшие колебания энергетики. Клео.ру рекомендует при планировании косметических процедур ориентироваться не только на лунный календарь, но и на внутренние ощущения.





Благоприятные дни для косметических процедур в июле 2024

На результат запланированных мероприятий повлиять дата их проведения. Чтобы избежать негативных последствий и добиваться поставленных целей, необходимо со всей серьезности отнестись к выбору времени.

Самыми благоприятными днями для косметических процедур считаются 8, 9, 10, 11, 12 и 13 июля 2024 года. В такие моменты звезды будут формировать наиболее удачные конфигурации, позволяя реализовывать любые планы. Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, можно смело проводить даже наиболее сложные и опасные процедуры – уколы красоты, коррекция с использованием инвазивных методик, пластические операции.

Процедуры, выполняемые в домашних условиях, можно провести 2, 3, 7, 15, 18, 20, 29 и 30 июля. В такие моменты будет преобладать спокойная целебная энергетика. Процедуры по уходу и борьбе с различными дефектами положительно скажутся на состоянии и внешнем виде кожи, улучшат самочувствие и укрепят энергетическую защиту.

Неблагоприятными днями месяца станут 6, 16, 17, 19, 21, 22 и 31 июля. Из-за отрицательной энергетики косметические процедуры не дадут желаемого результата. Более того, они могут негативно отразиться на состоянии кожи, волос, ногтей и здоровья в целом. Не рекомендуется планировать на эти дни ничего важного, кроме экстренных случаев.





Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в июле 2024

При выборе дат для визита к косметологу или проведения мероприятий по уходу за собой в домашних условиях, следует учитывать и положение Луны по отношению к другим небесным телам. В определенных знаках зодиака результаты могут изменяться, причем существенно.

В таблице показаны благоприятные дни и рекомендации астрологов по планированию косметических процедур с учетом лунного календаря на июль 2024 года.

Дата Знаки зодиака Фаза Луны Астрологические рекомендации 1 Телец Убывающая Уделите больше внимания легкому оздоровлению и укреплению организма. Мягкие массажи для лица и тела дадут очень хорошие результаты. 2 3 Близнецы Неблагоприятный знак для большинства процедур. Для ухода можно использовать только нейтральные и легкие средства. 4 5 Рак Лучшее время, чтобы заняться последствиями лишнего веса. 6 Новолуние Самый неблагоприятный день. Не рекомендуется заниматься косметическими процедурами. 7 Лев Растущая Дамам, которые планировали омоложение кожи и борьбу с возрастными проявлениями, стоит проводить их в этом знаке зодиака. 8 9 10 Дева Лучшее время для использования масок для лица, пилинга и ухода за кожей лица. 11 12 Весы Можно делать только проверенные косметические процедуры. Эксперименты оставьте для других дней. 13 14 15 Скорпион Очень благоприятный день для любых водных процедур и косметического ухода с использованием воды. 16 17 Стрелец Не стоит планировать на эти дни ничего важного. Предпочтительными будут массажи и расслабляющее воздействие. 18 19 Козерог Восстановление и регенерация происходят быстрее. 20 21 Полнолуние Неблагоприятный день. Процедуры могут быть болезненными и опасными для здоровья. 22 Водолей Убывающая Преобладает нейтральная энергетика. Следует довериться внутренним ощущениями и составлять планы по состоянию здоровья. 23 24 Рыбы Кожные покровы будут очень чувствительными, и даже малейшее воздействие может причинить боль. 25 26 Овен Нельзя пользоваться косметическими средствами, в составе которых содержаться агрессивные ингредиенты. Для восстановления может потребоваться больше времени, чем обычно. 27 28 Телец Уделите больше внимания легкому оздоровлению и укреплению организма. Мягкие массажи для лица и тела дадут очень хорошие результаты. 29 30 Близнецы Неблагоприятный знак для большинства процедур. Для ухода можно использовать только нейтральные и легкие средства. 31

Подведем итог

Лунный календарь может помочь определить самые благоприятные дни косметических процедур на июль 2024 года. Их эффективность будет намного выше, если планировать в соответствии с природными циклами и пользоваться астрологическими рекомендациями.