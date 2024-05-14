Благоприятные дни для маникюра в июле 2024 года

В летний период каждой женщине хочется выглядеть привлекательно и уникально. Уход за ногтями является одним из способов подчеркнуть свой стиль и выгодно выделиться на фоне окружающих людей. Но, как и при проведении других косметических процедур особое внимание стоит уделить планированию. Kleo.ru предлагает разобраться, как лунный календарь поможет определить благоприятные дни для маникюра на июль 2024 года и о чем следует знать при планировании визита к мастеру.
Маникюр по фазам Луны в июле 2024
По утверждениям астрологов, Луна является одним из ключевых небесных тел, оказывающих сильное влияние на жизнь каждого человека. Вероятно, по этой причине земной спутник всегда был в центре внимания. Ночному светилу приписывались сильные энергетические свойства, часто граничащие с магией. Луна вписала себя и в человеческую культуру: лунные календари активно использовались в различных сферах деятельности, а в некоторых религиях обряды планируются по ним до сих пор.
Энергетика Луны может влиять на скорость роста ногтей, их структуру, состояние и внешний вид. В зависимости от того, в какой фазе находится земной спутник, протекание внутренних процессов будет тоже меняться. Стоит учитывать это при планировании визита к мастеру или ухода за ногтями в домашних условиях.
В июле 2024 года будут такие фазы Луны:
- Убывающая (1-5, 22-31 июля). В этот период происходит снижение энергетической поддержки. В результате внутренние процессы замедляются, скорость деления клеток снижается. Организм расходует ресурсы более эффективно, ногти станут более крепкими и здоровыми внешне. Удачный период для дам, которые хотят сохранить вид и форму маникюра дольше.
- Растущая (7-20 июля). В этот период внутренние процессы будут проходить быстрее при энергетической подпитке со стороны Луны. Скорость роста ногтей тоже ускорится, но из-за этого они могут стать более уязвимыми к повреждениям, появиться ломкость и слоистость. Удачное время для женщин, предпочитающих длинный маникюр. Однако не следует забывать о регулярном уходе и обработке ногтей питательными средствами.
- Новолуние (6 июля). Эта фаза считается самой неблагоприятной во всем лунном календаре. Сильный недостаток энергии негативно отражается на состоянии здоровья, и в частности на внешнем виде ногтей. Маникюр в такие дни не рекомендован. Он может сильно навредить и так ослабленным ногтям.
- Полнолуние (21 июля). В период сильного энергетического воздействия человек находится на физическом подъеме. Такое влияние в целом считается благоприятным для здоровья, но в некоторых моментах требуется осторожность. Будучи под интенсивным воздействием, организм становится восприимчивым к внешнему влиянию. При использовании косметических средств для ухода за ногтями и кожей рук могут возникать аллергические и другие нежелательные реакции.
Благоприятные дни для маникюра в июле 2024
Положение звезд может раскрыть тайны будущего и предупредить о грядущих событиях, если правильно расшифровать эти сигналы. Планирование действий в соответствии с природными циклами и влиянием космоса позволит добиваться более впечатляющих результатов даже в простых и повседневных делах.
Лунный календарь на июль 2024 года представляет возможность определить самые благоприятные дни для маникюра. Клео.ру предлагает разобраться, когда можно смело идти к мастеру, а в какие моменты следует отказаться от любых процедур.
Наиболее удачными датами для посещения маникюрного салона станут 9, 12, 13, 18, 19 и 20 июля. В такие моменты можно без опасений проводить самые сложные работы и эксперименты на ногтях. Результаты таких процедур смогут удивить даже самых требовательных дам.
Для простого маникюра и ухода в домашних условиях предпочтительными будут 1, 2, 7, 8, 10, 22, 27 и 29 июля. Астрологи рекомендуют больше времени уделять оздоровительным процедурам и нетравмоопасной обработке. Хорошие результаты покажут мероприятия по устранению дефектов на ногтях и коже рук.
Неблагоприятными днями для визита к мастеру станут 4, 6, 14, 17, 21, 23, 24, 28, 30 и 31 июля. Звезды указывают на усиление негативной энергетики и хаотических потоков. В таких условиях маникюр вряд ли получится впечатляющим, но может нанести вред здоровью.
При планировании стоит учитывать различные факторы влияния, в том числе и цветовое. Правильно подобранные оттенки не только будут в тренде сезона, но и благоприятно повлияют на внутреннее состояние. Согласно прогнозам астрологов, лучшими цветами в июле 2024 года будут:
- Яркий желтый, лимонный, солнечно-оранжевый. Летний месяц всегда ассоциируется с Солнцем, и соответствующие оттенки будут в моде. Они символизируют тепло и могут зарядить положительной энергией на все лето.
- Светло-зеленый, мятный. Цвета природы, символизирующие свежесть и рост. От одного лишь вида будет немного прохладнее, что особенно актуально в жаркое время года.
- Мягкий розовый. Цвет романтики и нежности. Удачный выбор для молодых девушек, желающих покорить окружающих своим летним образом.
- Коралловый. Цвет внутренней силы и здоровья. Предпочтителен для женщин, желающих укрепить внутреннюю защиту и эффективнее противостоять любым негативным факторам влияния.
Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в июле 2024
Выбирая, когда сходить к мастеру и заняться своими ногтями, стоит учитывать разные астрологические факторы. Таблица ниже поможет быстро и просто определить, какие дни будут благоприятными для маникюра по лунному календарю на июль 2024 года, а в какие моменты стоит отказаться от сложных процедур.
|
Дата
|
Знаки зодиака
|
Фаза Луны
|
Астрологический прогноз
|
1
|
Телец
|
Убывающая
|
Можно сделать скромный маникюр или заняться оздоровлением ногтей.
|
2
|
3
|
Близнецы
|
Неподходящее время для маникюра. Он чреват серьезными травмами.
|
4
|
5
|
Рак
|
Нельзя стричь ногти. Эта процедура приведет к расслоению пластин и повреждению структуры.
|
6
|
Новолуние
|
Неблагоприятный день. Избегайте маникюра и травмоопасного ухода за ногтями.
|
7
|
Лев
|
Растущая
|
Благоприятный знак для экспериментов и воплощения смелых идей. Удачными будут любые виды маникюра.
|
8
|
9
|
10
|
Дева
|
Созвездие обладает сильной целебной энергетикой. Стоит заняться восстановлением структуры и оздоровлением.
|
11
|
12
|
Весы
|
Избегайте ярких цветов и дополнительного дизайна. Выбирайте только спокойные и скромные одноцветные варианты.
|
13
|
14
|
15
|
Скорпион
|
Звезды рекомендуют поработать над удалением дефектов на руках и небольшой коррекции ногтя, если есть необходимость.
|
16
|
17
|
Стрелец
|
Огненный знак одобрит большинство экспериментов. Отдавайте предпочтение новинкам как в цветовой палитре, так и в дизайне.
|
18
|
19
|
Козерог
|
Можно опробовать новые косметические и лечебные средства.
|
20
|
21
|
Полнолуние
|
Неблагоприятный день. Избегайте маникюра и травмоопасного ухода за ногтями.
|
22
|
Водолей
|
Убывающая
|
Хорошее время для водных процедур. Ванночки будут очень эффективными в это время.
|
23
|
24
|
Рыбы
|
Усиление хаотической энергетики. Не рекомендуется пользоваться новыми средствами и менять проверенные подходы.
|
25
|
26
|
Овен
|
Период нейтрального влияния. Старайтесь не планировать серьезных работ на эти дни.
|
27
|
28
|
Телец
|
Можно сделать скромный маникюр или заняться оздоровлением ногтей.
|
29
|
30
|
Близнецы
|
Неподходящее время для маникюра. Он чреват серьезными травмами.
|
31
Подведем итог
Земной спутник оказывает сильное влияние на человека, включая скорость роста ногтей и их состояние. Лунный календарь поможет выбрать самое удачное время для маникюра на июль 2024 года, чтобы получить лучший результат и избежать потенциальных рисков.