Благоприятные дни для маникюра в июле 2024 года

В летний период каждой женщине хочется выглядеть привлекательно и уникально. Уход за ногтями является одним из способов подчеркнуть свой стиль и выгодно выделиться на фоне окружающих людей. Но, как и при проведении других косметических процедур особое внимание стоит уделить планированию. Kleo.ru предлагает разобраться, как лунный календарь поможет определить благоприятные дни для маникюра на июль 2024 года и о чем следует знать при планировании визита к мастеру.

Маникюр по фазам Луны в июле 2024

По утверждениям астрологов, Луна является одним из ключевых небесных тел, оказывающих сильное влияние на жизнь каждого человека. Вероятно, по этой причине земной спутник всегда был в центре внимания. Ночному светилу приписывались сильные энергетические свойства, часто граничащие с магией. Луна вписала себя и в человеческую культуру: лунные календари активно использовались в различных сферах деятельности, а в некоторых религиях обряды планируются по ним до сих пор.

Энергетика Луны может влиять на скорость роста ногтей, их структуру, состояние и внешний вид. В зависимости от того, в какой фазе находится земной спутник, протекание внутренних процессов будет тоже меняться. Стоит учитывать это при планировании визита к мастеру или ухода за ногтями в домашних условиях.

В июле 2024 года будут такие фазы Луны:

Убывающая (1-5, 22-31 июля) . В этот период происходит снижение энергетической поддержки. В результате внутренние процессы замедляются, скорость деления клеток снижается. Организм расходует ресурсы более эффективно, ногти станут более крепкими и здоровыми внешне. Удачный период для дам, которые хотят сохранить вид и форму маникюра дольше.

. В этот период происходит снижение энергетической поддержки. В результате внутренние процессы замедляются, скорость деления клеток снижается. Организм расходует ресурсы более эффективно, ногти станут более крепкими и здоровыми внешне. Удачный период для дам, которые хотят сохранить вид и форму маникюра дольше. Растущая (7-20 июля) . В этот период внутренние процессы будут проходить быстрее при энергетической подпитке со стороны Луны. Скорость роста ногтей тоже ускорится, но из-за этого они могут стать более уязвимыми к повреждениям, появиться ломкость и слоистость. Удачное время для женщин, предпочитающих длинный маникюр. Однако не следует забывать о регулярном уходе и обработке ногтей питательными средствами.

. В этот период внутренние процессы будут проходить быстрее при энергетической подпитке со стороны Луны. Скорость роста ногтей тоже ускорится, но из-за этого они могут стать более уязвимыми к повреждениям, появиться ломкость и слоистость. Удачное время для женщин, предпочитающих длинный маникюр. Однако не следует забывать о регулярном уходе и обработке ногтей питательными средствами. Новолуние (6 июля) . Эта фаза считается самой неблагоприятной во всем лунном календаре. Сильный недостаток энергии негативно отражается на состоянии здоровья, и в частности на внешнем виде ногтей. Маникюр в такие дни не рекомендован. Он может сильно навредить и так ослабленным ногтям.

. Эта фаза считается самой неблагоприятной во всем лунном календаре. Сильный недостаток энергии негативно отражается на состоянии здоровья, и в частности на внешнем виде ногтей. Маникюр в такие дни не рекомендован. Он может сильно навредить и так ослабленным ногтям. Полнолуние (21 июля). В период сильного энергетического воздействия человек находится на физическом подъеме. Такое влияние в целом считается благоприятным для здоровья, но в некоторых моментах требуется осторожность. Будучи под интенсивным воздействием, организм становится восприимчивым к внешнему влиянию. При использовании косметических средств для ухода за ногтями и кожей рук могут возникать аллергические и другие нежелательные реакции.





Благоприятные дни для маникюра в июле 2024

Положение звезд может раскрыть тайны будущего и предупредить о грядущих событиях, если правильно расшифровать эти сигналы. Планирование действий в соответствии с природными циклами и влиянием космоса позволит добиваться более впечатляющих результатов даже в простых и повседневных делах.

Лунный календарь на июль 2024 года представляет возможность определить самые благоприятные дни для маникюра. Клео.ру предлагает разобраться, когда можно смело идти к мастеру, а в какие моменты следует отказаться от любых процедур.

Наиболее удачными датами для посещения маникюрного салона станут 9, 12, 13, 18, 19 и 20 июля. В такие моменты можно без опасений проводить самые сложные работы и эксперименты на ногтях. Результаты таких процедур смогут удивить даже самых требовательных дам.

Для простого маникюра и ухода в домашних условиях предпочтительными будут 1, 2, 7, 8, 10, 22, 27 и 29 июля. Астрологи рекомендуют больше времени уделять оздоровительным процедурам и нетравмоопасной обработке. Хорошие результаты покажут мероприятия по устранению дефектов на ногтях и коже рук.

Неблагоприятными днями для визита к мастеру станут 4, 6, 14, 17, 21, 23, 24, 28, 30 и 31 июля. Звезды указывают на усиление негативной энергетики и хаотических потоков. В таких условиях маникюр вряд ли получится впечатляющим, но может нанести вред здоровью.





При планировании стоит учитывать различные факторы влияния, в том числе и цветовое. Правильно подобранные оттенки не только будут в тренде сезона, но и благоприятно повлияют на внутреннее состояние. Согласно прогнозам астрологов, лучшими цветами в июле 2024 года будут:

Яркий желтый, лимонный, солнечно-оранжевый . Летний месяц всегда ассоциируется с Солнцем, и соответствующие оттенки будут в моде. Они символизируют тепло и могут зарядить положительной энергией на все лето.

. Летний месяц всегда ассоциируется с Солнцем, и соответствующие оттенки будут в моде. Они символизируют тепло и могут зарядить положительной энергией на все лето. Светло-зеленый, мятный . Цвета природы, символизирующие свежесть и рост. От одного лишь вида будет немного прохладнее, что особенно актуально в жаркое время года.

. Цвета природы, символизирующие свежесть и рост. От одного лишь вида будет немного прохладнее, что особенно актуально в жаркое время года. Мягкий розовый . Цвет романтики и нежности. Удачный выбор для молодых девушек, желающих покорить окружающих своим летним образом.

. Цвет романтики и нежности. Удачный выбор для молодых девушек, желающих покорить окружающих своим летним образом. Коралловый. Цвет внутренней силы и здоровья. Предпочтителен для женщин, желающих укрепить внутреннюю защиту и эффективнее противостоять любым негативным факторам влияния.





Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в июле 2024

Выбирая, когда сходить к мастеру и заняться своими ногтями, стоит учитывать разные астрологические факторы. Таблица ниже поможет быстро и просто определить, какие дни будут благоприятными для маникюра по лунному календарю на июль 2024 года, а в какие моменты стоит отказаться от сложных процедур.

Дата Знаки зодиака Фаза Луны Астрологический прогноз 1 Телец Убывающая Можно сделать скромный маникюр или заняться оздоровлением ногтей. 2 3 Близнецы Неподходящее время для маникюра. Он чреват серьезными травмами. 4 5 Рак Нельзя стричь ногти. Эта процедура приведет к расслоению пластин и повреждению структуры. 6 Новолуние Неблагоприятный день. Избегайте маникюра и травмоопасного ухода за ногтями. 7 Лев Растущая Благоприятный знак для экспериментов и воплощения смелых идей. Удачными будут любые виды маникюра. 8 9 10 Дева Созвездие обладает сильной целебной энергетикой. Стоит заняться восстановлением структуры и оздоровлением. 11 12 Весы Избегайте ярких цветов и дополнительного дизайна. Выбирайте только спокойные и скромные одноцветные варианты. 13 14 15 Скорпион Звезды рекомендуют поработать над удалением дефектов на руках и небольшой коррекции ногтя, если есть необходимость. 16 17 Стрелец Огненный знак одобрит большинство экспериментов. Отдавайте предпочтение новинкам как в цветовой палитре, так и в дизайне. 18 19 Козерог Можно опробовать новые косметические и лечебные средства. 20 21 Полнолуние Неблагоприятный день. Избегайте маникюра и травмоопасного ухода за ногтями. 22 Водолей Убывающая Хорошее время для водных процедур. Ванночки будут очень эффективными в это время. 23 24 Рыбы Усиление хаотической энергетики. Не рекомендуется пользоваться новыми средствами и менять проверенные подходы. 25 26 Овен Период нейтрального влияния. Старайтесь не планировать серьезных работ на эти дни. 27 28 Телец Можно сделать скромный маникюр или заняться оздоровлением ногтей. 29 30 Близнецы Неподходящее время для маникюра. Он чреват серьезными травмами. 31

Подведем итог

Земной спутник оказывает сильное влияние на человека, включая скорость роста ногтей и их состояние. Лунный календарь поможет выбрать самое удачное время для маникюра на июль 2024 года, чтобы получить лучший результат и избежать потенциальных рисков.