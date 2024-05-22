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Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года

Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года

Лунный календарь на июль 2024 года. Благоприятные и неблагоприятные дни для стрижки.

Интересная и необычная стрижка является одним из способов продемонстрировать окружающим свой вкус. На состояние волос может влиять множество факторов, в том числе и астрологические. Чтобы прическа всегда радовала своим видом, стоит со всей серьезностью отнестись к выбору времени для визита к парикмахеру. Клео.ру предлагает разобраться, какие дни будут самыми благоприятными для стрижки по лунному календарю на июль 2024 года.

Как Луна влияет на состояние волос

По мнению астрологов, Луна оказывает самое сильное влияние на человека и его здоровье. Энергетика земного спутника может регулировать важные процессы, которые происходят в организме, ускоряя или замедляя их течение. Изменения в обмене веществ сказываются и на состоянии волос, скорости их роста и внешнем виде.

На определенных этапах цикла интенсивность энергетики меняется, что приводит к соответствующим изменениям в организме. Такие изменения могут повлиять положительно или отрицательно на результат процедуры. При планировании стрижки или других косметических процедур в первую очередь следует учитывать транзит ночного светила. Это поможет добиваться желаемых результатов и избежать негативных последствий.

В июле 2024 года будут такие фазы Луны:

  • Убывающая (1-5, 22-31 июля). В этот период энергетика Луны становится менее интенсивной, достигая своего минимума к новолунию. Снижение энергетического потенциала приводит к более рациональному расходованию внутренних резервов. Волосы растут медленнее, но становятся более здоровыми и крепкими на вид. Удачное время для дам, которые хотят сохранить изначальный вид стрижки на более длительный период.
  • Растущая (7-20 июля). С переходом Луны в новую фазу происходит изменение влияния. Энергетическое воздействие на человека возрастает, достигая максимума к полнолунию. Активизация внутренних процессов приводит к более быстрому росту волос, но при этом они теряют свой здоровый вид, нарушается структура, могут появиться ломкость и секущиеся кончики. Стрижка может нивелировать негативные процессы, но следует уделить особое внимание уходу.
  • Новолуние (6 июля). Самый неблагоприятный день в лунном календаре для стрижки и других косметических процедур. Острый дефицит энергии сказывается на состоянии здоровья и внешнем виде волос. Стрижка в этот день может еще больше усилить нагрузку на ослабленный организм.
  • Полнолуние (21 июля). Это самый энергетически сильный день в лунном календаре. В такие моменты лунное влияние будет благоприятным для большинства аспектов, включая стрижку и состояние волос. Возможности человека будут на высоком уровне, открывая интересные возможности для реализации идей. На этот день можно смело планировать любые эксперименты с прической. Однако при Полной Луне повышается восприимчивость организма, поэтому нужно использовать средства для ухода за волосами с осторожностью.

Каждый человек уникален и по-разному воспринимает изменения энергетики Луны в различных фазах. Для одной категории людей смена цикла не имеет никакого значения, а другие чувствуют даже малейшие энергетические колебания. При планировании визита к парикмахеру стоит учитывать не только лунные фазы, но и внутренне состояние.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Благоприятные дни для стрижки в июле 2024 года

Для получения желаемого результата от визита к парикмахеру следует планировать его на благоприятные дни. Заручившись поддержкой звезд, можно легко добиться всех поставленных целей. Лунный календарь на июль 2024 года поможет определить самые благоприятные дни месяца для стрижки.

Благоприятные дни для стрижки на июль 2024 года

  • Луна в Тельце. Этот знак оказывает сильное влияние на здоровье. Делая стрижку, дамы могут улучшить свое самочувствие, укрепить иммунную систему и расширить свои физические возможности. Симптомы некоторых хронических болезней могут временно ослабнуть или вовсе отступить.
  • Луна во Льве. Огненное созвездие часто ассоциируется с силой, настойчивостью и целеустремленностью. В случае стрижки знак будет благоприятным для экспериментов и нестандартных решений. Даже самые сложные работы будут успешными, а потенциальные риски – минимальными.
  • Луна в Деве. Знак спокойствия и стабильности. Собираясь к парикмахеру, стоит ограничиться простой или быстрой стрижкой. Эксперименты со стилем вряд ли окажутся успешными. Скромная стрижка укрепит внутреннюю энергетику и поможет вернуть ощущение баланса в жизнь.
  • Луна в Козероге. Посещая парикмахера в эти дни, женщины смогут привести в порядок свои нервы и достичь эмоционального равновесия. Психологическое состояние находится под управлением данного созвездия, и стрижка поможет укрепить его.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Неблагоприятные дни для стрижки в июле 2024 года

Собираясь поменять или просто освежить прическу, следует учитывать все моменты. Энергетика Луны открывает не только благоприятные возможности, но в некоторых случаях может принести в жизнь немало негатива. В таких ситуациях стрижка не только не принесет желаемого результата, но и нанесет дополнительный вред. Kleo.ru предлагает узнать, в какие дни нежелательно заниматься прической по лунному календарю на июль 2024 года.

Неблагоприятные дни для стрижки на июль 2024 года

  • Луна в Водолее. Знак перемен и неопределенности. На эти дни не стоит планировать никаких дел: появится множество факторов, которые обязательно повлияют на результат. Если хочется сделать новую прическу, то такие решения должны быть быстрыми и спонтанными. Но все же лучше перенести стрижку волос на другие дни, чтобы не подвергать себя дополнительным рискам.
  • Луна в Рыбах. Знак магии и потусторонней энергетики. Созвездие также называют покровителем интуиции. Сделав стрижку, дамы рискуют временно потерять поддержку высших сил.
  • Луна в Овне. Остригая волосы в эти дни, появляются большие риски дополнительных проблем со здоровьем. Под угрозой будет в основном физическое здоровье, но оно может повлиять и на другие системы в организме. Энергетика Луны повлияет и на сами волосы: они станут ломкими и сухими, возможно появление секущихся кончиков.
  • Луна в Весах. Знак равновесия и стабильности, которое можно нарушить даже простой стрижкой. Задумав сменить стиль, дамы рискуют разбалансировать другие системы организма. Перемены будут происходить и на психологическом уровне, и проявятся в состоянии здоровья.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Подведем итог

Чтобы всегда добиваться желаемого результата, необходимо тщательно и заранее планировать свои дела. Лунный календарь на июль 2024 года поможет определить наиболее благоприятные дни для стрижки. Следование природным циклам сделает волосы более здоровыми и устойчивыми к внешнему влиянию, а также приведет в порядок внутреннюю энергетику.

22 мая 2024, 21:48
Изображения сгенерированы при помощи нейросети Midjourney
Станислав Полупанов

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