Кудрявый метод: секреты ухода за вьющимися волосами, меняющие жизнь к лучшему

Что такое

«Кудрявый метод» появился более 20 лет назад, его разработала американка Мэсси Лоррэн. Ее книга "Curly Girl Метод. Легендарная система ухода за волосами с характером" до сих пор продается по всему миру и находит своих последовательниц. Согласно теории Мэсси, если определенным образом ухаживать за кудряшками, они будут выглядеть здоровыми и блестящими, исчезнут пушистость и секущиеся кончики.

Головомойка

Со времен изобретения "кудрявого метода" некоторые его правила существенно устарели: например, в нем рекомендовано исключить бессульфатные шампуни, чтобы не пересушивать волосы, и использовать специальные кондиционеры для мытья локонов (ко-вошинг). Но косметическая промышленность с тех пор шагнула далеко вперед, сделав обычные шампуни менее агрессивными. Поэтому сейчас адепты "кудрявого метода" советуют выбирать шампунь по типу кожи головы, а если с кожей все нормально, то ориентироваться на линейки для вьющихся волос.

Набор правил

1) Моем голову. Намыливаем только кожу головы массирующими движениями, длина волос промоется во время смывания шампуня, специально наносить на нее средство не нужно.



2) Самый важный этап – увлажнение прядей. На мокрые волосы (отжимать их не надо), наносим кондиционер для волос (раз в неделю можно заменить его на маску), тщательно прорабатывая каждую прядь и добавляя воды по мере нанесения. Во время этой процедуры распутываем волосы руками – расчесываться во время кудрявого метода не полагается, волосы прочесываются в процессе мытья руками (или в крайнем случае – гребнем с очень редкими зубчиками). Сухие кудрявые волосы расчесывать запрещено.



Когда пряди станут скользкими, словно водоросли или переваренные спагетти, смываем остатки кондиционера.





3) Немного отжимаем локоны жамкающими движениями от кончиков в сторону корней (но не доходя до них) и сразу наносим несмываемый стайлинг: это может быть гель для кудрявых волос, крем, желе, – можно выбрать по своему вкусу. Важно, чтобы средство было без силикона в составе: этот компонент утяжеляет локоны и разглаживает их, то есть сводит на нет наши труды по формированию кудрей.

4) Надеваем на мокрые волосы полотенце из микрофибры (не растирая пряди, иначе локоны развалятся), через 10-15 минут сушим естественным образом или при помощи фена с насадкой-диффузором. Пока кудри влажные, не стоит лишний раз трогать их руками.





5) Если выбираете фен, вкладывайте каждую прядь внутрь чаши диффузора, держа голову наклоненной вниз. Тогда кудряшки высохнут сформированными и не распушатся.

6) Спать советуют на шелковой наволочке – это позволит локонам не распушиться. После сна, если вы не собираетесь снова мыть волосы, нужно выполнить "рефреш" – освежить прическу при помощи несмываемого спрея-кондиционера или специального средства для рефреша. Щедро распылите его на локоны, пока те не станут влажными, сжимающими движениями снова сформируйте завитки и дайте им высохнуть. Если средства нет под рукой, то можно немного намочить пряди водой, пожамкать их и дать высохнуть. Вода активирует стайлинг, нанесенный ранее во время мытья волос, и локоны снова будут как прежде.

Уровень сложности

Возможно, все эти правила сперва покажутся сложными. Не исключено, что пару раз вы переборщите с укладочным средством, получите не локоны, а сосульки, и даже захотите отказаться от этой затеи. Но как только вы набьете руку и освоите этот метод, вы поймете, что в нем нет ничего мудреного, а ваши кудри вызывают всеобщее восхищение – здоровые, струящиеся и объемные. А главное – свои.

