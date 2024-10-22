Уход за кожей рук в холодное время года: 5 важных правил

Правило первое – меньше контрастов

Перепады температур негативно влияют на кожу рук: нарушают естественный микробиом, повреждают гидролипидный барьер. Поэтому при выходе на улицу, если температура воздуха ниже +8, желательно надевать перчатки. Вернувшись домой, не спешите отогревать ладони под горячей водой: настройте кран на комфортную температуру, не превышающую температуру тела.

Правило второе – неагрессивное мыло

Осень – время сезонных простуд и ОРВИ, поэтому мы вынуждены чаще мыть руки. Не покупайте первое мыло, подвернувшееся в супермаркете: потратьте несколько минут на изучение описания и состава. Выбирайте средство с натуральными маслами, растительными экстрактами, глицерином, липидами. Если дома никто не болеет, лучше отказаться от применения антибактериального мыла (его можно оставить только на крайние случаи), выбрав нейтральные варианты.

Правило третье – увлажнение кожи

В холодное время года мытье рук всегда должно идти в паре с увлажнением кожи. Поставьте специальный крем рядом с жидким мылом в ванной – так вы не забудете воспользоваться им после очищения. За 10-15 минут до выхода на улицу тоже нужно нанести увлажняющее средство. Посуду лучше мыть в резиновых перчатках: можно совместить эту домашнюю рутину с питательной процедурой для рук, нанеся под них крем.









Правило четвертое – водные процедуры

В сезон отопления воздух в квартире становится сухим, и это плохо сказывается на состоянии кожи. Поставьте увлажнитель там, где бываете чаще всего. Если вы работаете в офисе, хорошо бы обзавестись небольшим настольным прибором для увлажнения воздуха.

И не забывайте, что на состояние эпидермиса влияют не только внешние факторы, но и внутренние. Важно пить больше воды, не дожидаясь чувства жажды, и есть продукты, богатые омегой и витамином Е.

Правило пятое – глубокий уход

Иногда коже рук необходим глубокий уход: его периодичность зависит от вашего типа кожи. В среднем – достаточно одного раза в неделю. Это процедура из двух этапов – отшелушивания и маски. Для эксфолиации подойдет любой скраб для тела или энзимная пудра. Нанесите средство на ладони и пальцы, а также тыльные стороны кистей, нежно помассируйте, смойте водой. Затем густо нанесите питательный крем или специальную маску для рук, наденьте хлопковые перчатки. Можно делать это перед сном, а можно – днем, но в этом случае перчатки нужно носить один-два часа, чтобы кожа достаточно напиталась.



