Королевская кровь

Сам король Испании Филипп II патронировал разработку уникальной плазмотерапии Endoret. И это неспроста! Микроинъекции плазмы Endoret способны запустить биологические механизмы регенерации и самоомоложения кожи. Эта уникальная технология успешно используется во всех областях медицины – от хирургии, травматологии, трихологии до косметологии.

ENDORET PRGF – 100% НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ



Популярность всего натурального в мире растет с каждым днем. Мы говорим – натуральный, экологически чистый, подразумеваем – качественный, полезный.

Косметология не исключение. Мы больше доверяем препаратам, в составе которых натуральные ингредиенты, минимальное количество консервантов. В составе плазмотерапии Endoret нет ни единого постороннего или синтетического элемента. Все ценные компоненты, необходимые для омоложения, мы берем из собственной крови пациента.

СУТЬ ПРОЦЕДУРЫ ENDORET

Endoret - инъекционная процедура, во время которой в глубокие слои кожи вводится плазма, полученная особым способом из собственной крови пациента. Сначала кровь центрифугируется в специальной центрифуге, затем при помощи запатентованного активатора в ней активизируются факторы роста. Далее при помощи микроинъекций плазма с факторами роста поступает в ткани. Задача плазмотерапии – активировать внутренние процессы омоложения. И она успешно с этим справляется.

Научно подтверждено, что инъекции собственной плазмы с факторами роста улучшают врожденную способность организма к восстановлению и регенерации тканей. Кроме того, пациенты, прошедшие процедуру Endoret, видят улучшение: кожа становится более упругой, плотной, а цвет лица - здоровым.

Endoret успешно применяется в лечении акне, при выпадении волос, но самое популярное направление – омоложение кожи лица, шеи и зоны декольте.

ДЕЙСТВИЕ ENDORET НА КОЖУ

Внутрикожное введение богатой тромбоцитами плазмы приводит к тому, что в коже пациента активизируются обменные процессы, клетки кожи начинают более активно делиться, вырабатываются новый коллаген и гиалуроновая кислота, нормализуется водный баланс кожи. В совокупности эти процессы приводят к повышению местного иммунитета кожи и ее физиологической ревитализации.

Нормализуется структура кожи, улучшается ее качество, она становится более гладкой, упругой, появляется естественный здоровый цвет. Видимые для самого пациента и его окружения результаты плазмотерапии появляются через 2 недели после первой процедуры, в ходе курса процедур эффект накапливается и становится более ярким и стойким.

ЭФФЕКТ ОТ ПРОЦЕДУРЫ

Даже один сеанс инъекций дает видимый результат — разглаживаются мелкие морщинки, улучшается цвет лица. После курса процедур Endoret пациентки отмечают, что нормализуется структура кожи, улучшается ее качество, она становится более гладкой, упругой, нормализуется водный баланс кожи, появляется естественный здоровый сияющий цвет.

ФАКТОРЫ РОСТА: ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Факторы роста – те самые «волшебные» клетки молодости. Это заложенные в нас природой стимуляторы, отвечающие за регенерацию клеток, восстановление синтеза полноценного коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты, улучшение микрорельефа кожи, предотвращение обезвоживания.

Действуя на клеточном уровне, они замедляют процессы старения, заставляя клетки обновляться, и производят мощный омолаживающий эффект. После введения плазмы в зоны с возрастными изменениями высвобождающиеся факторы роста ускоряют скорость деления клеток, улучшают клеточный метаболизм, блокируются процессы старения, что приводит к омоложению тканей, разглаживанию морщин. Кожа становится подтянутой, улучшается цвет лица.

ПРЕИМУЩЕСТВА ENDORET

Методика абсолютно гипоаллергенна. Во время сеанса вводится только плазма, полученная из собственной крови пациента. Как известно, собственная кровь не способна вызвать аллергию, полностью исключает любые реакции отторжения и инфицирования.

Поскольку по своей природе факторы роста не способны инициировать патологические (разрушительные) процессы, плазмотерапия с факторами роста - безопасна. И это одно из главных преимуществ метода.

Кроме того, она гармонично сочетается с любыми другими косметологическими методиками.

С КАКОГО ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДОВАНА ПРОЦЕДУРА

Методика не имеет ограничений по возрасту и полу. К применению в 18 лет показаниями являются – угревая сыпь, избыточная сальность кожи. В 28 лет, когда заметно снижается выработка своей гиалуроновой кислоты, плазмотерапия восстановит этот процесс и позволит коже оставаться молодой и упругой. После 30 лет Endoret поможет остановить процессы старения, стимулирует выработку нового коллагена и эластина. Пациентам, достигшим 40-летний рубеж, курс Endoret поможет восстановить красивый цвет лица и сократить количество морщин.

ОТЛИЧИЕ ENDORET ОТ ДРУГИХ МЕТОДИК ПЛАЗМОЛИФТИНГА

Когда вы приходите на процедуру омоложения, что для Вас самое важное? Результат! Понимая это, научная команда Института биотехнологий (BTI, Испания), занимавшаяся разработкой плазмотерапии Endoret, прежде всего, изучила плазму и выяснила, какими характеристиками она должна обладать, чтобы быть максимально эффективной. На основании этих данных и была разработана технология ENDORET – плазмотерапия, обогащенная факторами роста.

Лучшее подтверждение эффективности и безопасности Endoret – ее признание. Методика получила свое распространение и успешно используется в 25 странах мира. Она широко применяется в различных областях медицины в Европе, Америке, Канаде, Японии, Азии. Endoret – единственная технология плазмотерапии, имеющая европейский CE, американский FDA и российский санитарные сертификаты качества.

Среди приверженцев плазмотерапии Endoret не только звезды, но и члены королевской семьи, известные спортсмены, бизнесмены. То, что они вверяют свою молодость и красоту Endoret, дополнительное подтверждение эффективности данной технологии.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ENDORET И ДРУГИМИ ИНЪЕКЦИОННЫМИ МЕТОДИКАМИ

Плазма при плазмотерапии вводится глубже, чем препараты ревитализации и мезотерапии. Это позволяет избегать папул и следов воздействия.

Процедура Endoret – всесезонная. Ее одинаково полезно проходить как зимой, так и летом, весной и осенью.

Врачи-косметологи считают ENDORET процедурой ИСТИННОГО омоложения. В отличие от таких популярных методик, как «Ботокс», контурная пластика, нитевой лифтинг, которые дают лишь визуальный эффект, не влияя на качество кожи, Endoret направлена на омоложение и восстановление кожи изнутри. То есть помимо визуального омолаживающего эффекта, процедура запускает внутренние процессы восстановления, благодаря которым улучшается состояние, упругость, эластичность кожи.

СКОЛЬКО НУЖНО ПРОЦЕДУР ENDORET

Эффект виден после первого сеанса – ровная кожа и красивый цвет лица. Максимальный эффект – омоложение, глубокое увлажнение, восстановление коллагена и эластина – через 3-5 сеансов. И для поддержания эффекта надо проходить курс из 3-х сеансов Endoret каждые полгода.



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