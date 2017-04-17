15 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village состоялась юбилейная 25-ая церемония финала национального конкурса «Мисс Россия» при поддержке генеральных партнеров Банка Русский Стандарт и Винного дома Gancia, а также Золотого партнера — компании Rendez-Vous.

Обладательницей титула «Мисс Россия 2017» и роскошной короны стоимостью 1 миллион долларов стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области.

Вместе с почетным званием победительница получила главный приз конкурса — банковскую карту от Банка Русский Стандарт в эксклюзивном дизайне «Мисс Россия» достоинством 3 000 000 рублей, а также автомобиль от партнера конкурса – компании «АВИЛОН» — официального дилера Genesis. Стратегический партнёр «Мисс Россия 2017», ювелирная компания Mercury, вручила победительнице специальный приз — классическое колье из белого золота и бриллиантов общим весом более 12 карат. А компания Rendez-Vous преподнесла Мисс Россия 2017 и 1-ой Вице-мисс Россия 2017 сертификаты номиналом 100 и 50 тысяч рублей.

Звание 1-ой Вице-мисс в этом году досталось москвичке Ксении Александровой, а 2-ой Вице-мисс стала Альбина Ахтямова из Башкортостана.

Обеим девушкам были вручены гранты на обучение в любом высшем учебном заведении на выбор.

В специальной ежегодной номинации «Народный выбор» по мнению пользователей генерального интернет-партнера конкурса — портала Woman.ru — победила Лидия Молодцова из Новосибирска. За нее проголосовало 3 619 человек.

На протяжении трех недель все участницы конкурса проживали и проходили подготовку к финалу в официальном отеле конкурса «Мисс Россия 2017» — Imperial Park Hotel & SPA.









Юбилейная церемония стала одной из самых ярких и запоминающихся в истории конкурса. Подготовку участниц «Мисс Россия 2017» проводили стилисты сети салонов красоты «МОНЕ», за макияж отвечали визажисты косметического бренда M.A.C Cosmetics. Во время первого выхода участницы появились на сцене в платьях от модного дома Kira Plastinina. После объявления ТОП-20 последовало дефиле в купальниках Marc&Andre и туфлях от компании Rendez-Vous.

Для участия в интеллектуальном этапе конкурса 10 оставшихся конкурсанток появились на сцене в элегантных вечерних платьях от дизайнера Анастасии Задориной. Традиционно их образы были гармонично дополнены украшениями от ювелирного дома «Эстет».

Ведущими церемонии стали DJ Love Radio Максим Привалов и телеведущая, фотомодель и обладательница титула «Мисс Россия 2003» Виктория Лопырева.













В состав жюри юбилейного финала вошли шестикратная обладательница кубка Мира по художественной гимнастике, телеведущая Ляйсан Утяшева, Мисс Россия 2001, Мисс Вселенная 2002, основатель благотворительного фонда «Спешите делать добро», телеведущая, певица и основатель марки «Ofera» Оксана Федорова, дизайнер, участник официального расписания Недели моды в Париже, художник по костюмам Большого и Мариинского театров, обладатель двух премий «Золотой манекен» Игорь Чапурин, Мисс Россия 2015, 1-я Вице-мисс Мира 2015, модель, актриса София Никитчук, легендарный портретный фотограф Джонатан Беккер и Мисс Тюмень 2005, Мисс Россия 2007, Мисс Мира 2008 Ксения Сухинова.

Перед началом церемонии звездные гости, среди которых были Дмитрий Маликов, певица Ёлка, Стас Пьеха, Ани Лорак, Нюша и многие другие, наслаждались напитками от Группы компаний «Руст»: изысканным итальянским игристым вином Gancia из исторических погребов, находящихся под защитой ЮНЕСКО, освежающими весенними коктейлями на основе русской водки № 1 в мире «Русский Стандарт». Особой популярностью также пользовались напитки от компании Remy Cointreau: коньяк Remy Martin, виски Bruichladdich, греческий напиток Metaxa и коктейли Cointreau Fizz на основе апельсинового ликера Cointreau.

Мы поздравляем Полину Попову с победой и желаем ей удачи на финалах международных конкурсов «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная»!

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