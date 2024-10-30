Заряд энергии: кому нужна косметика с витамином С и какие проблемы она решает?

Витамин С – это мощный антиоксидант природного происхождения, имеющий множество полезных свойств: он обладает противовоспалительным действием и ускоряет регенерацию кожи, улучшает цвет лица, уменьшает пигментацию и осветляет следы пост-акне, стимулирует естественный синтез коллагена, препятствует преждевременному старению кожи.

Неудивительно, что витамин С – достаточно популярный компонент косметических средств: его добавляют в концентрированные сыворотки, кремы для лица, тоники и маски. Он подходит для всех типов кожи, за исключением особенно чувствительной (в этом случае нужно выбирать продукт с пометкой "для чувствительной кожи" и предварительно тестировать его на небольшом участке эпидермиса).





Как включить средства с витамином С в свой уход? Об этом и не только мы спросили у руководителя медицинского департамента "Сесдерма Рус", врача-дерматовенеролога, косметолога, кандидата медицинских наук Бариновой Ольги Александровны.



Можно ли сочетать средства с витамином С и кислоты – ниацинамидом, ретинолом и другими?

Аскорбиновая кислота в составе современных уходовых продуктов может быть представлена в разных формах. В случае использования производителем стабилизированных форм риски несовместимости с другими активами минимальны. Например, липосомированные формы стабилизированного витамина С позволяют использовать в одном продукте эффективные комбинации с различными ингредиентами (ретинолом, факторами роста, ниацинамидом). Липосома защищает витамин С от разрушения и в кратчайшие сроки транспортирует его в глубокие слои кожи, что делает средство с витамином С максимально эффективным.

Допустимо ли регулярно использовать косметику с витамином С или лучше делать это курсами? Если курсами, то как часто?

Антиоксидантная поддержка – это один из вариантов защиты кожи от негативного влияния окружающей среды. Это всегда важно, поскольку жизнь в условиях мегаполиса – это совокупность факторов риска в отношении здоровья кожи. Особенно важно использование уходовых продуктов с витамином С во время повышенной солнечной инсоляции, поэтому весна и лето – это периоды постоянного использования данного актива.





Обязательно ли брать всю линейку с витамином С или достаточно, допустим, одной сыворотки?

Комбинация разных текстур одной линии возможна. Но учитывая разные эстетические проблемы на коже одновременно, наиболее эффективно сочетание продуктов из разных линий. Это дает возможность комплексно воздействовать на кожу, обеспечивая ей увлажнение, питание, защиту, anti-age эффект. Целесообразно комбинировать антиоксиданты с фотопротекторами. В этом случае уходовые средства с витамином С защищают клетки кожи от повреждения свободными радикалами, возвращают здоровый вид и сияние, уменьшают пигментные пятна, укрепляют ее эпидермальный барьер, способствуют профилактике фотостарения.