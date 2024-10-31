Только не это! 10 бьюти-ошибок, способных многое испортить

1. Сушить волосы снизу вверх

Есть мнение, что для создания объемной укладки нужно сушить волосы феном, наклоним голову вниз, или направлять поток воздуха снизу вверх. Сообщаем: это вредный совет! Трихологи говорят, что такой метод сушки раскрывает чешуйки волос, делая их более пористыми и ломкими. Не хотите получить солому вместо блестящих локонов? Тогда сушитесь, направляя воздух от корней к кончикам и держа фен на расстоянии минимум 10 см (а лучше – 20!).

2. Трогать лицо руками

Спорим, именно в эту секунду вы трогаете лицо руками? Если нет, то это замечательно, продолжайте в том же духе! Если да, то знайте: лучше отучать себя от этой привычки. Многие из нас неосознанно прикасаются к коже лица сотни раз на дню, перенося бактерии с рук на щеки, лоб и подбородок. Это нарушает микробиом эпидермиса и провоцирует появление акне.





3. Многократно опускать щеточку во флакон с тушью

Для лучшего эффекта, чтобы тушь для ресниц максимально набралась на щеточку, мы многократно опускаем ее во флакон. Но так делать нельзя! При этом движении во флакон попадает воздух и средство высыхает быстрее.

Тушь – это не велосипедный насос, и достаточно один раз окунуть щеточку, чтобы добиться оптимального результата.

4. Припудриваться в течение дня

Выражение "припудрить носик" многие понимают слишком буквально, пользуясь пудрой каждый раз, когда смотрятся в зеркало и обнаруживают жирный блеск.

От такого наслоения тонирующей косметики могут закупориваться поры. Кожа перестает дышать, реагирует повышенной выработкой себума, на это снова наносится слой пудры, и получается замкнутый круг. Визажисты советуют наносить пудру однократно в качестве финального штриха макияжа. Далее, в течение дня можно убирать жирный блеск матирующими салфетками.





5. Использовать керлер на накрашенных ресницах

Мало кто знает, что правильнее завивать ресницы перед окрашиванием тушью, а не после него. В накрашенном состоянии они становятся менее эластичными, и керлер наносит им существенный урон.

От одной такой процедуры вред не будет заметным, но если систематически подкручивать накрашенные ресницы, то они начнут редеть и ломаться.

6. Наносить маску для волос после бальзама

Бальзам (кондиционер) и маска для волос – это взаимозаменяемые средства. Первый работает быстро и поверхностно, а вторая – наносится на более долгое время и проникает вглубь волос. Не стоит использовать их друг за другом, чтобы не утяжелить пряди.

В тот день, когда вы решили нанести маску, можно смело делать это сразу после шампуня: так вы не только сэкономите время, но еще и избежите лишней процедуры, которая совершенно не нужна вашим волосам.

7. Редко мыть кисти и спонжи

Вы умыли лицо, не забыли про увлажняющий тоник, сыворотку, крем и приступили к макияжу, вооружившись кистью или спонжем, которые использовали всю неделю или месяц, ни разу не очищая? Этим действием вы перечеркиваете весь смысл предыдущего очищения и ухода, потому что на аксессуарах для макияжа живет бесчисленное количество бактерий. Особенно – на тех, которыми наносятся жидкие текстуры.

Если у вас нет времени и желания часто мыть аксессуары, проще освоить технику нанесения макияжа пальцами (ей, кстати, пользуются и многие визажисты). В крайнем случае можно обеззараживать кисти спреем с антибактериальным средством (хлоргексидин или мирамистин) в промежутках между мытьем.

8. Не смывать мицеллярную воду

Мицеллярная вода – одно из лучших средств для снятия макияжа, но не стоит путать ее с лосьоном и тоником. Оставаясь на коже, мицеллы притягивают пыль, себум, раздражая эпидермис, повышая его чувствительность. Уход, нанесенный поверх мицеллярки, не подействует должным образом.

Поэтому после нее обязательно умываться водой, либо протирать лицо тонизирующим средством.

9. Ложиться спать с мокрыми волосами

Мысль отказаться от горячей укладки и лечь спать с влажными волосами, кажется неплохим решением. Но только на первый взгляд. Мокрые волосы очень уязвимы: они склонны к запутыванию, легко растягиваются и меняют свою структуру. Трение об подушку не сделает их сильнее и здоровее!

Заснув с мокрой головой, наутро вы обнаружите много запутанных прядей и выдерните немало волос, пытаясь привести прическу в порядок.





10. Использовать помаду вместо бальзама

Описания большинства помад и блесков манят громкими обещаниями про уходовые свойства и питательные формулы. Но ни одна помада не заменит бальзам для губ. Точно так же, как тональник не заменит увлажняющий крем. Функция помады – в первую очередь, декоративная. Поэтому важно не забывать про бальзам для губ и перед нанесением помады использовать его. Особенно в холодное время года, когда губы страдают от негативного влияния внешних факторов.



