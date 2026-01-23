Зимняя шапка vs объем волос: лайфхаки по укладке в сезон головных уборов

Зима делит мир на до и после. До – это объемные, аккуратно уложенные волосы. После – это приплюснутые корни, наэлектризованные "антенки" и чувство легкого предательства со стороны собственного головного убора. Есть и хорошая новость: мы расскажем, как договориться с шапкой, чтобы тепло и стиль наконец перестали быть врагами.

Почему шапка – главный враг укладки?

✔ Механическое давление. Тяжелая плотная шапка просто приминает любой объем у корней, особенно если надеть её на ещё не остывшие после сушки феном волосы.

✔ Статика и трение. Шерсть, мохер и даже акрил электризуют волосы, а постоянное трение путает их, лишая гладкости и формы.

✔ Эффект парника. Голова потеет, а потом, на холоде, влага испаряется, иссушая и сами волосы, и кожу головы. Отсюда – тусклость и ломкость.





На опережение

Как укладывать волосы, чтобы шапка была не страшна укладке? Проще действовать на опережение и воспользоваться несколькими трюками прежде, чем надеть головной убор.

Самая частая ошибка – выходить на улицу с чуть влажными или теплыми от фена волосами. В этом случае они досыхают в самой непривлекательной форме прямо под шапкой. Всегда завершайте горячую укладку холодным обдувом фена с ионизацией. Дайте голове полностью остыть после сушки. Проведите при комнатной температуре 10-15 минут после фена – и можно смело собираться на улицу.





Не ждите, пока корни станут жирными! Нанесите немного сухого шампуня или текстурирующего спрея у самых корней на чистые, уложенные волосы. Это создаст легкий каркас, и волосы не будут так легко приминаться. По длине нужно сбрызнуть локоны спреем, который снимает статическое электричество, – и делать это каждый раз перед тем, как выходите из дома.

Поменяйте пробор или заплетите косу

Прежде чем надеть головной убор, перекиньте волосы на непривычную сторону, изменив пробор. После снятия шапки придайте волосам и пробору обычную форму – объем у корней сохранится.

Работающий лайфхак для длинных волос: перед выходом на улицу не оставлять их распущенными и не собирать в хвост, а заплести в свободную косу. Под шапкой она убережет волосы от сильного трения и спутывания, а главное – не оставит заломов. В помещении, сняв шапку, распустите волосы – и получите красивые, слегка волнистые локоны.

Отдавайте предпочтение шапкам с подкладкой из скользящих материалов (шелк, атлас). Это сильно снизит трение, статику и спутывание.

Всегда носите в сумке: компактную расческу, мини-версию сухого шампуня или стайлинг-пудры, пробник масла или другого несмываемого ухода для кончиков волос.



Как взбодрить прическу после снятия шапки?