Взять на карандаш: лайфхаки по макияжу губ от опытного визажиста

Искусство макияжа губ – дело тонкое. Особенно, если задача – нарисовать четкий контур, сделать губы симметричными и более привлекательными.

Как выбрать карандаш для губ и сделать стойкий макияж? Рассказывает Лена Игради, визажист и микростилист, искусствовед, автор поддерживающего блога о макияже в Telegram My face but better.





Вопрос выбора

На что обращать внимание при выборе карандашей? Во-первых, карандаш обязательно должен быть мягким. Когда вы собираетесь в магазин за карандашом, возьмите с собой точилку на случай, чтобы подточить тестер и посмотреть, насколько мягко он пишет и не требуется ли нажатие для того, чтобы им работать. Чем меньше усилий требуется при рисовании, тем нежнее ваши движения, тем приятнее делать макияж. Во-вторых, стойкие карандаши всегда лучше, чем карандаши без пометки насчет стойкости. Самая удобная текстура – гелевая, рекомендую смотреть именно ее.

В поисках цвета

Я не рекомендую покупать помады, к которым обязательно нужны карандаши. Если помада совсем сложная, контур можно удержать и обычным консилером или каким-нибудь бежевым карандашом. Карандаши есть смысл покупать для темных оттенков губ или – для модного макияжа с градиентом цвета.

Всегда в тренде будут нюдовые карандаши, но важно выбирать их так, чтобы цвет у них был заметный, плотный, а финиш – бархатистый. И использовать такие карандаши самостоятельно, как помаду. Сейчас возвращаются темные ягодные оттенки, глубокие вишнево-коричневые цвета. Как правило, такие карандаши ложатся лучше, чем матовые помады. У них больше воска в составе, и поэтому они лучше держатся, меньше полосят. Ими вполне можно заменить матовую помаду – и только выиграть от этого.

Новое звучание

С помощью карандаша мы можем изменить оттенок помады, которая у вас есть, и придать ей какое-то новое звучание. Например, можно нанести красную помаду на темно-коричневую подложку, и у вас будет совершенно другой интересный цвет. Точно так же можно нанести какую-то холодную помаду поверх нейтрального карандаша. Специально дублировать цвета карандаша и помады – мне кажется, странная идея.

Техника нанесения

Когда вы рисуете контур, старайтесь не растягивать губы в улыбке и не округлять их. Нужно держать губы в спокойном состоянии. Лицо расслабленное, спокойное. Движения при нанесении контура должны быть очень мелкие. Чем пунктирнее вы двигаетесь, тем меньше вероятность ошибки.

Стойкий эффект

Если вы хотите от макияжа стойкости, а не красивого бальзамного блеска, то есть смысл хорошо увлажнить губы тем же кремом, который вы используете для лица, проследить, чтобы он впитался, и промокнуть излишки. Если же щедро нанести гигиеническую помаду и прямо по ней рисовать карандашом, то макияж держаться не будет. Кроме того, не забываем хорошо увлажнять губы на ночь, пользоваться бальзамом перед сном. Если на губах есть шелушения, то имеет смысл сделать специальный пилинг, потому что на неровные губы с огрубевшими сухими участками, к сожалению, любые помады и карандаши, особенно матовые, ложатся плохо.