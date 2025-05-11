Растяжки - это навсегда? 5 способов предотвратить их появление

С появлением растяжек может столкнуться практически каждый из нас. Это связано с колебаниями веса и с гормональным дисбалансом, который нередко возникает в подростковом периоде, во время беременности и даже от стресса. Но почему у кого-то появляются стрии даже от незначительной прибавки на весах, а у кого-то их нет даже при более существенных обстоятельствах? Все дело в эластичности кожи, которая не только закладывается генетически, но и формируется при помощи регулярного ухода.





1. Не допускать!

Итак, если вам известно, что ваша кожа склонна к появлению растяжек, то лучше всего – не провоцировать их возникновения: следить за стабильностью веса, регулярно сдавать анализы на гормоны, использовать гормональные препараты только по назначению врача. Важную роль играет рацион питания: вам нужно избегать диет, направленных на быстрое снижение веса, обязательно включать в пищу продукты, богатые витаминами A, C, E и цинком, а также жирные сорта рыбы и нерафинированные растительные масла.





2. Увлажнять!

Регулярное увлажнение кожи – лучшая профилактика от появления растяжек. Не обязательно выбирать кремы и баттеры, направленные именно на удаление стрий. Любые средства с питательным составом делают кожу более эластичной. Особенно эффективны формулы с маслами (кокосовым, миндальным, ши), витамином Е и гиалуроновой кислотой. Во время беременности важно начинать мазать кожу увлажняющим маслом или кремом заранее, начиная с первого месяца, не дожидаясь роста живота.





3. Работать над эластичностью

Способность растягиваться и возвращаться к исходной форме – базовая особенность эпидермиса, которая может ослабевать под воздействием различных факторов. Чтобы кожа не теряла свою эластичность, ее нужно тренировать: делать самомассаж проблемных зон хотя бы один раз в неделю, два-три раза в неделю пользоваться скрабом, использовать контрастный душ, если нет противопоказаний.





4. Кремы от растяжек

Растяжки, как и рубцы, убрать непросто, особенно если они появились давно. Поэтому важно заняться их устранением сразу, как только вы заметите их появление: на начальном этапе справиться будет намного проще. Средства от растяжек стимулируют фибробласты, увеличивая синтез эластина и коллагена и эластина, повышают регенеративные способности кожи. В некоторых случаях косметологи рекомендуют точечное нанесение аптечных средств от рубцов: при регулярном применении они рассасывают плотные полоски стрий и визуально улучшают вид кожи.





5. Крайний случай

Если домашние манипуляции не оказывают должного эффекта, на помощь приходят процедуры в клиниках красоты. В зависимости от индивидуальных особенностей пациентов, косметологи предлагают различные виды лазерной терапии, микродермабразию, химические пилинги, RF-лифтинг, мезотерапию. Все эти процедуры работают с разными слоями кожи, стимулируют клеточное обновление, повышают выработку коллагена и могут уменьшить видимость растяжек.



