Сиреневый маникюр: модные дизайны в лиловых оттенках

Молочная сирень

Один из самых модных оттенков маникюра весны и лета 2025 – нежный пастельно-сиреневый. Он симпатично смотрится даже в моно-исполнении, одинаково подходит коротким и длинным ногтям. Но такие лаки с молочной текстурой могут подчеркивать неровности ногтевой пластины, поэтому будьте осторожны: предварительная шлифовка и выравнивающая база обязательны.

Как стекло

Дизайн по мотивам "мыльного" маникюра, по которому все сходили с ума прошедшей зимой: полупрозрачный лиловый лак, нанесенный на ногти в два слоя и создающий влажный, словно стеклянный эффект. Смотрится такой маникюр очень нежно, подойдет под любой дресс-код и стиль.

Модно комбинировать "стеклянный" лак с нежной шиммерной текстурой, украсив блестками один или несколько ногтей.

Все цветет

Цветочные дизайны из года в год набирают популярность к весенне-летнему сезону. Эта весна не стала исключением. Можно украсить крупными сиреневыми и молочными цветами нежный френч...

Или нарисовать цветок на одном из ногтей, остальные накрасив однотонным пастельным лаком в лиловой гамме.

Интересное решение для длинных ногтей – нарисовать цветы у линии кутикулы, а на остальных пальцах сделать сиреневый френч.

Маникюр для любителей необычного: сделать прозрачные, не закрашенные цветы на сиреневой базе. Для создания такого эффекта используют готовые или самодельные трафареты.

Сиреневому лаку очень идет сочетание с белым. Добавить к этому миниатюрный цветочный узор и глянцевый топ – и получается маникюр, который заряжает хорошим настроением.

Разные принты

Можно не ограничиваться одними только цветами, комбинировать разные принты и узоры.

Дизайн, который смотрится свежо и оригинально, – сочетание двух разных контрастных оттенков в пастельной гамме. Хорошо смотрится сиреневый с мятным, с персиковым, с желтым.

Добавить втирку

Хромированная или жемчужная пудра, нанесенная на ногти поверх сиреневого лака, способна сделать даже простенький цвет объемным и стильным.

Словно мрамор

Трендовый мраморный дизайн ногтей выглядит очень красиво, особенно – белые разводы на темно-фиолетовом фоне.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи сиреневого маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!