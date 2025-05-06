Гендиректор бренда MONOCHROME принес извинения за оскорбительный пост о Параде Победы

История вокруг модного бренда MONOCHROME, ранее позиционировавшего себя как голос новой эстетики и дерзкой уличной моды, вылилась в полноценный кризис репутации. Причиной стал необдуманный комментарий в телеграм-канале марки, вызвавший волну возмущения в российском обществе.

На фоне подготовки к торжествам в честь Дня Победы, руководство бренда уведомило подписчиков, что магазин на Большой Дмитровке изменит часы работы 7 и 9 мая. Но вместо нейтрального уведомления в публикации прозвучала язвительная ремарка о "равнодушии к чужому бизнесу", что было расценено как недопустимое пренебрежение к одной из важнейших дат в российской истории.

Автором поста, как позднее выяснилось, выступила креативный директор бренда Алиса Боха – супруга основателя марки Николая Богдановича. Вместо спокойного разъяснения она продолжила вести агрессивный диалог с подписчиками, не скрывая раздражения и используя грубые формулировки. Эта реакция лишь усилила негатив: пользователи стали массово снижать оценки магазинов MONOCHROME, обвиняя бренд в отсутствии патриотизма и уважения к исторической памяти.





Ситуация быстро вышла из-под контроля. В условиях усиливающегося давления и призывов к бойкоту, Николай Богданович опубликовал личное извинение, взяв всю ответственность на себя. В обращении он признал недопустимость выбранного тона и подчеркнул, что в бренде всегда старались уважать государственные и общественные праздники, являясь частью российской культурной среды. Он назвал произошедшее "серьезной ошибкой", допущенной из-за неосторожности и отсутствия внутренней модерации.

Параллельно Алиса удалила прежние публикации, закрыла комментарии и опубликовала изображение со Знаменем Победы, что многими было воспринято как попытка унять шквал критики без искреннего раскаяния. Обсуждение в "Телеграме" переросло в горячие споры о гражданской позиции, допустимых границах личного мнения и ответственности публичных персон.





Особенно резко восприняли реакцию бренда патриотически настроенные сообщества и представители общественности. Они расценили изначальный пост как прямое оскорбление исторической памяти и заявили о необходимости реакции "компетентных органов". На фоне этого скандала стали всплывать и старые публикации Богдановича и Бохи, где они высказывались против текущей политической ситуации, что лишь подлило масла в огонь.

На момент инцидента семья Богдановича находилась за границей, и это обстоятельство стало отдельным поводом для критики: в глазах общественности оно укрепило образ оторванных от реалий элит, не разделяющих ценности страны, где строили свой бизнес.