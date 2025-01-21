Микротоки для лица: кому нужна эта процедура и есть ли от нее эффект?

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Микротоковый массаж – это аппаратная процедура, которая воздействует на кожу при помощи слабого заряда импульсного тока. Звучит немного пугающе, но на деле эта методика вполне приятна и безопасна. В процессе работы прибора ощущается только легкое покалывание, которое даже не назовешь болезненным. Аппараты обычно имеют несколько уровней мощности, чтобы использование было комфортным для кожи любой плотности, от нежной и чувствительной до плотной и жирной.

Но главное, конечно, не ощущения (ведь красота иногда требует жертв), а эффект. Микротоки активно воздействуют на все слои кожи, ускоряя клеточные процессы. В результате увеличивается естественный синтез коллагена, усиливается кровоток и лимфоток, благодаря чему проходит отечность, разглаживаются морщины, нормализуется работа сальных желез. Кроме того, микротоковые приборы приводят в тонус ослабленные мышцы и снимают спазм с перенапряженных, что тоже способствует сокращению мимических морщин и повышению тургора кожи.

Для кого

Изначально микротоковое воздействие исследовали как один из способов продлить молодость, поэтому приборы создавали для кожи с первыми признаками возрастных изменений. Но чем дольше применялись микротоки в косметологии, тем очевиднее становился тот факт, что процедура не имеет явных возрастных ограничений, может применяться начиная с 18 лет и до глубокой старости, за исключением небольшого списка противопоказаний (воспалительных процессов в организме, беременности, эпилепсии и других).

Для возрастной кожи микротоки обеспечивают лифтинг-эффект, для молодой – ускоряют клеточный метаболизм и быстрее заживляют воспаления, сокращают поры, предотвращают появление постакне.

Высокие технологии

Раньше микротоковые процедуры делали только в косметологических кабинетах салонов и клиник, но теперь разработано много эффективных бьюти-гаджетов для домашнего использования. Они отличаются друг от друга ценой, областью воздействия (есть микротоки для лица, для тела, для зоны вокруг глаз и губ), количеством режимов. Косметологи говорят, что лучше не стараться сэкономить на этом приборе и выбирать проверенных производителей, так как аппарат по цене баночки крема быстро выйдет из строя, да и эффект от него вряд ли будет выраженным.





Как использовать

Микротоковый массаж проводят, предварительно очистив кожу и нанеся на нее гель-проводник или токопроводящую сыворотку. Многие гаджеты совместимы с любыми уходовыми кремами и сыворотками на водной основе: за счет импульсного тока активные компоненты глубже проникают в эпидермис и действуют эффективнее.





Микротоковый массаж рекомендуют делать курсами 10-15 дней, а затем использовать прибор один-два раза в неделю для поддерживающего эффекта. В некоторых случаях можно делать микротоки через день на регулярной основе: все зависит от индивидуальных потребностей вашей кожи.