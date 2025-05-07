Врач Пришвина объяснила изменения в фигуре Бузовой возможной подготовкой к беременности

В последнее время поклонники Ольги Бузовой отметили ее округлившиеся черты лица и тела, а также склонность к свободным фасонам в одежде. Эти перемены не остались без внимания специалистов: врач-репродуктолог и диетолог Кристина Пришвина в беседе с сайтом "Страсти" предположила, что такая трансформация может быть связана с желанием певицы стать матерью.

Эксперт напомнила, что телезвезда уже не раз намекала на желание завести ребенка. По ее мнению, изменение параметров тела может быть неслучайным и отражать так называемую предгравидарную подготовку – этап, предшествующий зачатию. В рамках такого подхода врачи нередко рекомендуют женщинам с низким или пограничным индексом массы тела набрать вес, ведь определенный объем жировой ткани необходим для полноценной выработки половых гормонов. Недостаток эстрадиола может мешать наступлению беременности, а его уровень напрямую зависит от общего состояния организма и баланса питания.





Также изменения могут быть следствием многолетнего напряженного графика. Частые перелеты, сцена, стресс, строгие диеты и постоянные ограничения – все это могло привести к срывам и так называемым "весовым качелям", считаетПришвина. Сама Бузова ранее рассказывала, что питалась несистемно, часто ограничивая рацион перед публичными выходами. Такие скачки массы тела неблагоприятны для обмена веществ и могут сказаться на общем самочувствии.

Помимо физиологических причин, врач допустила и более простую версию – Ольга Бузова, возможно, просто позволила себе передышку после многих лет стремления к идеальной форме. В возрасте 39 лет ощущение внутреннего равновесия, отдых и забота о себе могут выходить на первый план. Особенно если приоритеты сместились в сторону личной жизни и материнства.