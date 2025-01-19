Переходим на красный: модные варианты маникюра в алом цвете

Хорошая новость: красный цвет нарядный сам по себе. Он самодостаточен в маникюре без дизайна, подходит для ногтей любой формы и длины. Однако красный требователен к качеству маникюра: заусенцев, неровно обработанной кутикулы и огрубевшей кожи боковых валиков быть не должно, иначе он подчеркнет неухоженность рук – и впечатление будет испорчено.

Самые топовые оттенки сейчас – чистый, глянцевый ярко-алый, напоминающий оттенок цветков мака, и классический красный.

Даже для любителей нюдовых покрытий в бежевой и розовой гамме найдутся способы добавить красные элементы в маникюр: можно сделать красный френч или выделить тонкими полосками линию начала свободного края ногтя.

До Дня всех влюбленных еще далеко, но сердечкам уже не терпится вытеснить снежинки и прочие новогодние принты из актуальных нейл-дизайнов.

Разнообразить маникюр, не выходя за рамки строгой классики, можно, добавив элементы френча на один или два ногтя.

Покрытие "кошачий глаз", которое снова вошло в моду в прошлом году, не так явно читается в красном цвете, как, например, в синем, однако делает оттенок маникюра более глубоким.

Аура-маникюр с красным оттенком по центру ногтей, растушеванным по темно-бордовой основе, – еще одна идея, которая смотрится стильно и необычно.

Красный в сочетании с бордовым – новый тренд, к которому мы пока не привыкли. Нейл-блогеры предлагают наносить алый оттенок от основания ногтя до середины, а на вторую половину до края ногтя – темный винный оттенок. И смешивать их по линии стыка, создавая эффект градиента.

А как вам такое сочетание бургунди и алого? Смотрится небанально и точно привлекает внимание.

Объемные элементы на ногтях не теряют своей актуальности. Лучше выбирать тактильно приятные, гладкие детали, которые не будут мешаться при повседневной носке.

Красный плюс золотой – беспроигрышное сочетание, которое можно обыгрывать по-разному.

Россыпь светоотражающих блесток на красном лаке – нарядный вариант, который искрится при искусственном свете, напоминая о недавно прошедших новогодних праздниках, и приятно переливается при дневном.

Не забудьте сохранить понравившиеся идеи красного маникюра для похода к нейл-мастеру: реализовать задумку будет проще, если за основу взят удачный пример!