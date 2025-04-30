Большая стирка: правила очищения кистей и спонжей

Делу время

Кисти, спонжи и аппликаторы незаменимы для создания любого макияжа. Но если не очищать их регулярно и по всем правилам, то они быстро станут источником бактерий и причиной высыпаний на лице.

Самые требовательные к срокам мойки – кисти для кремовых текстур и спонжи. Тональные кремы, консилеры и жидкие румяна создают идеальную среду для размножения бактерий, поэтому аксессуары для их нанесения важно мыть сразу после использования.

Проще дела обстоят с кистями для сухих продуктов – румян, теней, пудры. Считается, что их достаточно мыть раз в неделю. Но если у вас жирная проблемная кожа, то лучше мыть их почаще, раз в 3 дня, или использовать экспресс-очиститель с антисептиком в составе.

Правила мойки

Самое уязвимое место кистей – их основание, поэтому желательно избегать попадания большого количества воды и мыла на эту область, чтобы не повредить клей. По этой же причине не рекомендуют замачивать кисти, целиком погружая их в мыльный раствор: лучше мыть сам ворс, не доходя пару миллиметров до основания.





Проще всего мыть кисти, используя специальный силиконовый коврик с ребристой поверхностью. Нанесите на влажный ворс очищающее средство (подойдет и специальное для мойки кистей, и мягкий детский шампунь, и мицеллярный гель для умывания лица), затем поводите мыльным ворсом по коврику (или по своей ладони, если коврика нет), смойте водой, держа кисть под наклоном таким образом, чтобы вода не затекала в основание.

Спонжи очищать сложнее, чем кисти. Для них лучше использовать специальное средство, которое справится с жирной основой тональных продуктов и не испортит пористый слой. Если подходящего очистителя под рукой нет, то можно использовать гель для умывания проблемной кожи (он хорошо справляется с жиром и себумом), гидрофильное масло (только после него нужно еще раз вымыть спонж с мылом) и даже... средство для мытья посуды.





Особенности сушки

Для профессиональных визажистов существуют специальные электрические сушилки кистей, которые позволяют быстро и эффективно высушить аксессуары для макияжа. Но в быту в этом нет необходимости: достаточно разложить вымытые кисти и спонжи на горизонтальной поверхности, подстелив чистое полотенце, или подвесить их ворсом вниз (например, с помощью специальной подставки).

Главное – не ставить кисти ворсом вверх, пока они влажные, чтобы избежать попадания воды в их основание. Иначе они прослужат меньше, чем хотелось бы, и быстро начнут терять ворс.