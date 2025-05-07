Что носить летом 2025 и выглядеть стильно: путеводитель по главным трендам

В предвкушении грядущего летнего сезона 2025, редакция Клео.ру решила окунуться в мир модных веяний, которые вскоре захватят витрины магазинов и ленты социальных сетей.

Пудровый-розовый цвет

Хотя некоторые тенденции, как, например, любовь к пастельным оттенкам, переходят из сезона в сезон, самое интересное кроется в деталях и новых интерпретациях знакомых мотивов. Этим летом розовый цвет предстанет в своей самой утонченной и деликатной форме – в виде пудровых оттенков, напоминающих нежный зефир.





В предыдущих сезонах на пике популярности был дерзкий и провокационный ярко-розовый, чему поспособствовал фильм "Барби" с Марго Робби и тренд barbiecore. В этом году на показах Jil Sander и Dolce & Gabbana пудрово-розовый доминирует в коллекциях, появляясь как в летящих платьях из шелка и шифона, так и в строгих брючных костюмах, смягчая их маскулинный силуэт.





Чтобы создать идеальный образ, подберите оттенок, который идеально сочетается с вашим тоном кожи. А если вы устали от монохромной палитры и ищете способ добавить красок в свой гардероб, розовый – это идеальное решение.

Бохо-шик

Одежда с налетом стиля "хиппи", бахромы и коричневых оттенков захватит улицы городов этим летом. Вторая коллекция Чемены Камали в качестве креативного директора Chloe стала одой богемному наследию бренда. Дизайнер представила коллекцию в стилистике богемного шика, или, как его часто называют, "бохо-рич": Шелковые платки, искусно завязанные в виде тюрбанов, акварельные переливы шелка, игривые бисерные нити и кокетливая бахрома.





Возможно, кружевные панталоны Chloe могут показаться слишком смелым решением для повседневного гардероба, но все же коллекция задала новое направление для летней моды. Легкие комбинезоны из струящейся ткани, романтичные платья-кроше, словно сотканные из солнечных лучей, и хлопковые рубашки с рукавами-фонариками, отсылающие к эпохе романтизма, – эти вещи, без сомнения, вдохновят нас на создание идеального летнего гардероба.

Кстати, на показе Chloe на первом плане блистала сама Сиенна Миллер, икона стиля бохо-шик, демонстрируя актуальность этого направления в современном мире моды. Именно такие вещи, как у бренда Chloe, позволяют нам создать стильный летний гардероб.

Средиземноморский стиль

Морской стиль вновь поднимает паруса, предлагая свежий взгляд на классику. Бретонская полоска, как и прежде, остается верной спутницей морских образов, а легкие, струящиеся силуэты расцветают в палитре, напоминающей о морском побережье: кобальтово-синий, глубокий темно-синий и ослепительно белый, с теплыми акцентами золотисто-желтого, воссоздают атмосферу солнечного дня на яхте. Что может быть лучше для летнего сезона, чем классическое поло Ralph Laurent или платье Schiaparelli в бретонскую полоску, стилизуемое золотыми украшениями?

Лето 2025 обещает стать сезоном, сочетающим в себе нежную элегантность пудровых оттенков, свободолюбивый дух бохо-шика и неувядающую классику средиземноморского стиля. Вдохновляйтесь показами именитых дизайнеров, но всегда прислушивайтесь к своему чувству стиля. Ведь мода – это, прежде всего, способ самовыражения, а лето – лучшее время для того, чтобы заявить о себе во всей красе.