Что носить летом 2025 и выглядеть стильно: путеводитель по главным трендам

 84

Пудровые оттенки, богемный шик и морская тематика - ваш гид по самым актуальным трендам сезона от Клео.ру.

В предвкушении грядущего летнего сезона 2025, редакция Клео.ру решила окунуться в мир модных веяний, которые вскоре захватят витрины магазинов и ленты социальных сетей. 

Пудровый-розовый цвет

Хотя некоторые тенденции, как, например, любовь к пастельным оттенкам, переходят из сезона в сезон, самое интересное кроется в деталях и новых интерпретациях знакомых мотивов. Этим летом розовый цвет предстанет в своей самой утонченной и деликатной форме – в виде пудровых оттенков, напоминающих нежный зефир.

Фото: архив бренда Jil Sander/ jilsander.com

В предыдущих сезонах на пике популярности был дерзкий и провокационный ярко-розовый, чему поспособствовал фильм "Барби" с Марго Робби и тренд barbiecore. В этом году на показах Jil Sander и Dolce & Gabbana пудрово-розовый доминирует в коллекциях, появляясь как в летящих платьях из шелка и шифона, так и в строгих брючных костюмах, смягчая их маскулинный силуэт.

Фото: архив бренда Jil Sander/ jilsander.com

Чтобы создать идеальный образ, подберите оттенок, который идеально сочетается с вашим тоном кожи. А если вы устали от монохромной палитры и ищете способ добавить красок в свой гардероб, розовый – это идеальное решение.

Бохо-шик

Одежда с налетом стиля "хиппи", бахромы и коричневых оттенков захватит улицы городов этим летом. Вторая коллекция Чемены Камали в качестве креативного директора Chloe стала одой богемному наследию бренда. Дизайнер представила коллекцию в стилистике богемного шика, или, как его часто называют, "бохо-рич": Шелковые платки, искусно завязанные в виде тюрбанов, акварельные переливы шелка, игривые бисерные нити и кокетливая бахрома. 

Фото: архив бренда Chloe/ chloe.com

Возможно, кружевные панталоны Chloe могут показаться слишком смелым решением для повседневного гардероба, но все же коллекция задала новое направление для летней моды. Легкие комбинезоны из струящейся ткани, романтичные платья-кроше, словно сотканные из солнечных лучей, и хлопковые рубашки с рукавами-фонариками, отсылающие к эпохе романтизма, – эти вещи, без сомнения, вдохновят нас на создание идеального летнего гардероба.

Фото: архив бренда Chloe/ chloe.com

Кстати, на показе Chloe на первом плане блистала сама Сиенна Миллер, икона стиля бохо-шик, демонстрируя актуальность этого направления в современном мире моды. Именно такие вещи, как у бренда Chloe, позволяют нам создать стильный летний гардероб. 

Средиземноморский стиль 

Морской стиль вновь поднимает паруса, предлагая свежий взгляд на классику. Бретонская полоска, как и прежде, остается верной спутницей морских образов, а легкие, струящиеся силуэты расцветают в палитре, напоминающей о морском побережье: кобальтово-синий, глубокий темно-синий и ослепительно белый, с теплыми акцентами золотисто-желтого, воссоздают атмосферу солнечного дня на яхте. Что может быть лучше для летнего сезона, чем классическое поло Ralph Laurent или платье Schiaparelli в бретонскую полоску, стилизуемое золотыми украшениями? 

Фото: архив бренда Schiaparelli / schiaparelli.comФото: архив бренда Schiaparelli / schiaparelli.comФото: архив бренда Schiaparelli / schiaparelli.com

Лето 2025 обещает стать сезоном, сочетающим в себе нежную элегантность пудровых оттенков, свободолюбивый дух бохо-шика и неувядающую классику средиземноморского стиля. Вдохновляйтесь показами именитых дизайнеров, но всегда прислушивайтесь к своему чувству стиля. Ведь мода – это, прежде всего, способ самовыражения, а лето – лучшее время для того, чтобы заявить о себе во всей красе. 

Анна Дубинина

Редактор раздела «Мода»

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.