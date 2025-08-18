Как выбрать резинку, которая не портит волосы: гид по безопасным аксессуарам

Каждая из нас знает это чувство, когда распускаешь тугой хвост после долгого дня и выдыхаешь: "Свобода!". Но если такие моменты повторяются слишком часто, шевелюра начинает мстить – ломкими секущимися кончиками, заломами и даже выпадением. Хорошая новость: проблема не в самих хвостах и пучках, а в том, какой резинкой для волос вы их фиксируете.

Почему некоторые резинки портят волосы?

Многие даже не догадываются, что неправильно выбранная резинка – это не просто дискомфорт, а реальная угроза для волос. Жесткие резинки с металлическими вставками или бусинами – главные враги здоровых локонов. Они буквально впиваются в пряди, оставляя заломы и вырывая волоски при каждом снятии.

Тонкие тугие резинки – еще один скрытый вредитель. Если после распускания хвоста ваши волосы напоминают гофрированную бумагу, значит, аксессуар слишком сильно пережимает их, нарушая структуру. Силиконовые резинки держат прическу надежно, но расплачиваться за это приходится выпадением – при каждом снятии они выдергивают десятки волосков.

Какие резинки для волос считаются безопасными?



Если вам нужна резинка для волос, которая не вредит, отдавайте предпочтение мягким, эластичным моделям без металлических и пластиковых элементов.

✔ Лучший выбор – резинки из натурального шелка. Они минимизируют трение, предотвращая электризацию и повреждение кутикулы, не оставляют заломов и легко снимаются, не выдергивая волосы.





✔ Бюджетный аналог шелковых аксессуаров – атласные резинки. Они также легко скользят по локонам, хотя и могут вызывать небольшую электризацию. Главное – выбирать цельные атласные резинки без пластиковых вставок, иначе их польза сведется к нулю.

✔ Хороший вариант для тех, кто устал бороться с заломами, – резинки-спирали. Они мягко растягиваются, не пережимая волосы, подходят как для тонких и скользких прядей, так и для густых волос.





✔ Умеренно тонкие тканевые резинки, резинки с гладким покрытием – компромиссный вариант для тех, кто не любит массивные или заметные аксессуары. Однако трихологи уверены: чем более гладкая и объемная резинка, тем легче сила трения и локального давления на локоны, тем деликатнее ее воздействие на шевелюру.

Какие резинки сейчас в моде?

Если посмотреть аксессуары крупных премиальных брендов, то можно заметить одну главную тенденцию: в 2025 году в моде шелковые резинки-банты. Радует, что они не только красивые, но и безопасные для локонов. Такие резинки вышли в коллекциях Dior, Hermes, Chanel и других брендов.





Даже invisibobble, которые специализировались на резинках-пружинках, в этом году выпустили резинки с бантами. Также актуальными остаются объемные шелковые резинки без украшений: стилисты предлагают не выбирать их под цвет волос, стараясь спрятать, а наоборот – использовать как модный аксессуар, играющий важную роль в образе.