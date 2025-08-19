"Я верю в осознанный уход": интервью с бьюти-предпринимательницей Марией Баронкиной

Не являясь ни косметологом, ни косметическим химиком, Мария Баронкина любила уходовую косметику и часто покупала ее по советам блогеров. Эти приобретения не всегда были удачными, и однажды она задумалась над тем, чтобы создать свой microbiome-friendly бренд, которым будет приятно пользоваться.

– Мария, расскажите немного про свою жизнь до того, как вы решили заняться косметикой. Кто вы по образованию?

– Я родом из Санкт-Петербурга и окончила Санкт-Петербургский экономический университет по специальности "национальная экономическая безопасность". Правда, моя профессиональная деятельность уже давно далека от профессии по диплому – я выбирала проекты только по призванию, а не по формальным рамкам.





С косметикой у меня давняя и очень личная история. Я всегда была активным покупателем и новатором: обожала тестировать новинки, искать то самое "золотое средство", которое действительно работает и при этом не стоит космических денег. Среди подруг за мной давно закрепилось прозвище "Маша, посоветуй".

Я могла часами бродить по бьюти-сторам, рассматривать упаковки, изучать составы, читать обзоры. Иногда, как и любой бьюти-энтузиаст, поддавалась на рекламу блогеров – и часто разочаровывалась, когда за красивой баночкой и ароматом не оказывалось ожидаемого эффекта. Но именно такие разочарования подталкивали меня глубже погружаться в тему: изучать ингредиенты, процессы, технологии.





Помню, как после очередного неудачного опыта я жаловалась мужу: "Почему люди не делают продукты, как для себя? Ведь мы никогда не выберем для себя что-то плохое, так зачем предлагать это другим?" Эта мысль стала отправной точкой. Так родилась идея бренда. А когда я решила пойти в косметический бизнес и создавать свои собственные "золотые средства", передо мной открылся невероятный мир химии, формул и творческого поиска. Это увлечение стало моим делом жизни.

– Давайте поговорим о вашем бренде ULU – вы выбрали достаточно популярную сейчас концепцию ухода для микробиома. Чем ваш бренд отличается от многих других, которые выбрали то же направление?

– Концепция поддержки микробиома была выбрана потому, что отвечает моему главному принципу по жизни. Для меня красота – это не только внешность. Это образ жизни, забота о себе, любовь к своему телу и выбор, который улучшает нас день за днем. Я верю в осознанный уход, где важно понимать, что действительно полезно и что может нанести вред вам или окружающему миру. Вот и забота о коже начинается с ее здорового и очень хрупкого баланса.





Чтобы объяснить, как я это вижу, мне нравится приводить пример из серфинга. Если вы хотя бы раз пробовали баланс-борд – ту самую доску на цилиндре, – то знаете, как сложно удержаться на месте. Стоит чуть отвлечься, и равновесие потеряно. Так же и с микробиомом кожи.

Каждый день наш микробиом сталкивается с десятками факторов, которые могут сбить его стройную систему – от погоды и стресса до слишком агрессивного ухода.

– За счет чего ваша косметика поддерживает микробиом кожи?

– В наших формулах сочетаются пребиотики, постбиотики, пробиотики и коктейли суперфудов. Вместе они создают условия, в которых микробиом может работать как часы: пребиотики готовят идеальную "почву" для полезных бактерий, постбиотики поддерживают и укрепляют барьер кожи, пробиотики приходят на помощь при любых сбоях, а суперфуды питают и заряжают всю систему энергией.





– Можно ли сочетать косметику с пробиотиками с другим активным уходом (например, ретинолом)?

– Не просто можно, а нужно! Пробиотики в косметике работают как витамины для кожи, помогая поддерживать ее здоровье и баланс. Это особенно важно, если вы используете активные компоненты вроде ретинола или проходите агрессивные косметические процедуры, не говоря уже о резкой смене климата и стрессах. В таких случаях средства с пробиотиками становятся настоящей палочкой-выручалочкой – они помогают коже восстанавливаться и чувствовать себя комфортно.

– Что означает название вашего бренда?

– ULU не имеет прямого перевода. Я хотела короткое, запоминающееся слово, чтобы оно читалось одинаково с обеих сторон. И отражало бы философию бренда – баланс. Идей было много, но при регистрации торговой марки оказалось, что многие уже заняты. Однажды, катаясь на байке в районе Улувату на Бали, я вдруг услышала это слово, "Улувату", по-новому. Не поверите, но оно показалось просто идеальным: звучным, лаконичным и с легким оттенком магии. Кроме того, Бали – это то место, которое всегда возвращает меня в гармонию с собой своей беспечностью, простотой и искренностью. Так в нашем бренде поселилась частичка Бали – ULU.





– Расскажите, как родилось ваше партнерство с корейской фабрикой?

– Корея – мировой лидер по технологиям в косметическом производстве, поэтому для нас выбор был очевиден. Мы лично были в Сеуле, знакомились с партнерами, тестировали разные фабрики и в итоге выбрали несколько, каждая из которых идеально справилась со своей задачей.

– В вашей команде – корейские сотрудники или специалисты из России?

– Вся команда, которая отвечает за продвижение, развитие и разработку бренда, находится в России. Но в производственном процессе мы работаем с корейскими специалистами. Это идеальный симбиоз: мы точно понимаем, что нужно нашей коже и что нравится клиентам России, а производим это на лучших мощностях в мире, в Корее.





– С какого средства вы начали свое производство? И почему?

– Мы начинали с амбициозной идеи создать линейку из 12 средств, которые полностью закроют потребности микробиома. Но работа с формулами-первопроходцами – процесс творческий и непредсказуемый. В результате строгий отбор прошли только пять продуктов: гель для умывания, двухфазный тоник с комбучей, балансирующий и восстанавливающий кремы и гидрофильное масло. Именно с них мы и стартовали. Сейчас с корейскими коллегами мы продолжаем разработку новинок.





– Мария, а вы сами больше увлечены уходом или макияж также любите?

– Я почти не крашусь в повседневной жизни, делая исключение только для особых мероприятий. Для меня красота – это сияющая кожа, блеск в глазах, энергия и ухоженность. И кстати, мне особенно приятно видеть, что даже в декоративной косметике сейчас доминирует тенденция подчеркивать естественность. Уход для меня – фундамент, а макияж лишь штрих, который можно добавить по настроению.