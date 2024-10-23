Бьюти-новости октября: ТОП-7 интересных новинок

Парфюмерная вода Signorina Unica от Ferragamo

Долгожданное пополнение в коллекции ароматов итальянского бренда Ferragamo – парфюмерная вода Signorina Unica. Созданная в сотрудничестве с парфюмером из Robertet Жеромом Эпинеттом, ее композиция открывается цитрусовыми нотами, смешанными со свежим морским аккордом Итальянской Ривьеры. В сердце аромата – нежные оттенки белой Азалии, переплетающиеся с кофейным послевкусием тирамису.

Ярко-оранжевый стеклянный флакон Signorina Unica, украшенный бантом и лентой в тон, выглядит совсем как средство от осенней хандры, согласны?





Антивозрастная линия Retisil от Sesderma

Испанская дерматологическая лаборатория Sesderma разработала новую антиэйдж линию RETISIL для мужчин и женщин в возрасте от 45 лет. Ее ключевой компонент – гидроксипинаколона ретиноат, который является более щадящей альтернативой популярным ретиноидам. Стимулируя выработку коллагена и эластина, он способствует повышению упругости и разглаживанию кожи, но при этом не вызывает побочных эффектов и нежелательных реакций в виде раздражения и сухости.

В линию RETISIL вошли четыре средства: сыворотка, крем для лица, крем для кожи вокруг глаз и губ, масло pro-aging. Помимо ретиноата, в формулах этой серии использованы антиоксиданты, увлажняющие компоненты и два запатентованных пептидных комплекса. Впечатляет!

Крем для лица и шеи "Фарфоровая кожа" от Geltek и "Она иная"

Интересная коллаборация двух успешных российских брендов – Geltek и "Она иная". Крем для лица и шеи "Фарфоровая кожа", созданный совместными усилиями двух лабораторий, получил эстетичную упаковку с покрытием soft touch, лаконичный дизайн, нежную текстуру и ягодный аромат.

В формуле средства – пептиды, повышающие тургор и плотность кожи, церамиды, восстанавливающие барьерные функции эпидермиса, гидроксиэтилмочевина, сквалан и гиалуроновая кислота, восстанавливающие водный баланс, эктоин, обладающий антиоксидантным действием, и многое другое. Обещают, что крем выравнивает тон, работает с сосудами, убирает покраснения и делает кожу "фарфоровой".





Лимитированные коллекции Пудровый Карите и Карите-Олива от Л’Окситан

В этом году Л’Окситан решил вернуться к истокам и ценностям бренда, вспомнив о своем главном символе, воплощающем силу, единство и радость, – оливковом дереве. Именно ему посвящены две новые лимитированные коллекции, "Пудровый Карите" и "Карите-Олива".

В коллекцию "Пудровый Карите" с ароматом, сочетающим ореховые нотки и свежесть ветвей оливкового дерева, вошли 5 продуктов: бальзам для губ, крем для душа, крем для рук, мыло и молочко для тела. Все они содержат оливковое масло из Прованса, обладающее питательными свойствами.



Коллекция "Карите-Олива" отличается дизайном, ароматом, в котором преобладают мандариновые акценты и ноты сандалового дерева, и типом продуктов. Помимо базовых средств, вроде геля для душа и крема для рук, сюда вошли масло для ногтей и кутикулы, кубик для ванны и скраб для тела. Кроме оливкового масла, в их формулы добавлено насыщенное масло карите, способное восстановить даже сухую кожу.





Мультихромные карандаши для глаз от Arive Makeup

Бренд Arive Makeup пополнил яркую коллекцию Glimmerverse новинками для глаз, губ и бровей. Все продукты достойны внимания, но особенно интересны стойкие гелевые карандаши Fairy Wand Multichrome Eye Pencil, представленные в пяти оттенках.

Благодаря мягкой формуле карандаши легко рисуют, позволяя создавать трендовые макияжи с яркими стрелками. Их цвет получается многомерным из-за насыщенных мультихромных пигментов, переливающихся в зависимости от угла зрения.





Коллекция интенсивных парфюмерных вод от L'atelier 100BON

Во французском языке выражение "sent-bon" символизирует парфюм, приносящий удовольствие, успокаивающий и естественный. Бренд нишевой парфюмерии 100BON родился из этой идеи: пахнуть хорошо, чтобы чувствовать себя на все сто в повседневной жизни.





Этой осенью L'atelier 100BON представили шесть новинок с интенсивными ароматами, среди которых найдутся композиции практически на любой вкус. Так, например, парфюм Rose & Black Pepper – это смелый цветочный аромат с пряными нотами, где мягкость розы сочетается с остротой черного перца. Bois de Mangrove – таинственная композиция с древесными нотами мангров, оттененными кожей, шафраном и цветочными акцентами. Incense & Cuir – глубокий древесный аромат, где тепло ладана встречается с богатством кожи. Zeste d’Orange & Oud – свежий цитрусовый взрыв, переплетенный с глубиной уда. Bois Oriental & Ylang – гармоничное сочетание экзотического иланг-иланга с восточными древесными нотами. Ebène & Ambre – чарующий аромат, где интенсивность эбенового дерева смягчается теплом амбры.

Щипцы для завивки волос X-Waves Led от GA.MA

Профессиональная линия итальянских приборов GA.MA Keration, в которой используется керамическое покрытие c технологией Micro Glitt, пополнилась необычной новинкой для создания волнистой укладки.





Особенность прибора X-Waves Led заключается в том, что он бережет натуральный кератин волос и помогает создать модные пляжные локоны, не подвергая их большому стрессу. Температура прибора регулируется от 160 до 220 °C: этот параметр подбирается, исходя из особенностей волос. Если они тонкие, то лучше использовать более низкую температуру. Если густые и плотные – выбирать значения повыше.

Стайлер имеет 4 уровня регулировки, что позволяет выбрать внешний вид локонов – от более мелких до крупных, и очень прост в применении, поэтому подходит для домашнего использования.