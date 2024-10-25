Сахарная депиляция: готовим кожу к процедуре правильно

Сахарная депиляция помогает придать коже гладкость и избавить от нежелательных волосков. Но чтобы процедура дала хороший эффект, важно позаботиться о правильной подготовке кожи. Подробнее об этом рассказала Альбина Володина, основатель и франчайзи-партнер сети студий эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK.





Почему стоит выбирать сахарную депиляцию

Сахарная депиляция стала популярна благодаря натуральному составу, мягкости воздействия и меньшей болезненности. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами удаления волос, такими как лазерная эпиляция или бритье. Шугаринг минимизирует раздражения и отшелушивает омертвевшие клетки, делая кожу мягкой и ухоженной. Паста на основе сахара позволяет удалять волосы по направлению их роста, снижая риск вросших волос и делая кожу гладкой на длительное время.

Она безопасна для всех типов кожи, включая чувствительные зоны, и имеет экологичный состав. Шугаринг не вызывает ожогов, потому что паста наносится не в горячем, а в теплом виде. Также это относительно безболезненная процедура, потому что волоски удаляются по направлению роста, но важно следить за тем чтобы они не были слишком длинными.

Одно из ключевых преимуществ шугаринга – меньший риск появления вросших волос, что делает этот метод особенно привлекательным для людей, страдающих от этой проблемы. Вросшие волосы возникают, когда удаленный волос не может пробиться через кожу и начинает расти под ее поверхностью, вызывая воспаление, раздражение и иногда болезненные ощущения.





Как подготовиться к сахарной депиляции

Для того чтобы процедура депиляции прошла максимально эффективно и комфортно, и чтобы результат радовал более продолжительное время, важно уделить время правильной подготовке: