Сахарная депиляция: готовим кожу к процедуре правильно

Несколько шагов помогут вам минимизировать возможные неприятные ощущения, избежать раздражений и улучшить качество процедуры, что обеспечит более долгосрочный эффект гладкой кожи.
Сахарная депиляция помогает придать коже гладкость и избавить от нежелательных волосков. Но чтобы процедура дала хороший эффект, важно позаботиться о правильной подготовке кожи. Подробнее об этом рассказала Альбина Володина, основатель и франчайзи-партнер сети студий эстетики тела, лица и ногтей SAHAR&VOSK.
Почему стоит выбирать сахарную депиляцию
Сахарная депиляция стала популярна благодаря натуральному составу, мягкости воздействия и меньшей болезненности. Она имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами удаления волос, такими как лазерная эпиляция или бритье. Шугаринг минимизирует раздражения и отшелушивает омертвевшие клетки, делая кожу мягкой и ухоженной. Паста на основе сахара позволяет удалять волосы по направлению их роста, снижая риск вросших волос и делая кожу гладкой на длительное время.
Она безопасна для всех типов кожи, включая чувствительные зоны, и имеет экологичный состав. Шугаринг не вызывает ожогов, потому что паста наносится не в горячем, а в теплом виде. Также это относительно безболезненная процедура, потому что волоски удаляются по направлению роста, но важно следить за тем чтобы они не были слишком длинными.
Одно из ключевых преимуществ шугаринга – меньший риск появления вросших волос, что делает этот метод особенно привлекательным для людей, страдающих от этой проблемы. Вросшие волосы возникают, когда удаленный волос не может пробиться через кожу и начинает расти под ее поверхностью, вызывая воспаление, раздражение и иногда болезненные ощущения.
Как подготовиться к сахарной депиляции
Для того чтобы процедура депиляции прошла максимально эффективно и комфортно, и чтобы результат радовал более продолжительное время, важно уделить время правильной подготовке:
Необходимо отрастить волосы нужной длины. Оптимальной для депиляции считается длина 5-7мм. Это примерно две недели после использования бритвы или 3-4 недели после прошлой процедуры депиляции. При такой длине процедура пройдет менее болезненно и гораздо более эффективно. Исключением будут тонкие волоски (например, на женском лице).
Нужно воздержаться от загара в течение недели до процедуры депиляции. Даже если нет солнечного ожога, кожа станет более подверженной раздражению после депиляции.
Регулярно увлажняйте кожу. На увлажненной коже существенно ниже риск облома волоса, процедура проходит легче и комфортнее. Но перед самой процедурой на кожу не стоит наносить крем или лосьон, так как сцепка материала с волосом будет снижаться.
Собираясь на процедуру, лучше надеть свободную удобную одежду из натуральных материалов. Не стоит выбирать слишком узкие джинсы и одежду из плотной ткани. Также не рекомендуется после процедуры надевать вещи из натуральной шерсти.
Вопреки расхожему мнению, скрабировать кожу непосредственно перед процедурой не рекомендуется, так как это повышает риск травмирования. Использовать скраб или энзимную пудру нужно не меньше чем за 5-7 дней до процедуры.