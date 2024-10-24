Маски-шоу: домашние рецепты, которые работают

Овсяная маска

Чем хороша: маска из овсяных хлопьев обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, помогает облегчить проявления атопического дерматита, уменьшает угревую сыпь, выравнивает тон кожи, восстанавливает защитный барьер.





Рецепт: залить кипятком 2 ст. л. овсяных хлопьев в пропорции 1:1 (лучше брать "пятиминутные" хлопья среднего размера). Дать настояться 10 минут под крышкой. К разбухшей овсянке добавить 1 ч.л. меда и 1 ст.л. кефира или натурального йогурта, перемешать. Плотным слоем нанести на лицо на 20 минут (желательно выполнять эту процедуру лежа или полулежа, чтобы маска не испачкала все вокруг).

Маска для лица с зеленым чаем и киви

Чем хороша: такая маска тонизирует кожу, препятствует преждевременному старению клеток, защищает от воздействия вредных факторов окружающей среды, улучшает цвет лица.





Рецепт: заварите столовую ложку зеленого чая кипятком, дайте настояться в течение 5 минут. Слейте воду, добавьте к заварке мякоть половины спелого киви, разомните вилкой. В получившуюся смесь добавьте 1 ч.л. сметаны, перемешайте. Нанесите на лицо на 15 минут, затем смойте теплой водой.

Маска для лица с авокадо

Чем хороша: авокадо содержит огромное количество витаминов (А, В, С, E, F), макро– и микроэлементов, благодаря чему является невероятно полезным для нашей кожи. Маска из авокадо предотвращает шелушение, делает кожу эластичной, улучшает цвет лица, восстанавливает гидролипидный баланс эпидермиса.

Рецепт: авокадо самодостаточно само по себе, поэтому можно смело использовать его в качестве маски, просто измельчив блендером. Если добавить к нему дополнительные ингредиенты, процедура станет еще полезнее: взбить половину авокадо, несколько веточек петрушки, 1 ч.л. нерафинированного оливкового масла, 1 ч.л. сока алоэ (если у вас есть дома такое растение. Если нет, можно обойтись без него). Делайте эту маску по 20 минут каждую неделю – и качество кожи вас приятно удивит.

Яичная маска для лица

Чем хороша: не секрет, что в яйце содержатся полезные аминокислоты, витамины A, E, B, D, K, PP, фосфор, натрий, магний, калий, селен, цинк и другие микроэлементы, которые способны удовлетворить большинство потребностей нашей кожи. Желток исцеляет сухую кожу, устраняет шелушения и чувство стянутости. Белок нормализует работу сальных желез, сужает поры, делает кожу более упругой.

Рецепт: разбиваем яйцо, отделяем желток от белка. Для сухой кожи лучше использовать только желток, для жирной – только белок. Если кожа нормальная, подойдет и целое яйцо. Добавляем к нему 1 ч.л. растительного масла (подойдет миндальное, кокосовое, авокадо, виноградной косточки, оливковое) и столько же натурального меда. Перемешиваем до однородной консистенции, наносим на 15 минут, смываем – и наслаждаемся сияющей кожей.

Огуречно-яблочная маска для лица

Чем хороша: вещества, которые содержит огурец, способны устранять отечность, уменьшать гиперпигментацию, восстанавливать кожу и возвращать ей тонус, замедлять процессы старения клеток. Органические кислоты и пектины, содержащиеся в яблоке, улучшают цвет лица, ускоряют обновление кожи, уменьшают проявление акне.

Рецепт: половинку небольшого огурца и половинку яблока без косточек измельчаем при помощи блендера или мелкой терки. Если кожа сухая, можно добавить к этой смеси 1 ч.л. нежирной сметаны. Наносим маску на 20 минут на предварительно очищенную кожу и не забываем повторять процедуру каждую неделю, тогда результат не заставит себя ждать.