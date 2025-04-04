В главной роли: как подобрать идеальную сыворотку?

Сыворотка – это промежуточное звено в уходе между тоником и кремом, и от ее действия очень многое зависит. Если тоник завершает этап очищения и регулирует pH-баланс, крем решает широкие базовые задачи по удержанию влаги и питанию кожи, то сыворотка обладает направленным действием и создана для решения конкретных проблем.





Концентрация силы

В отличие от кремов, эмульсий и увлажняющих флюидов, сыворотки имеют более концентрированную формулу и легкую текстуру, обеспечивающую максимально быстрое впитывание активных компонентов в слои эпидермиса. Косметологи рекомендуют выбирать серум не по типу кожи, а исходя из задач, которые вы хотели бы решить.

Увлажняющие сыворотки

Это базовый вариант, с которым невозможно ошибиться: увлажнение необходимо для всех типов кожи. Увлажняющая сыворотка особенно поможет обезвоженному эпидермису и усилит действие питательного крема. Как правило, в основе таких сывороток – несколько видов гиалуроновой кислоты с разным молекулярным весом. Большие молекулы насыщают влагой верхние слои эпидермиса и образуют невидимый защитный барьер на поверхности кожи. Молекулы меньшего размера проникают более в глубокие слои кожи, стимулируя выработку коллагена и поддерживая естественный гидробаланс.

Антиоксидантные сыворотки

Это лучший выбор для тех, чья кожа стала тусклой после зимнего сезона. Антиоксидантные сыворотки содержат различные ингредиенты, которые борются со свободными радикалами, повреждающими клетки кожи, вызывая преждевременное старение, морщины, пигментацию и неровный, сероватый цвет лица. Наиболее популярны сыворотки с витамином С – одним из самых мощных антиоксидантов, защищающим кожу от повреждений, вызванных ультрафиолетом, и улучшающим тон кожи. Также очень эффективны сыворотки с витамином Е, с ниацинамидом (витамином В3), коэнзимом Q10, растительными антиоксидантными экстрактами – центеллы, виноградных косточек, зеленого чая, женьшеня.

Сыворотки с витамином С и другими антиоксидантами отлично подходят для всех возрастов – и для молодой кожи, которой не хватает сияния, и для возрастной – в качестве дополнения к лифтинг-уходу. Но поскольку они активно воздействуют на кожу и в некоторых случаях могут повысить ее чувствительность, их не рекомендуют для реактивного эпидермиса.

Антивозрастные сыворотки

В каком возрасте можно вводить в уход антивозрастные серумы? Почти все косметологи считают, что зачастую это оправдано уже после 35 лет, когда появляются первые признаки нарушения тургора кожи. Антивозрастные сыворотки тормозят процессы старения клеток, увеличивают выработку коллагена и эластина (например, благодаря пептидам в составе), осветляют пигментацию. Вопреки распространенному мнению, их не обязательно поддерживать лифтинг-уходом: вместе с ними допустимо использовать средства из других линеек – например, увлажняющие или антиоксидантные.

Сыворотки с кислотами

В зависимости от формулы, кислотные сыворотки имеют широкий спектр действия: их активно применяют и в антивозрастном уходе, и в лечении акне, и в осветлении пигментации. Их главная особенность – способность отшелушивать омертвевшие клетки с поверхности кожи, уменьшая видимость пор, рубцов и неровностей, стимулируя выработку коллагена и эластина, уменьшая воспаление и предотвращая появление новых высыпаний.

Кислотная сыворотка – эффективное средство для улучшения состояния кожи, но в ее использовании есть много нюансов, которые желательно обсудить с косметологом. Например, чем выше процентное содержание кислоты в формуле средства, тем интенсивнее оно воздействует на эпидермис. Чтобы не было покраснений и шелушений, начинать рекомендуют с невысоких концентраций кислот, а затем, по мере привыкания кожи, увеличивать их процентное соотношение.