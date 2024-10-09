Как наносить тон? Пять лайфхаков визажистов

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Сложно представить красивый макияж без ровного тона кожи. Рассказываем, как добиться идеального покрытия без эффекта маски.

1. Чистое полотно

Первый секрет, которым пользуются визажисты по всему миру, – в предварительном очищении кожи. Не стоит использовать для этого мицеллярную воду: вместе с загрязнениями и себумом мицеллы впитывают и частицы тонального средства. Поэтому тон, нанесенный после мицеллярки, может лечь пятнами. Идеальный вариант для очищения перед макияжем – увлажняющий тоник. Он уберет грязь и жир, а также подготовит к следующему этапу – питанию кожи.

2. Помним про уход

Увлажнение кожи должно присутствовать в бьюти-рутине, вне зависимости от того, наносите ли вы макияж или нет. Визажисты тоже следуют этому правилу – правда, обычно используют универсальный праймер (базу) под макияж с увлажняющими свойствами. Вы же можете нанести под тональный привычные средства – сыворотку, крем. Желательно подождать пять минут после нанесения, чтобы дать продукту впитаться: в противном случае тональный крем может скататься.

3. Проверочные работы

Важное правило, которое соблюдают далеко не все: тон лица должен совпадать с тоном шеи (и декольте, если у вас открытый топ). Визажисты советуют тестировать тональный крем на участке в области нижней части подбородка: это позволит понять, соответствует ли оттенок средства тону шеи и лица. Если разница заметна, лучше выбрать тон, который сочетается с цветом шеи. 

Фото: freepik.com

4. Дело техники

По статистике, большинство девушек привыкли наносить тональный крем пальцами. Визажисты же уверены: лучше использовать для этого специальную кисть или спонж. Эти аксессуары позволяют лучше растушевывать средство, при необходимости более аккуратно наслаивать его, сокращают расход продукта, а еще – сохраняют руки чистыми.

Фото: соцсети / @beautyblender

Если вы используете спонж-блендер, его нужно предварительно смочить водой. Наносите тон аккуратными прихлопывающими движениями от центра лица к периферии, тщательно прорабатывая все участки.
Минус у использования аксессуаров для нанесения тона один: их нужно мыть и просушивать после каждого применения, чтобы в них не разводились бактерии.

Фото: freepik.com

5. Секреты маскировки

Сейчас не в моде плотно нанесенный тон, визажисты отдают предпочтение естественной сияющей коже и используют тональные средства с легкими текстурами. Не стремитесь перекрыть все неровности при помощи тонального.
Если же у вас есть какие-то локальные проблемные зоны, прихлопывающими движениями спонжа нанесите на них немного корректора.  

Фото: архивы пресс-служб. Тональное средство Silk Obsession Mattifying Foundation, Elian Russia; Тональный BB крем &#34;Идеальное покрытие&#34;, Missha; SUPER BB крем для лица, Erborian

Мария Орешкина

Редактор

 

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