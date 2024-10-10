Бьюти-тренд осени 2024: румяна и бронзеры в стике

Секрет успеха

Причина популярности румян и бронзеров в виде стика вполне понятна: это компактный формат, который удобно везде брать с собой. Кремовая текстура не сушит кожу, легко растушевывается пальцами и обеспечивает модный глянцевый эффект, которого сложно добиться при помощи твердых румян. Кроме того, в такой продукт легче добавить уходовые компоненты (например, масло карите, витамин Е), поэтому он более комфортно ощущается на коже.





Звездные хиты

Звезды шоу-бизнеса, которые выпускают собственную косметику, внесли немалый вклад в популяризацию стиков для лица. Рианна и ее бренд Fenty Beauty выпустили универсальный стик для лица и щек, быстро ставший бестселлером. Хейли Бибер и ее компания Rhode создали суперпопулярные румяна в стике Pocket Blush. А Селена Гомес и ее бренд Rare Beauty сделали бронзирующий стик, который идеально подходит для быстрого контуринга.

Наносим правильно

Румяна в стиках максимально легки в использовании: их можно наносить, буквально не глядя в зеркало!

Для модного glow-эффекта втяните щеки, добавьте румяна чуть выше скул и растушуйте в сторону носа. Если делать это при помощи спонжа, эффект будет более деликатным.

Визажисты рекомендуют добавлять немного румян по контуру лба вдоль линии волос и на спинку носа, это визуально делает лицо более свежим и отдохнувшим.





Хотите эффект, словно вы только что вернулись с мороза? Нанесите румяна на яблочки щек, не жалея добавить побольше цвета, как это сделала Хейли Бибер.

Если вам по душе бронзовые оттенки, втяните щеки и нанесите румяна-бронзер под скулы от козелка уха в сторону края губы. Хорошо растушуйте: четкий контур уже давно ушел в прошлое.



