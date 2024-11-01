Как накрасить ногти в ноябре? Свежие тренды осеннего маникюра

Начнем с любимого всеми нюда. Как разнообразить маникюр в натуральной гамме, сделав его более интересным? На помощь приходит омбре в нежных пудровых оттенках, едва уловимое и очень деликатное.

Омбре в оттенках тонального крема – еще одна трендовая история ноября. Выглядит так, словно основную часть ногтя накрасили жидким хайлайтером, свободный край выделили бронзером, а серединку растушевали для плавного перехода. С таким маникюром появлялись Рианна, Хейли Бибер и другие звезды.





Нежный дизайн в рамках нюдовой палитры – комбинация бежевого и сливочно-розового оттенков с тонкими узорами-волнами. Смотрится очень красиво, не надоедает, подходит к любому образу.

Осенние мотивы, совмещенные с нюдом и френчем, на всех ногтях или только на нескольких – никогда не устаревающая классика нейл-арта. В этом сезоне в тренде узоры самой тонкой кисточкой.

Если хочется блеска, добавляем его при помощи лака со слюдой или металлическим шиммером. Стразы сейчас категорически не актуальны, их откладываем в долгий ящик.

Анимализм в маникюре по-прежнему в тренде. На этот раз входят в моду черепаховые узоры.

Интересно смотрится сочетание глянцевого лака с шиммерным. Получается достаточно нарядно, но все еще не по-новогоднему.

Не получается выбрать один оттенок лака? Попробуйте сочетание припыленных пастельных оттенков: смотрится нежно и радует глаз.

Матовый нейл-арт в модной палитре, очень простой в исполнении (справится даже новичок):

Красивый художественный арт с черными кошками, нарисованными вручную.

И еще один вариант с кошками на коротких ногтях, более простой, но не менее симпатичный.

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