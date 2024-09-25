5 бьюти-трендов с недели моды в Милане, которые хочется повторить

Черные стрелки

На неделе моды в Милане не обошлось без классики яркого макияжа – черных стрелок. Визажисты Gucci сделали моделям мейк-ап с растушеванными стрелками, нарисованными тенями угольного оттенка, и подвели кайалом нижнее веко. Стилисты Dolce & Gabbana воспользовались сияющими бежевыми тенями и черной подводкой-лайнером. Губы в обоих случаях оставили нейтральными, сделав глаза главным акцентом образов.

Темная помада

Нейтральный макияж в сочетании с винной помадой больше ассоциируется у нас с осенне-зимним сезоном. Но модные визажисты уверены: этот тренд не изживет себя и весной!

Внимание: если вы не выспались и выглядите уставшей, лучше не делать акцент на темной помаде, а обойтись естественным макияжем. Винная помада лишь подчеркнет следы бессонной ночи, как это получилось у Ирины Шейк на показе Ferrari, а не украсит вас.

Естественность

Бьюти-тренд, который не может не радовать! Очень многие стилисты оставили лица моделей практически не тронутыми макияжем, выровняв тон лица и слегка подчеркнув им брови. Естественная красота по-прежнему в тренде, и вы не ошибетесь, если сделаете ставку на ухоженную сияющую кожу, а не на многослойный макияж.

Цветные тени

Несмотря на то, что большинство моделей на подиумах были практически без макияжа, некоторые стилисты все же захотели добавить цвета. Главная фишка таких образов – полное совпадение оттенка теней с цветом наряда. Варианты исполнения такого макияжа могут быть совершенно различные: актуальны и цветные смоки-айз, и выделенные цветом уголки, и яркая подводка по нижнему или верхнему веку.

Светящийся макияж

Сияющая кожа в сочетании с эффектом мокрых волос – стилистический бьюти-прием, который снова вошел в пятерку трендов. Если вы не любите подобные прически, можно обойтись и без этого, обратив внимание лишь на мейк-ап: для него важен ровный тон, слегка подчеркнутые бронзером скулы и переливающийся хайлайтер. Ресницы можно оставить естественными, а брови – слегка зачесать наверх фиксирующим гелем.





