Безопасный автозагар: как получить шикарный оттенок и не навредить коже

Ультрафиолет старит, сушит и провоцирует пигментацию… Но кто сказал, что нужно отказываться от золотистого оттенка? Объясняем, почему автозагар - хорошее решение без риска для кожи.
Солнце греет и ласкает кожу, но мы-то уже знаем правду: ультрафиолет – это не друг, а тот самый токсичный знакомый, от близкого общения с которым давно пора отказаться. Нет, мы не избегаем солнца совсем, но наслаждаемся им с умом – с SPF 50 и широкополой шляпой. А тот идеальный оттенок, который раньше был наградой за риск, легко можно получить с помощью автозагара, безвредного для кожи.
Почему многие боятся использовать автозагар и продолжают загорать с минимальным SPF? Часто этот страх связан с неудачным прошлым опытом: некоторое время назад большинство автозагаров были липкими, имели неестественный оттенок, пачкали одежду и вдобавок ложились пятнами.
Не то что раньше
К счастью, технологии шагнули далеко вперед. Современные автозагары – это умные коктейли из ухаживающих компонентов и продвинутых формул, которые придают красивый оттенок коже и не пересушивают ее. Однако кое-что осталось неизменным: главное действующее вещество всех автозагаров – дигидроксиацетон (DHA), которое взаимодействует с верхним слоем кожи, вызывая химическую реакцию, результатом которой становится бронзовый оттенок.
Несмотря на сложное химическое название, DHA – это натуральное соединение, производимое из сахара и крахмала, абсолютно безвредное для кожи. Оно работает в поверхностных слоях эпидермиса, вызывая временное потемнение ороговевших клеток, и постепенно сходит на нет.
Какой формат автозагара выбрать?
Есть разные текстуры автозагаров: бронзирующие средства выпускаются в виде муссов, лосьонов, спреев, кремов, капель и даже салфеток. Какой вид выбрать, зависит исключительно от ваших предпочтений и удобства нанесения.
Если у вас нет опыта использования автозагаров, проще начинать с бесцветных формул, проявляющихся после нанесения, – муссов, кремов, молочка. Также хороший выбор для новичков – капли-концентрат, которые нужно добавлять в любое базовое средство для ухода.
Как обеспечить равномерность нанесения?
✔ Перед применением автозагара примите душ с использованием скраба или энзимной пудры. Это удалит омертвевшие клетки и позволит пигменту лечь ровнее.
✔ Убедитесь, что кожа абсолютно сухая и чистая перед нанесением автозагара.
✔ Перед тем, как окрашивать все тело, проведите тест на запястье, чтобы убедиться, что выбранный оттенок вам подходит.
✔ Наносите средство по зонам, двигаясь снизу вверх: начинайте с ног, затем живот, спина, грудь, руки, лицо. Работайте быстро, равномерно распределяя средство круговыми движениями. Дождитесь полного высыхания каждого участка перед переходом к следующему.
✔ Используйте перчатки, чтобы не окрасить ладони и ногти.
✔ Избегайте контакта с одеждой сразу после обработки, чтобы не испачкать ее.
Важный лайфхак, чтобы избежать излишне темных локтей и коленок: предварительно нанести на них обычный крем для тела, дать ему впитаться и уже после этого использовать бронзант.
Стойкое скульптурирование
Необычный, но весьма интересный способ применения автозагара – нанесение его по линиям скульптурирования (над ключицами, под скулами, по линиям нижней челюсти и лба, по бокам носа). Это позволит создать иллюзию стройности и четких линий без макияжа.
Правила нанесения такие же, как и для всего тела, за исключением того, что средство должно быть с пометкой "для лица", а наносить его нужно кистью.
Волшебная кабинка
Не уверены, что справитесь с равномерным нанесением автозагара? Тогда на помощь придут специальные кабины для автозагара. Их принцип прост и гениален одновременно: внутри специальной кабины распыляется дигидроксиацетон (DHA) – тот же, что и в средствах для домашнего применения. Равномерность достигается за счет мелкодисперсного распыления туманом со всех сторон и отсутствия необходимости тереть кожу руками. Уровень интенсивности загара каждый выбирает самостоятельно, основываясь на собственных предпочтениях.
Как продлить стойкость автозагара?
В зависимости от типа кожи и образа жизни автозагар держится в среднем от 5 до 10 дней, затем процедуру нанесения нужно повторять. Чтобы бронзовый оттенок кожи радовал дольше, избегайте посещения саун и продолжительных водных процедур (ежедневный прием горячих ванн с бомбочками лучше отложить!). Для мытья используйте мягкие средства – например, масла для душа. А вот кислотные, энзимные и скрабирующие продукты стоит оставить для дня перед обновлением слоя автозагара, иначе оттенок может уйти раньше, чем хотелось бы.