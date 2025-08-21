Безопасный автозагар: как получить шикарный оттенок и не навредить коже

Солнце греет и ласкает кожу, но мы-то уже знаем правду: ультрафиолет – это не друг, а тот самый токсичный знакомый, от близкого общения с которым давно пора отказаться. Нет, мы не избегаем солнца совсем, но наслаждаемся им с умом – с SPF 50 и широкополой шляпой. А тот идеальный оттенок, который раньше был наградой за риск, легко можно получить с помощью автозагара, безвредного для кожи.

Почему многие боятся использовать автозагар и продолжают загорать с минимальным SPF? Часто этот страх связан с неудачным прошлым опытом: некоторое время назад большинство автозагаров были липкими, имели неестественный оттенок, пачкали одежду и вдобавок ложились пятнами.

Не то что раньше

К счастью, технологии шагнули далеко вперед. Современные автозагары – это умные коктейли из ухаживающих компонентов и продвинутых формул, которые придают красивый оттенок коже и не пересушивают ее. Однако кое-что осталось неизменным: главное действующее вещество всех автозагаров – дигидроксиацетон (DHA), которое взаимодействует с верхним слоем кожи, вызывая химическую реакцию, результатом которой становится бронзовый оттенок.





Несмотря на сложное химическое название, DHA – это натуральное соединение, производимое из сахара и крахмала, абсолютно безвредное для кожи. Оно работает в поверхностных слоях эпидермиса, вызывая временное потемнение ороговевших клеток, и постепенно сходит на нет.

Какой формат автозагара выбрать?

Есть разные текстуры автозагаров: бронзирующие средства выпускаются в виде муссов, лосьонов, спреев, кремов, капель и даже салфеток. Какой вид выбрать, зависит исключительно от ваших предпочтений и удобства нанесения.

Если у вас нет опыта использования автозагаров, проще начинать с бесцветных формул, проявляющихся после нанесения, – муссов, кремов, молочка. Также хороший выбор для новичков – капли-концентрат, которые нужно добавлять в любое базовое средство для ухода.





Как обеспечить равномерность нанесения?

✔ Перед применением автозагара примите душ с использованием скраба или энзимной пудры. Это удалит омертвевшие клетки и позволит пигменту лечь ровнее.

✔ Убедитесь, что кожа абсолютно сухая и чистая перед нанесением автозагара.

✔ Перед тем, как окрашивать все тело, проведите тест на запястье, чтобы убедиться, что выбранный оттенок вам подходит.

✔ Наносите средство по зонам, двигаясь снизу вверх: начинайте с ног, затем живот, спина, грудь, руки, лицо. Работайте быстро, равномерно распределяя средство круговыми движениями. Дождитесь полного высыхания каждого участка перед переходом к следующему.

✔ Используйте перчатки, чтобы не окрасить ладони и ногти.

✔ Избегайте контакта с одеждой сразу после обработки, чтобы не испачкать ее.