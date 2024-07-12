Диета капибар: диетолог рассказал, как скинуть 8 кг за месяц

Диета капибар – многообещающий метод похудения, который стал известен не так давно. Питаясь по этому принципу, можно скинуть до 8 килограммов всего за один месяц. Однако, не зная всех нюансов, можно серьезно навредить здоровью, предупреждает диетолог Марият Мухина. Она рассказала, как правильно составить рацион и причем здесь милые зверьки, похожие на морских свинок.

Капибара сейчас – самый популярный зверь в интернете. После того как ролики с водосвинками завирусились в Сети, многие стали изучать образ жизни животных и их привычки. Выяснилось, что любимые лакомства капибар – яблоки, огурцы, тыква, зелень и овсяные хлопья. На этом рационе вполне могут худеть люди, но нужно соблюсти несколько важных условий, уверяет эксперт.

Диетолог сообщает, что злоупотреблять этим методом похудения нельзя. А питаться по такому принципу лучше не более 30-40 дней подряд. Дело в том, что рацион лишен животного белка, что может пагубно сказаться на здоровье: появится слабость, головокружения и сонливость.

При этом на диете капибар снижается нагрузка на печень и почки, а также количество мочевой кислоты в организме. Кроме того, включив в свое меню перечисленные выше продукты, в теле произойдет детоксикация и вес пойдет на спад, объяснила диетолог Мухина.

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