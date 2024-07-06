Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян

Прошел уже месяц лета, и многие успели позагорать и поплавать в водоемах. Долгожданное тепло многие ждали и для того, чтобы всей семьей выбраться на природу и устроить пикник. Однако это может быть чревато отравлением, предупреждает врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер. Медик назвал список продуктов, которые лучше исключить из рациона на лето.

Так, по словам эксперта, россияне в первую очередь должны отказаться от сырой рыбы и блюд, в состав которых входит этот термически не обработанный продукт. Дело в том, что в жаркое время года она может быстро испортиться и в результате привести к тяжелому отравлению. Кроме того, заказывая рыбу в сервисах доставки или покупая в магазине, никто не знает, в каких условиях она доставлялась на прилавок и как готовилась, рассуждает доктор.

В жару может быть опасно употреблять в пищу любимые миллионами россиян суши, роллы и другие блюда восточной кухни. Именно эти лакомства чаще всего готовятся из сырой рыбы. Даже если вы доверяете ресторану, из которого заказываете еду, есть вероятность, что во время доставки по жаре они начнут портиться.

Фарбер призвал обращаться за медицинской помощью при первых симптомах пищевого отравления. К таким относятся диарея, тошнота, рвота, боль в животе и повышение температуры.

Ранее врач рассказал о неочевидных симптомах онкологии. Он отметил, что при раке кишечника, как правило, ничего не болит долгое время.