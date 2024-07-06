Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Фазы Луны Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Высокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачилиВысокий мужчина постоянно прятался от камер: спутника Орбакайте в Израиле разоблачили Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" Униженная Решетова признала свою ошибку после слов Алсу: "Я недооценивала" В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуковВ семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора?

Лента новостей

Суббота 6 июля

09:18Как приготовить малосольные кабачки быстро и вкусно 09:00Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян 04:00Названа самая удачная разница в возрасте между мужем и женой: проверьте свою пару 01:00Три мужских имени обладатели которых чаще других ходят налево: проверь своего 22:16Оскандалившегося Валерия Меладзе призвали к извинениям перед россиянами 21:54Гороскоп для женщины Девы на сентябрь 2024 года 20:40Жуткий вид: в Сеть просочилось фото избитого Милохина 18:00Семенович избавилась от соперницы и победила в схватке за мужчину: теперь развод 16:51Кыстыбый с картошкой по-татарски: простой рецепт вкусного блюда 16:30Гордон готовится растоптать обнаглевшую Решетову: "Грязное белье увидят все!" 15:13Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Лев 14:30Интимные подробности скрывавшей личную жизнь Чеховой выплыли наружу: мужчин не пересчитать 13:30Кудрявцева публично набросилась на онкобольного Кушанашвили: "Не беси меня!" 13:03Любишь маму или папу? Решивший притащить детей в суд Прилучный показал свое истинное лицо 11:30Снова убегает: стало известно о спешном переезде Пугачевой под охрану 10:30Стало известно имя нового бойфренда Бузовой: удивлены даже близкие 09:13Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений 08:44Вот почему Хаматову на самом деле погнали из Рижского театра: скрывать больше нет смысла 05:00Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног 01:00Сверхъестественные силы: Киркоров в ужасе сообщил о мистических существах в доме 23:0464-летнего Сергея Мазаева срочно доставили в реанимацию перед концертом 20:53"Цена назначена": Плющенко заявил о готовности к противостоянию с Ягудиным 18:00Врачи нашли у Розы Сябитовой неизлечимое заболевание: до конца жизни будет на лекарствах 16:30Рассвирепевшая Боня публично унизила своего бывшего: выдала все грязные подробности 14:30Старого Отара больше нет: поклонников онкобольного Кушанашвили шокировали кадры из больницы 13:30Появились новости о разводе Пугачевой с молодым мужем: "Она - инициатор" 12:30Жена Тарасова оказалась замешана в скандале с разводом Алсу: Костенко не смогла промолчать 10:29Состояние Светланы Светличной ухудшилось: медики подозревают рак 08:46Побывавшая на Алтае Бородина загадила природу: кругом мусор и "кучки" под каждым кустом 07:37Гороскоп на сентябрь 2024 года для женщины Рак 06:17Денежное дерево: уход в домашних условиях 04:02Что с лицом 53-летней Кристины Орбакайте: скрывать больше нет смысла 01:06Старинный рецепт настоящего домашнего кваса: сколько ни делай, всегда мало 23:33Гороскоп для женщины Близнецы на сентябрь 2024 года 22:14У SHAMAN'a серьезные проблемы со здоровьем: знали немногие 20:41"Пожалуйста, помогите": обосновавшаяся в США Машкова обратилась к ФСБ России 19:04Аниту Цой призвали отречься от России 18:00Названо новое место работы экономящей на одежде Брежневой: больше не поет 16:30"Я влюбилась": родившая без мужа сестра Фриске сообщила о переменах в жизни 14:30Отчаявшаяся родить молодому мужу Буланова решилась на крайние меры: "Чужих детей не бывает" 13:30Раскрыто содержание заявления, поданного Решетовой в полицию: такого не ожидала даже Алсу 12:30Законная жена любовника Семенович в слезах обратилась к народу: "Отберет у меня сына" 10:30Мужчина спешно вывез затравленную Решетову за границу: муж Алсу спасает от позора? 08:53В семье Пугачевой стряслась новая беда: Алла бьет тревогу и спасает внуков 06:35Школа за несколько миллионов: обнародована шокирующая стоимость обучения дочерей Хилькевич 03:12Галустян из "забавного пухлячка" превратился в настоящего мачо: вот как сейчас выглядит шоумен 02:13Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать 00:06Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда 22:00Не видать Агате алиментов: счастливый Прилучный с женой сделал заявление о беременности 21:11Решетова намерена идти в полицию из-за слов Алсу
1370
800
true

Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян

Врач назвал продукты, которые опасно есть летом: в списке любимые блюда многих россиян

Специалист считает, что некоторую еду лучше исключить из рациона.

Прошел уже месяц лета, и многие успели позагорать и поплавать в водоемах. Долгожданное тепло многие ждали и для того, чтобы всей семьей выбраться на природу и устроить пикник. Однако это может быть чревато отравлением, предупреждает врач-гастроэнтеролог Андрей Фарбер. Медик назвал список продуктов, которые лучше исключить из рациона на лето. 

Так, по словам эксперта, россияне в первую очередь должны отказаться от сырой рыбы и блюд, в состав которых входит этот термически не обработанный продукт. Дело в том, что в жаркое время года она может быстро испортиться и в результате привести к тяжелому отравлению. Кроме того, заказывая рыбу в сервисах доставки или покупая в магазине, никто не знает, в каких условиях она доставлялась на прилавок и как готовилась, рассуждает доктор. 

В жару может быть опасно употреблять в пищу любимые миллионами россиян суши, роллы и другие блюда восточной кухни. Именно эти лакомства чаще всего готовятся из сырой рыбы. Даже если вы доверяете ресторану, из которого заказываете еду, есть вероятность, что во время доставки по жаре они начнут портиться. 

Фарбер призвал обращаться за медицинской помощью при первых симптомах пищевого отравления. К таким относятся диарея, тошнота, рвота, боль в животе и повышение температуры. 

Ранее врач рассказал о неочевидных симптомах онкологии. Он отметил, что при раке кишечника, как правило, ничего не болит долгое время. 

6 июля 2024, 09:00
Фото: freepik.com
Елизавета Федорова
Лента.ру✓ Надежный источник

Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений

Первая помощь при пищевом отравлении: что делать и как избежать осложнений
Первая помощь при пищевом отравлении. Полезные советы и рекомандации.

Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног

Диета при варикозе: вот какие продукты помогут сохранить красоту ног
Просто добавьте эту еду в рацион.

Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать

Полезные свойства и противопоказания подорожника: что нужно знать
Узнайте о полезных свойствах подорожника и его противопоказаниях. Как правильно использовать подорожник в народной медицине и кому следует избегать его применения.

Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда

Эксперт назвал продукты, провоцирующие рак: в перечне любимая у россиян еда
Нутрициолог призвал отказаться от некоторых блюд.

При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию

При раке кишечника ничего не болит: врач назвал симптомы, указывающие на онкологию
Медики назвали способы распознать у себя недуг.

Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать

Удаление клеща дома: что нужно знать и как правильно действовать
Как правильно удалить клеща самостоятельно в домашних условиях. Подробная пошаговая инструкция и советы по безопасности.

Выбор читателей

06/06ЧтвУспенская готова пойти на мировую с Киркоровым, но при одном условии 06/06ЧтвПовторяет судьбу Агаты? Прилучный унизил и высмеял жену на глазах у людей 06/06Чтв41-летняя Сати Казанова сообщила о беременности: "Вымоленное чудо" 06/06ЧтвГарик Харламов женился в третий раз 07/06ПтнВолочкова назвала клушей Кудрявцеву, которая хочет ей помочь 09/06ВскСначала Израиль, затем Кипр: куда теперь переезжает Алла Пугачева