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"Скорая помощь": Что делать если выпадают ресницы, а брови не растут

Названо средство для быстрой помощи.

"Мона Лиза" Леонардо да Винчи все также популярна, однако в 21 веке едва ли найдутся желающие лишиться бровей и ресниц по ее подобию. О пышных ресницах мечтают большинство девушек, а густые брови – предмет зависти многих людей. 

Ресницы и брови, как и другие волосы на теле, проходят через циклы роста, покоя и выпадения. Однако их густота, длина и пышность зависят от нескольких причин.

Ресницы: Причины выпадения

  • Частое использование щипцов для завивки ресниц или неправильное снятие макияжа травмирует фолликулы ресниц;

  • Аллергические реакции на компоненты в тушах, средствах для снятия макияжа или других косметических продуктах;

  • Регулярное использование косметических продуктов с агрессивными химическими составами, таких как водостойкая тушь или средства для продления ресниц, наносят вред;

  • Заболевания, такие как блефарит (воспаление век), демодекоз (заболевание, вызываемое клещами на коже) и алопеция (выпадение волос);

  • Лечение, такое как химиотерапия или прием определенных медикаментов;*

  • Гормональные изменения, особенно во время беременности, после родов или во время менопаузы;

  • Неправильное питание и дефицит витаминов и минералов, таких как биотин и железо.

Брови: причины слабого роста 

  • Гены влияют на волосы, включая густоту и скорость роста бровей;

  • Частое выщипывание приводит к травме волосяных фолликулов;

  • Заболевания, такие как Алопеция Ареата (аутоиммунное заболевание), гипотиреоз (недостаточная активность щитовидной железы) и экзема;

  • Дефицит витаминов и минералов: железа, биотина, витаминов группы В и цинка;

  • Возраст влияет на волосяные фолликулы. Они могут становиться слабее, волосы истончаются и медленнее растут;

  • Гормональные изменения, связанные с беременностью, менопаузой или эндокринными расстройствами;

  • Лекарственные препараты, такие как ретиноиды, антидепрессанты и препараты для лечения высокого кровяного давления. 

Что делать?

Фото из личного архива бренда

Сыворотка GuruGrow предназначена для восстановления роста ресниц и бровей. Формула разработана с вниманием к потребностям деликатной области век. Стимулирует рост, увеличивая густоту и длину бровей и ресниц.

Как работает сыворотка

Сыворотка работает на увеличение длины и густоты волосков за счет пробуждения спящих луковиц.  Входящие в состав витамины и минералы повышают качество ресниц и бровей. 

  • Протеины шелка образуют защитную пленку вокруг ресниц, предохраняя от вредных факторов окружающей среды. Также придают блеск и объем, улучшая текстуру: делают ресницы гладкими, упругими и длинными;

  • Кетоны малины укрепляют волосяные фолликулы, делают волосы устойчивыми к повреждениям и выпадению. Стимулируют рост за счет улучшения микроциркуляции и повышения активности волосяных фолликулов. Увлажняют и питают волосы на клеточном уровне, делая их более гладкими и плотными. Это важно для сухих и поврежденных волосков в зоне бровей. Также кетоны малины обладают антиоксидантными свойствами, защищая от вредного воздействия окружающей среды;

  • Биоактивные пептиды стимулируют рост волосков. Формула сыворотки обогащена натуральными экстрактами, увлажняющими и питающими кожу век и волосяные фолликулы, укрепляющими и увеличивающими объем волосков. 

Совет: Для восстановления ресниц и бровей дайте им время отрасти. Это может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, в зависимости от индивидуальных особенностей роста волос. Откажитесь от водостойких и удлиняющих тушей, агрессивных средств для снятия макияжа. Используйте щадящие карандаши и пудры. Обратитесь к профессиональному бровисту, который сможет правильно оформить брови, даже если они перещипаны. Важно помнить, что восстановление ресниц и бровей – долгий процесс, и ключевым аспектом является терпение. 

Фото из личного архива бренда

Важно: В GuruGrow минимизирован риск аллергических реакций: из-за отсутствия гормонов в составе она подходит в период  беременности и грудного вскармливания. Сыворотка универсальна: ей могут пользоваться не только женщины, но и мужчины. Продукт подходит для ежедневного использования, обеспечивая видимое улучшение состояния ресниц и бровей уже через четыре недели регулярного применения.

*В случае прохождения курса химиотерапии перед применением продукта необходима консультация врача.

11 июля 2024, 19:30
Фото: freepik.com
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