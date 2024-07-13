Как правильно красить волосы хной: советы по подготовке, окрашиванию и уходу после процедуры

Выглядеть красиво и привлекательно – естественное желание любой девушки. Одной из гармоничных и неотъемлемых составляющих женственного образа является стильная прическа и удачно подобранный цвет волос. При этом не все женщины используют традиционный способ окрашивания, предпочитая ему естественные красители. Этому находится вполне обоснованное объяснение: натуральность состава и безопасность для волос. Если вы хотите узнать, как правильно красить волосы хной, изучите эту статью Клео.ру, где даются действенные советы.

Подготовка к окрашиванию

Хна для волос – натуральное и безопасное средство, которое изготавливается из природного компонента – листьев лавсонии, которые растирают в порошок. Этот компонент в результате окрашивания придает локонам великолепный рыжий цвет. При помощи определенных добавок создаются и другие оттенки – палитра от черного до пшеничного.

Перед тем, как осуществлять окрашивание волос хной, потребуется предварительная подготовка. Прежде всего, определите, какое количество средства вам понадобится. Если у вас короткие пряди, то будет достаточно 100 г хны. Для длинных волос потребуется около 200 г продукта. Если же локоны опускаются до уровня талии, возьмите 400 г вещества. В качестве мерной емкости можно использовать ложку, в которой содержится 25 г продукта, или стакан, вмещающий 200 г.

Дальнейший подготовительный этап включает следующие действия:

Помойте голову, поскольку считается, что хна лучше берется на чистых волосах.

Наденьте подходящую одежду (учтите, что во время окрашивания вы можете испачкаться хной), подготовьте полотенце, одноразовые перчатки.

Нанесите крем на кожу в области лба, висков, шеи, там, где краска будет соприкасаться с данными участками. Это сможет избежать потемнения кожи в результате взаимодействия с веществом.





Пошаговая инструкция по окрашиванию волос хной

Для разведения вещества высыпьте хну в стеклянную емкость и залейте горячей водой, температура которой должна быть около 70 градусов, но не доведенной до состояния кипятка. Тщательно перемешайте, доводя смесь до консистенции, похожей на сметану. После этого вы можете приступать к процессу, учитывая следующие советы по окрашиванию хной:

Равномерно нанесите смесь на волосы, используя кисточку. Чтобы облегчить процесс, разделяйте локоны на отдельные прядки с помощью расчески.

После обработки всей шевелюры наденьте на голову специальную шапочку. При ее отсутствии можно использовать полиэтиленовый пакет.

Держите смесь на волосах определенное время, которое будет зависеть от вашего природного оттенка локонов и желаемой интенсивности итогового цвета. Так, если вы имеете светлые локоны от природы, для получения насыщенного рыжего тона вам будет достаточно полчаса. Если же у вас темные волосы, то понадобится выдерживать средство около часа.

После завершения процедуры смойте хну с волос без применения шампуня.

Дождитесь высыхания волос естественным путем или подсушите их феном.

Если вы хотите получить черный цвет, окрасьте локоны изначально лишь чистой хной. После этого ваши волосы станут рыжими, их можно будет довести до черного оттенка с помощью басмы. К окрашиванию хной рекомендуется обращаться не чаще двух раз в месяц. В противном случае есть риск пересушить локоны.





Уход за волосами после окрашивания хной

После того, как процедура окрашивания проведена, важно обеспечить волосам должный уход, чтобы не ухудшить их состояние. Это достигается с помощью следующих правил:

Мыть голову шампунем после окрашивания следует не ранее, чем через 48 часов. Это необходимо, чтобы средство хорошо закрепилось на волосах. Для мытья используйте мягкий шампунь с щадящими характеристиками. Лучший выбор – средство на основе натуральных компонентов, без добавления сульфатов и парабенов.

Во время мытья головы применяйте кондиционер. Данное средство обеспечит смягчение и увлажнение локонов, улучшит их структуру.

Избегайте высушивания волос с применением фена, лучше делать это естественным путем. Также исключите процедуру укладки с помощью утюжка. Для укладки рекомендуется использовать натуральные средства.

Если после окрашивания хной вы захотите изменить результат и прибегнуть к другому способу, делать это можно не ранее, чем через 2-3 недели. В противном случае существует риск повреждения локонов.





Подведем итог

Теперь вы знаете, как правильно красить волосы хной, чтобы получить отличный результат и не причинить вреда своим прядям. Обязательно воспользуйтесь советами, приведенными Клео.ру, и вы сможете убедиться в надежности предложенных нами методов. Надеемся, что результат вас порадует, и сможете гордиться обновлением своего имиджа.