Удача на кончиках пальцев: денежный маникюр в 2026 году

Давайте начистоту: иногда хочется, чтобы новые возможности стучались в дверь, а финансовая удача была не просто словосочетанием из гороскопа. Почему бы не привлечь ее с помощью денежного маникюра, ведь руки – это то, на что мы смотрим десятки раз в день! В этом году самыми "талисманными" цветами ногтей называют золотой, сливовый и темно-красный.

Золотой: цвет щедрости и самоценности

Используйте золото как акцент или основу для сложной графики. Идеальная техника – "жидкое золото": эффект струящегося, неидеального металла на одном-двух ногтях.





Золотой френч – еще один способ привлечь финансовую удачу. Для такого маникюра выбираем не просто хромированный лак, а выкладываем френч из потали: получается эффект преломления света, который смотрится загадочно и дорого.





Если минимализм – не то, к чему вы привыкли, то попробуйте роскошный маникюр с градиентом от серебряного к золотому и с объемными стразами разной формы, напоминающими натуральные камни.

Если же вы, наоборот, любите эстетику минимализма, то вам может понравиться бежевый нюд с нежной золотой втиркой, который переливается на свету.





Сливовый: цвет продуманных решений

От глубокого, почти чернильного оттенка чернослива до розово-пурпурного перелива – в этом году разные оттенки сливового будут символизировать мудрость, скрытые резервы и умение видеть на несколько шагов вперед.

Считается, что сливовый цвет не приманивает легкие деньги, а настраивает вас на принятие выверенных, прибыльных решений. Им стоит накрасить ногти, когда предстоят важные переговоры, планирование или запуск проекта.

Как минимум до конца зимы будут очень популярны магнитные лаки с бархатным эффектом, поэтому отличное решение – выбрать сливовый маникюр "кошачий глаз".





Сливовый денежный маникюр можно разбавить другими цветами и элементами – например, хромированным френчем или модным крупным горошком. Чем неожиданней сочетание оттенков на ногтях, тем интересней смотрится дизайн.



