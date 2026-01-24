Удача на кончиках пальцев: денежный маникюр в 2026 году

Сливовый - для мудрых решений, темно-красный - для уверенных побед, золотой - для достойных наград. Рассказываем, какие оттенки маникюра привлекают удачу и финансы в наступившем году.
Давайте начистоту: иногда хочется, чтобы новые возможности стучались в дверь, а финансовая удача была не просто словосочетанием из гороскопа. Почему бы не привлечь ее с помощью денежного маникюра, ведь руки – это то, на что мы смотрим десятки раз в день! В этом году самыми "талисманными" цветами ногтей называют золотой, сливовый и темно-красный.
Золотой: цвет щедрости и самоценности
Используйте золото как акцент или основу для сложной графики. Идеальная техника – "жидкое золото": эффект струящегося, неидеального металла на одном-двух ногтях.
Золотой френч – еще один способ привлечь финансовую удачу. Для такого маникюра выбираем не просто хромированный лак, а выкладываем френч из потали: получается эффект преломления света, который смотрится загадочно и дорого.
Если минимализм – не то, к чему вы привыкли, то попробуйте роскошный маникюр с градиентом от серебряного к золотому и с объемными стразами разной формы, напоминающими натуральные камни.
Если же вы, наоборот, любите эстетику минимализма, то вам может понравиться бежевый нюд с нежной золотой втиркой, который переливается на свету.
Сливовый: цвет продуманных решений
От глубокого, почти чернильного оттенка чернослива до розово-пурпурного перелива – в этом году разные оттенки сливового будут символизировать мудрость, скрытые резервы и умение видеть на несколько шагов вперед.
Считается, что сливовый цвет не приманивает легкие деньги, а настраивает вас на принятие выверенных, прибыльных решений. Им стоит накрасить ногти, когда предстоят важные переговоры, планирование или запуск проекта.
Как минимум до конца зимы будут очень популярны магнитные лаки с бархатным эффектом, поэтому отличное решение – выбрать сливовый маникюр "кошачий глаз".
Сливовый денежный маникюр можно разбавить другими цветами и элементами – например, хромированным френчем или модным крупным горошком. Чем неожиданней сочетание оттенков на ногтях, тем интересней смотрится дизайн.
Темно-красный: цвет уверенности и побед
Это не просто классический красный, а его более изысканный собрат – оттенок настоящей власти и умения доводить дело до результата. Такой маникюр – ваш лучший аксессуар на встрече, где нужно проявить харизму, настоять на своем решении и заключить выгодное соглашение.
Для денежного маникюра в 2026 году предпочтителен темно-красный или бургунди в сольном исполнении, в сочетании с крупными аксессуарами или без них.
Ну а если душа просит добавить рисунок или дизайн, можно обойтись какими-то минималистичными деталями – например, тонкой обводкой ногтя хромированным серебряным или золотым лаком.
В конечном счете, самый сильный финансовый талисман – это не конкретный оттенок маникюра, а то состояние собранности, силы и уверенности, которое вы испытываете, глядя на свои руки. Выбирайте свой цвет финансовой удачи, носите его с удовольствием – и пусть год будет не только стильным, но и щедрым.