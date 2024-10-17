Как по маслу: пятерка самых эффективных масел для лица, волос и ногтей

Масло жожоба

Целебные свойства масла жожоба были известны еще древним индейцам: продукт ценился за свою способность восстанавливать поврежденную кожу, устранять раздражения и избавлять от сухости. Густое и вязкое, это масло можно использовать и в чистом виде, если вы спокойно относитесь к подобным текстурам, и добавлять в готовые средства: 2-3 капли в кондиционер или маску для волос, 1 каплю в лосьон и скраб для тела.

Масло очень полезно для локонов, особенно для поврежденных, убирает дискомфортные ощущения у тех, кто страдает от перхоти. Для лица косметологи рекомендуют использовать масло с осторожностью: хотя считается, что оно не противопоказано в том числе и для жирной кожи, его густая текстура все же может забивать поры. Лучше использовать масло для массажа лица (хватит буквально двух-трех капель), а после процедуры умыться с пенкой или гелем.





Кокосовое масло

Невероятно популярное во всех тропических странах, кокосовое масло издревле ценилось за солнцезащитные и уходовые свойства. Его можно использовать как маску для лица – наносить в чистом виде на 15 минут, затем умыться теплой водой. Считается, что эта процедура разглаживает и питает кожу.

Для глубокого восстановления волос рекомендуют наносить масло в качестве маски под шапочку на ночь, а для профилактики перхоти и выпадения волос – делать массаж кожи головы с использованием кокосового масла.

Можно смело наносить средство в чистом виде на тело вместо увлажняющего лосьона – масло питает кожу, быстро впитывается и не оставляет неприятного ощущения пленки.





Аргановое масло

Это масло не зря называют жидким золотом: у него невероятно богатый состав, включающий олеиновую и линолевую кислоты, витамин Е, полифенолы, каротиноиды и стеролы. Аргановое масло особенно полезно для волос: пару капель можно растирать в ладонях и наносить на кончики после мытья – это защитит их от ломкости и сечения, добавит блеск. Есть другой способ – налить немного масла на ладонь и щедро нанести на локоны по всей длине, оставив на пару часов, затем вымыть голову шампунем. Волосы станут мягкими, послушными и будут легче расчесываться.

Очень хороший эффект аргановое масло оказывает на ногти и кутикулу: просто наносите каплю на чистые пальцы каждый день перед сном, тщательно втирая средство у основания каждого ногтя, и вы заметите, что ногти стали крепкими и перестали слоиться.





Миндальное масло

Будучи мощным природным антиоксидантом, миндальное масло широко применяется в бьюти-индустрии, преимущественно для ухода за волосами. Оно содержит витамины Е и витамин F, жирные кислоты Омега-3, магний, фосфолипиды, укрепляет волосы изнутри, уменьшает ломкость, ускоряет рост волос, увлажняет сухую кожу головы.

Масло можно использовать и для лица: оно подойдет в качестве базового средства для массажа и даже вместо крема на ночь! Считается, что миндальное масло выравнивает тон кожи и препятствует появлению воспалений. Кроме того, оно прекрасно растворяет водостойкую косметику: если у вас закончилась мицеллярная вода, смело можете попробовать стереть тушь, капнув на ватный диск немного воды и несколько капель миндального масла.

Масло виноградных косточек

Такое масло богато линолевой кислотой, омега-6 и витамином Е, благодаря чему отлично защищает кожу от воздействия стрессовых факторов. Масло виноградных косточек подходит для жирной и комбинированной кожи, помогает контролировать выделение кожного сала, осветляет черные точки и препятствует возникновению новых закупоренных пор.

Можно наносить масло на все лицо в качестве питательной маски для проблемной кожи, а затем через 15-20 минут смывать его водой. Или добавлять в домашние маски для лица в качестве дополнительного источника антиоксидантов: например, растереть блендером кусочек авокадо, кусочек банана и добавить туда 5 капель масла виноградных косточек. Получится прекрасная питательная маска для сияния и здоровья кожи!



