Что подарить мужчине на 14 и 23 февраля? 7 бьюти-идей

Набор "Она Иная" мужской парфюмированный

Премиальный бокс от бренда Олеси Мустаевой, предназначенный для мужчин всех возрастов. В составе – то, что точно будет использоваться на постоянной основе: гель для душа, жидкое мыло и шампунь из серии Палисандр. Аромат этих средств – глубокая композиция с нотами дерева и ветивера, которая оставляет на коже приятный шлейф.





Подарочный набор Thalgomen

Этот набор порадует мужчин, которые не пренебрегают уходом для лица. В праздничной упаковке – гель для лица, очищающий кожу от токсинов и излишков кожного сала, и регенерирующий крем с коктейлем антивозрастных активных ингредиентов, разработанный специально для мужской кожи.





Аромат Karl Lagerfeld Ikonik Pour Homme

Амбровый аромат с ненапряжным, молодежным звучанием, который понравится мужчинам, не привыкшим к однообразной рутине. Ключевые ингредиенты композиции – бобы тонка, ноты кокоса, сандал, эссенция шалфея, свежий мадагаскарский имбирь, листья мандарина и абсолют цветка апельсина.

Отдельного внимания заслуживает задорный флакон аромата, выполненный из стекла с хромированным серебряным покрытием.

Энергетик для кожи Shiseido Men Ultimune

Концентрат, восстанавливающий энергию мужской кожи, – один из бестселлеров японского бренда, собравший немало положительных отзывов.

Сыворотка активизирует защитные ресурсы кожи, повышает ее способность к регенерации и обладает антиоксидантным эффектом. Благодаря концентрированному составу средство уменьшает мелкие морщины, стирает следы усталости, борется с сухостью и смягчает грубую кожу.

Обновленный аромат Lacoste Original

Являясь тонким отголоском парфюма Lacoste Original, выпущенного в 1984 году, обновленный аромат добавляет неожиданное звучание, при этом не утратив аутентичности бренда.

Аромат получился динамичный и современный: его композиция открывается свежестью бергамота, дополненной пряными акцентами розового перца и кардамона, затем ощущается терпкая лаванда и мускатный шалфей. В базе – чувственное сандаловое дерево, мистические пачули и успокаивающая амбра, которые оставляют приятный и запоминающийся шлейф.

Лосьон для тела и гель для душа LIGNE ST BARTH Нomme

Идеальные компаньоны для заядлых путешественников и любителей SPA – мужские средства с острова Сен-Барт. Легкий лосьон для тела с лавандой, розмарином и лаймом в верхних нотах и композицией аниса с апельсиновым цветом в нотах сердца мгновенно впитывается, не оставляя жирной пленки, и ухаживает за кожей. Средство обладает противовоспалительным и восстанавливающим действием, поэтому подходит не только для тела, но и в качестве лосьона после бритья.

Гель для душа Ligne St Barth с ароматом розмарина, лайма, нотами аниса и папоротника мягко очищает лицо и тело, а главное – подходит для кожи всех типов, включая чувствительную.

Электробритва Braun

Мощная электробритва Braun Series 8 со станцией Clean&Charge и тканевым футляром – удачная новинка бренда, которая может понравиться тем, кто не отращивает бороду и бреется каждое утро. Гаджет делает бритье комфортной процедурой за счет адаптивных режимов и водонепроницаемого корпуса. А еще он стильно выглядит, поэтому не нарушит эстетику ванной комнаты.