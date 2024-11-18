Тушь для ресниц: как выбрать ту самую и раскрыть ее потенциал?

Эффект любой туши зависит от совокупности факторов: это и форма щеточки, и формула средства, и сноровка того, кто красит ресницы. Причем последний пункт – едва ли не самое важное: в руках хорошего визажиста даже самая обычная тушь может дать вау-эффект. Тем не менее, выбирая тушь по своим потребностям (объем, удлинение, завивка, либо все сразу), мы уже на полпути к успеху.



Тушь для объема

Такая тушь больше подходит обладателям длинных, но не очень густых ресниц. Классика объемной туши – кисточка с пушистым ворсом и густой восковой формулой, которая окутывает и утолщает каждый волосок, создавая иллюзию большего количества ресниц. Тушь для объема может быть и с силиконовой щеточкой – как правило, "пухлой", с короткими частыми щетинками.

Любительницам драматического эффекта визажисты рекомендуют наносить объемную тушь в два слоя, причем делать это, не дожидаясь высыхания первого – иначе "паучьих лапок" не избежать.





Если вам нравится эффект кошачьих глаз, присмотритесь к конусообразным щеточкам. Их разработали для выраженного объема у внешних уголков: буквально несколькими движениями можно прокрасить ресницы, сделав взгляд более распахнутым.



Удлиняющая тушь

Это оптимальный вариант для тех, у кого густые, но короткие ресницы, а также для всех любителей естественного, "чистого" макияжа.





Щеточка удлиняющей туши имеет вынятутую узкую форму, может быть силиконовой или с короткими, достаточно редкими щетинками. Консистенция – более жидкая, чем у объемной, часто с содержанием микроволокон (например, целлюлозных) для наслаивания средства на кончиках и увеличения их длины.

Секрет визажистов: поднесите удлиняющую тушь к ресницам и часто поморгайте, касаясь ресницами щеточки – так средство наслоится на кончиках и создаст естественную длину без утяжеления.

Подкручивающая тушь

Такая тушь отличается изогнутой щеточкой и густой формулой с компонентами, которые способны фиксировать изгиб ресниц. Как правило, подкручивающие туши подходят тем, кто любит эффект накладных, кукольных ресниц, так как работают сразу и на объем, и на удлинение.





Для того, чтобы завить ресницы изогнутой щеточкой, сначала прокрасьте их от корней до кончиков, а затем на 10 секунд прижмите щеточку у корней, тем самым приподнимая волоски и фиксируя их изгиб. Так эффект сохранится до позднего вечера!