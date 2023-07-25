Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2023 года

Известно, что Луна влияет на весь организм человека, включая ногти. От расположения спутника Земли также зависят их внешний вид и состояние. Чтобы косметические процедуры были результативными и давали хороший эффект, следует выбирать только благоприятные дни для визита в салон. Лунный календарь на сентябрь 2023 года поможет определить самые удачные даты для маникюра и ухода за ногтями.

Маникюр по фазам Луны в сентябре 2023

Еще в древние времена люди сверяли свои действия с лунным календарем. И эффективность этой методики подтверждена многими годами практики и получения положительных результатов. Считается, что в определенных фазах Луны косметические процедуры будут более удачными. Также энергетика ночного светила будет влиять на здоровье ногтевых пластин и рук, улучшая или ухудшая их состояние.

В современных условиях пользоваться лунным календарем стало еще проще. Он помогает определить, в какие дни стоит посещать маникюрный салон, чтобы процедуры радовали своим результатом. Для выбора подходящей даты следует разобраться, как фазы Луны влияют на ногти. В сентябре 2023 года они будут следующими:

Убывающая (1-14, 30 сентября) . В данной фазе энергетические возможности организма расходуются в основном на укрепление и очищение. В результате ногти растут немного медленнее, чем обычно. Эта особенность позволяет дольше сохранять маникюр после посещения мастера. Также на убывающую Луну хороший результат дают лечебные и оздоровительные процедуры.

. В данной фазе энергетические возможности организма расходуются в основном на укрепление и очищение. В результате ногти растут немного медленнее, чем обычно. Эта особенность позволяет дольше сохранять маникюр после посещения мастера. Также на убывающую Луну хороший результат дают лечебные и оздоровительные процедуры. Растущая (16-28 сентября) . По мере увеличения лунной энергетики ускоряются и жизненные процессы. В результате ногти отрастают быстрее, но становятся более ломкими без усиленного ухода. Быстрый рост позволяет чаще экспериментировать и радовать себя длинным маникюром.

. По мере увеличения лунной энергетики ускоряются и жизненные процессы. В результате ногти отрастают быстрее, но становятся более ломкими без усиленного ухода. Быстрый рост позволяет чаще экспериментировать и радовать себя длинным маникюром. Новолуние (15 сентября) . Энергетические возможности организма в этой фазе находятся практически на нуле. Дефицит негативно отражается и на состоянии ногтевых пластин. Не рекомендуется делать обрезной маникюр, так как он приведет к травмам. Существенно возрастает вероятность занести инфекцию. Лучше сосредоточить усилия на оздоровлении и легком уходе.

. Энергетические возможности организма в этой фазе находятся практически на нуле. Дефицит негативно отражается и на состоянии ногтевых пластин. Не рекомендуется делать обрезной маникюр, так как он приведет к травмам. Существенно возрастает вероятность занести инфекцию. Лучше сосредоточить усилия на оздоровлении и легком уходе. Полнолуние (29 сентября). Астрологи считают данную фазу неблагоприятной не только для маникюра, но и для других косметических, пластических и медицинских процедур. Под влиянием Луны даже простые действия могут привести к большим проблемам для физического и психологического здоровья.

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Благоприятные дни для маникюра в сентябре 2023

Астрологи утверждают: чтобы ногти всегда выглядели хорошо, а косметические процедуры не вредили здоровью, нужно посещать мастера в наиболее подходящее для этого время. Определить благоприятные дни для маникюра поможет лунный календарь на сентябрь 2023 года. При этом необходимо также учитывать даты, когда посещать маникюрный салон строго воспрещается, иначе такой визит принесет немало проблем.

Самыми благоприятными днями для маникюрных процедур считаются 14, 22, 23 и 25 сентября. На эти дни можно планировать любые эксперименты. Начинания окажутся успешными и приведут к желаемому результату.

Для оздоровления и ухода подходящими датами станут 4, 5, 6, 11, 12, 16, 24 и 30 сентября. Лунная энергетика обладает восстанавливающими и укрепляющими свойствами. Правильно используя данное время, можно значительно улучшить состояние ногтей, сделать их более крепкими и устойчивыми к негативному влиянию.

Делая маникюр, следует учитывать все особенности энергетического влияния, в том числе и цветового. В начале осени подходящими окажутся цвета «огненной» палитры – морковный, оранжевый, желтый, бежевый и другие оттенки. Они повысят жизненный тонус, избавят от негатива и депрессивных состояний.

Не рекомендуется посещать маникюрный салон в неблагоприятные дни: 1, 3, 8, 10, 13, 15, 17 и 29 сентября. Процедуры могут плохо отразиться как на состоянии самих ногтей и рук, так и на здоровье в целом.

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Когда лучше делать маникюр по лунному календарю в сентябре 2023

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На результат маникюра влияют сразу несколько факторов. Чтобы визит к мастеру оправдал все ожидания, необходимо выбирать самое удачное время для этого. Астрологи утверждают, что помимо фаз Луны большое влияние оказывают знаки зодиака, в которых находится в ночное светило. Лев, Дева, Козерог и Водолей влияют на процедуры положительно, а Близнецы, Рак и Рыбы – отрицательно.

Таблица ниже поможет выбрать самые благоприятные дни для маникюра по лунному календарю на сентябрь 2023 года.

Дни месяца Знак зодиака Фаза Луны Рекомендации 1 Рыбы Убывающая Обрезать ногти в эти дни не рекомендуется. Использование острых инструментов приведет к серьезным травмам. 2 Овен Неплохими результатами порадует быстрый маникюр. Лечебного воздействия от процедур не будет. 3 4 Телец Звезды рекомендует сосредоточиться на оздоровлении. Сложные работы могут разочаровать. 5 6 Близнецы Любые манипуляции с ногтями будут лишь вредить им. Получить хороший результат в эти дни не удастся. 7 8 Рак Нельзя укорачивать ногти даже пилочкой. Изменение длины приведет к снижению внутренней энергетики, ослаблению иммунитета и проблемам со здоровьем. 9 10 11 Лев Отличные дни для любых экспериментов. Допускается изменение длины, формы и цветового сочетания. Огненный знак любит смелые решения. 12 13 Дева Модный маникюр обрадует многих дам. Результат окажется выше всяких ожиданий. Также высокой эффективностью будут обладать оздоровительные процедуры. 14 15 Новолуние Неблагоприятная фаза Луны. Делать маникюр нежелательно. 16 Весы Растущая Разрешается выполнять работы только у проверенного мастера. Любые эксперименты приведут к разочарованию. 17 18 Скорпион Любые процедуры могут навредить ногтям. Стоит сосредоточиться на удалении мозолей, бородавок и других дефектов. 19 20 21 Стрелец Можно позволить себе что-то новое, но без экстремальных экспериментов. Маникюр благоприятно скажется на самочувствии и настроении. 22 23 Козерог Самое удачное время, чтобы заняться лечением ногтей и кожи рук, устранением дефектов и проведением коррекции. 24 25 Водолей Данный знак располагает к экспериментам с цветовой гаммой. Стоит попробовать оттенки, на которые ранее не решались. Результат приятно удивит. 26 27 Рыбы Обрезать ногти в эти дни не рекомендуется. Использование острых инструментов приведет к серьезным травмам. 28 29 Овен Полнолуние Неблагоприятная фаза Луны. Делать маникюр нежелательно. 30 Убывающая Неплохими результатами порадует быстрый маникюр. Лечебного воздействия от процедур не будет.

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Подведем итог

Энергетика Луны может повлиять на результат косметических процедур. С помощью лунного календаря удастся выбрать самые лучшие дни для маникюра на сентябрь 2023 года. Рекомендации астрологов помогут закрепить эффект.

Фото Клео.ру