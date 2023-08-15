Когда будут магнитные бури и неблагоприятные дни в сентябре 2023 года. Какую опасность магнитные бури представляют для метеочувствительных людей.
Вспышки на Солнце вызывают серьезные изменения магнитного поля Земли. Такие перемены особенно сильно ощущаются людьми с ослабленным иммунитетом или страдающими метеозависимостью. Предлагаем узнать, когда будут магнитные бури в сентябре 2023 года, чтобы лучше подготовиться к этому явлению.
Как магнитные бури влияют на человека
Перемены в магнитном поле планеты влияют не только на электронику, но и на здоровье некоторых категорий людей. По опросам, каждый 10-й человек ощущает природные изменения и остро реагирует на геомагнитное возмущение, вызываемое вспышками на Солнце. Однако реальные данные о количестве людей, страдающих метеозависимостью, могут быть выше, так как эта проблема пока не входит в перечень заболеваний.
Несмотря на неподтвержденность метеочувствительности, некоторые представители официальной медицины все же отмечают влияние магнитных бурь на здоровье людей. По утверждениям специалистов, в такие моменты повышаются показатели вязкости крови, появляются сопутствующие симптомы. В результате растет риск тромбозов, гипертонии и других проблем, связанных с работой сердца и сосудов.
Самыми распространенными симптомами, которые появляются у большинства метеозависимых людей, являются:
- беспричинные головные боли;
- повышение и нарушение сердечного ритма;
- резкие изменения психологического характера: перепады настроения, агрессивность и апатия;
- появление слабости, внезапная усталость;
- нестандартная реакция даже на проверенные медицинские препараты;
- головокружение, потеря сознания.
Даты магнитных бурь в сентябре 2023 года
Вспышки на Солнце проходят независимо от желания человека, и повлиять на это явление нет никакой возможности. Но можно снизить негативное воздействие на организм, если подготовиться к сложному периоду заранее. Для этого необходимо определить, когда будут магнитные бури в сентябре 2023 года.
В таблице показаны даты неблагоприятных дней, классификация бурь, рекомендации и ожидания.
Как уменьшить негативное влияние магнитных бурь
Многих проблем со здоровьем удастся избежать, если регулярно проводить профилактику, контролировать появление симптомов и консультироваться с лечащим врачом. Данным методом следует пользоваться не только при магнитных бурях, но и в другие дни.
Простые рекомендации помогут снизить нагрузку на организм и защитить себя от влияния магнитных бурь:
- Правильное питание и физическая активность. Регулярные занятия спортом и ведение правильного образа жизни благоприятно отражаются на состоянии здоровья, иммунитете и работе организма. В результате негативное влияние любых внешних факторов существенно снижается.
- Полноценный отдых и сон. Чтобы быстро вернуть силы, укрепить организм и ускорить регенеративные способности, каждому человеку необходимо отдыхать. В неблагоприятные дни желательно исключить любые нагрузки, чтобы не создавать дополнительные факторы риска.
- Употребление достаточного количества жидкости. Выпивая рекомендуемое количество воды, человек может привести в норму свой обмен веществ и контролировать температуру тела. Это особенно важно в жаркие дни, а также в моменты магнитных бурь. Предпочтительно употреблять чистую воду без добавок или легкие травяные чаи. А вот от кофе и крепкого чая стоит оказаться.
- Отказ от вредных продуктов и алкоголя. Людям с метеочувствительностью следует с особой осторожностью отнестись к своему меню. Жирные, соленые, копченые продукты, а также алкоголь увеличивают нагрузку на отдельные органы и замедляют обмен веществ.
- Снижение психологической нагрузки. Конфликты и раздражающие факторы крайне негативно влияют на здоровье, вызывают повышение давления и сердечного ритма, создают дополнительные поводы для беспокойства. В дни высокой нагрузки на сердце и организм в целом стрессовые ситуации окажут крайне негативное влияние.
- Контроль симптомов. Людям, страдающим метеозависимостью, следует особо тщательно следить за своим здоровьем. Любое изменение самочувствия должно контролироваться. При сильном ухудшении здоровья и появлении неприятных симптомов следует обращаться за медицинской помощью.
Какие неблагоприятные дни будут еще в сентябре 2023 года
Негативное влияние на здоровье может происходить не только в моменты магнитных бурь. Согласно утверждениям астрологов, в неблагоприятные дни большинство ослабленных и чувствительных людей ощущают на себе лунную энергетику. Как правило, в такие моменты самочувствие может сильно ухудшаться.
Лунный календарь сообщает, какие дни будут неблагоприятными в сентябре 2023 года:
- I и III четверти (7 и 22 сентября). Данные этапы лунного цикла считаются очень сложными для эмоционально уязвимых людей. У них происходят перепады настроения, проявляются несвойственные им качества. В таких условиях сложно принимать правильные и обдуманные решения.
- Новолуние (15 сентября). В начале своего цикла Луна имеет слабую энергетику. Такое положение соответствующим образом отражается и на общем самочувствии. Недостаток сил и усталость ощущаются сильнее обычного. В поведении тоже происходят изменения – появляется апатия, нежелание заниматься даже любимыми делами.
- Полнолуние (29 сентября). Находясь на пике своей активности, Луна оказывает наиболее мощное влияние на человека. Высокое давление на организм лунной энергетики приводит к негативным последствиям. Появляются раздражительность, агрессия. Возможна нестандартная реакция на лечение.
- Сатанинские лунные сутки (8, 14, 23 и 29 сентября). По утверждениям экспертов, в такие дни негативные качества могут брать верх над человеком. И хотя непосредственного влияния на организм энергетика не несет, это может приводить к другим негативным последствиям, которые скажутся на здоровье.
Подведем итог
В сентябре 2023 года ожидаются магнитные бури различной мощности. Это явление может отразиться не только на здоровье метеозависимых людей, но и на самочувствии здоровых граждан. Выполнение простых рекомендации поможет укрепить организм и снизить негативное влияние Солнца.
Фото Клео.ру