Как очистить лицо в домашних условиях: снятие макияжа, подбор масок, скрабов и гелей, увлажнение и защита от солнца

Любая представительница прекрасного пола стремится выглядеть красивой и ухоженной. При желании справиться с данной задачей и добиться впечатляющего эффекта удастся даже без посещения салонов. Девушки часто интересуются: как очистить лицо в домашних условиях? Это можно сделать с помощью определенных средств и комплекса процедур.

Как правильно подготовиться к очистке лица дома

Перед тем как очистить лицо, важно правильно провести подготовку к данной процедуре. Этап включает следующие шаги:

Если у вас длинные волосы, приготовьте заколки или ободок, чтобы закрепить пряди назад и избежать их попадания на лицо во время его очищения.

Начните с умывания лица теплой водой, чтобы смыть поверхностные загрязнения. Используйте мягкий очищающий гель или пенку, подходящую для вашего типа кожи, и массируйте лицо круговыми движениями. После этого тщательно смойте водой и позвольте лицу высохнуть.

Если у вас на лице есть макияж, снимите его. Используйте мягкое средство, такое как мицеллярная вода или специальное средство для снятия макияжа с глаз и губ. Нанесите его на ватный диск и аккуратно удалите макияж с лица.

Натуральные очищающие средства

При поиске ответа на вопрос о том, как очистить лицо дома, незаменимы специальные очищающие средства. При их применении учитывают следующие советы:

Пилинг поможет удалить омертвевшие клетки кожи. Вы можете использовать готовый пилинг-скраб или приготовить его самостоятельно из натуральных ингредиентов, таких как мед. Нанесите пилинг на влажную кожу и мягко массируйте круговыми движениями, затем смойте теплой водой.

Паровые процедуры помогают открыть поры и освободиться от загрязнений. Доведите воду до кипения, налейте ее в большую миску и накройте голову полотенцем, чтобы создать паровую баню для лица. По желанию в воду добавляют несколько капель эфирного масла. Проведите процедуру в течение 5-10 минут, затем вытрите лицо мягким полотенцем.

После паровой процедуры можно нанести маску для лица, которая поможет увлажнить и очистить кожу, успокоить и сузить поры. Выберите маску в соответствии с вашим типом кожи (глиняные маски подходят для жирной кожи, увлажняющие — для сухой). Нанесите маску на лицо и оставьте на указанное время, затем смойте ее теплой водой.

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Массаж лица

Сделать кожу здоровой поможет проведение массажа лица. Процедура способствует восстановлению упругости и эластичности кожи, улучшает ее цвет. Советы, помогающие качественно сделать массаж лица дома, заключаются в следующем:

Манипуляции делают кончиками пальцев плавными, скользящими движениями. При этом стоит избегать чрезмерного надавливания. При проведении процедуры используют увлажняющий крем или масло.

Массирующие движения производят от центра лица к ушам, нос — снизу-вверх, верхнее веко — от внутреннего угла глаза к внешнему, а нижнее – наоборот. Шею массируют снизу-вверх в передней области, а боковые части – в противоположном направлении.

Противопоказаниями к проведению массажа являются проблемы с кожей, купероз, экзема, герпес, угревая сыпь в острой стадии.

Увлажнение

Если вы хотите иметь сияющую кожу, нельзя забывать об увлажнении. При этом рекомендуется учитывать следующие нюансы:

Гидратация начинается изнутри, поэтому важно пить достаточное количество воды в течение дня. Для этого следует употреблять около 8 стаканов воды в день.

Используйте подходящие средства: крем или лосьон, который подходит для вашей кожи. Наносите его на лицо после очистки кожи утром и вечером. Хорошим решением будет применение сыворотки или увлажняющих масок. Последние можно использовать один или два раза в неделю для интенсивного ухода.

Избегайте горячей воды и слишком частого мытья лица.

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Защита от солнца

Ультрафиолетовые лучи способны негативно влиять на состояние кожи, вызывая ее преждевременное старение, появление пигментации. Чтобы избежать этого, важно придерживаться следующих правил:

Во время пребывания на пляже обязательно наносите на лицо солнцезащитный крем с фильтром SPF 50. Это необходимо делать каждые два часа. Лицо приобретет легкий и красивый оттенок загара, при этом процесс будет происходить безопасно.

Перед выходом на улицу в жару рекомендуется наносить на кожу лица специальное средство не менее чем за 15 минут. Для женщин с сухим типом кожи подойдут кремы с ультрафиолетовым фильтром, для комбинированной – классический лосьон для загара, для жирной можно применять кремы с матирующим эффектом.

Солнце наиболее интенсивное в период с 11 до 16 часов. В это время следует избегать воздействия ультрафиолетовых лучей на кожу лица.

Чувствительную область вокруг глаз помогут дополнительно защитить хорошие солнцезащитные очки.

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Подведем итог

Вопрос, как очистить лицо в домашних условиях, интересует многих девушек. Добиться наилучших результатов поможет комплекс мер, заключающихся в подборе натуральных очищающих средств, увлажнении и защите кожи от солнечных лучей. Такой подход поможет достичь состояния, при котором кожа будет выглядеть здоровой и сияющей.

Фото Клео.ру