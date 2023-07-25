Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2023 года

Каждая представительница прекрасного пола желает всегда выглядеть прекрасно. Лунный календарь на сентябрь 2023 года сообщает, когда лучше всего выбирать время для косметических процедур, а в какие дни не стоит посещать салон красоты.

Косметические процедуры по фазам Луны в сентябре 2023

Астрологи утверждают, что перед посещением салона красоты обязательно нужно свериться с лунным календарем. Ночное светило влияет на большинство жизненных процессов, которые происходят в организме каждого человека: на рост ногтей и волос, заживление и восстановление, обновление клеток и многое другое.

Положение спутника Земли может указывать на то, каким косметическим процедурам стоит отдать предпочтение, а от чего необходимо отказаться. Для получения лучшего результата от проведенных манипуляций следует определить, в каких фазах находится Луна. В сентябре 2023 года они будут такими:

Убывающая (1-14, 30 сентября) . В данной фазе энергетика Луны ослабевает, а жизненные процессы замедляются. Организм лучше избавляется от лишнего, поэтому очищающие косметические процедуры показывают высокую эффективность. Рекомендуется избавляться от бородавок, мозолей и других дефектов кожи.

. В данной фазе энергетика Луны ослабевает, а жизненные процессы замедляются. Организм лучше избавляется от лишнего, поэтому очищающие косметические процедуры показывают высокую эффективность. Рекомендуется избавляться от бородавок, мозолей и других дефектов кожи. Растущая (16-28 сентября) . Лунная энергетика приводит к активизации большинства жизненных процессов. В этой фазе следует уделять внимание коже и волосам. Рекомендуется использовать тонизирующие и питательные составы, чтобы обеспечить приток полезных веществ. Хороший результат покажут уколы красоты, мезотерапия, омоложение кожи и другие сложные косметические процедуры.

. Лунная энергетика приводит к активизации большинства жизненных процессов. В этой фазе следует уделять внимание коже и волосам. Рекомендуется использовать тонизирующие и питательные составы, чтобы обеспечить приток полезных веществ. Хороший результат покажут уколы красоты, мезотерапия, омоложение кожи и другие сложные косметические процедуры. Новолуние (15 сентября) . В этой фазе посещать косметолога и проводить сложные процедуры крайне не рекомендуется. Хорошего результата добиться не удастся, зато негативные последствия могут неприятно удивить. Астрологи советуют в этот день хорошенько отдохнуть и набраться сил.

. В этой фазе посещать косметолога и проводить сложные процедуры крайне не рекомендуется. Хорошего результата добиться не удастся, зато негативные последствия могут неприятно удивить. Астрологи советуют в этот день хорошенько отдохнуть и набраться сил. Полнолуние (29 сентября). Лунное воздействие будет на максимуме, но косметических процедур все равно стоит избегать. В этот день повышается восприимчивость: действия даже опытного косметолога будут вызывать неприятные и болезненные ощущения, возможны нестандартные реакции организма на уходовые средства.

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Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2023

Лунный календарь используется во многих сферах, а его эффективность подтверждена многими годами использования. Астрологические рекомендации не теряют актуальности и в современном мире. Для получения максимальной эффективности от посещения салона красоты или домашних косметических процедур стоит учитывать лунный календарь на сентябрь 2023 года.

Самыми благоприятными днями месяца станут 11, 12, 18 и 19 сентября. На эти даты нужно планировать наиболее сложные и важные мероприятия, а также эксперименты со стилем. Кожа будет легче реагировать на изменения, поэтому можно смело пробовать новые кремы и масла.

Простые косметические процедуры и выполняемые в домашних условиях работы по уходу стоит планировать на 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22 и 23 сентября. Положение Луны будет относительно благоприятным, но присутствуют и дополнительные риски: возможны аллергические реакции на новые средства. Рекомендуется пользоваться только проверенными составами.

Наиболее неблагоприятными днями являются 2, 3, 15, 16, 27, 28 и 29 сентября. На эти даты не стоит планировать косметические процедуры. Они не только разочаруют своим результатом, но и станут причиной проблем со здоровьем.

Остальные дни считаются нейтральными. Планировать визит в салон красоты на эти даты нужно лишь при хорошем самочувствии и отсутствии противопоказаний.

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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в сентябре 2023

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Чтобы выбрать подходящее время для визита к косметологу, нужно принимать во внимание все особенности влияния Луны и звезд. Лунный календарь на сентябрь 2023 года показывает благоприятные дни для некоторых косметических процедур, а также предупреждает о возможных опасностях.

Дата Созвездие Фаза Луны О чем предупреждают звезды 1 Рыбы Убывающая Восприимчивость будет повышенной, поэтому даже малейшие манипуляции окажутся неприятными и болезненными. 2 Овен Подходящие дни, чтобы пройти сеанс массажа. Для укрепления здоровья рекомендуются прогулки на свежем воздухе. 3 4 Телец Благоприятные дни для чистки лица, нанесения перманентного макияжа и ухода за кожей. 5 6 Близнецы Организму необходимо насыщение водой, рекомендуется больше пить и плавать. Стоит заняться массажем лица, особенно в районе глаз и подбородка. 7 8 Рак Благоприятный эффект окажет омолаживание и чистка, в том числе и выведение токсинов из организма. 9 10 11 Лев Удачные дни для использования масок, питательных и омолаживающих средств. Особое внимание необходимо уделить области лица и шеи. 12 13 Дева Рекомендуется сосредоточиться на борьбе с дефектами кожи, удалении бородавок и мозолей. Можно попробовать косметику с использованием ароматических компонентов. 14 15 Новолуние Проводить косметические процедуры в этот день не рекомендуется. 16 Весы Растущая Кожа плохо реагирует на уход. Стоит отдохнуть и отменить визит к косметологу. 17 18 Скорпион При уходе необходимо использовать только натуральные вещества. Нежелательно менять привычные средства и экспериментировать с ингредиентами. 19 20 21 Стрелец Звезды рекомендуют сосредоточиться на проблемных зонах. Антицеллюлитные массажи покажут высокую эффективность. 22 23 Козерог Самые удачные дни для удаления волос и дополнительного ухода за кожей. Процедуры по омоложению будут эффективными. 24 25 Водолей Допускаются исключительно легкие процедуры и в домашних условиях. Салонные работы будут малоэффективными. 26 27 Рыбы Восприимчивость будет повышенной, поэтому даже малейшие манипуляции окажутся неприятными и болезненными. 28 29 Овен Полнолуние Проводить косметические процедуры в этот день не рекомендуется. 30 Убывающая Хороший момент для тонизирующего массажа. Нельзя делать пирсинг и заниматься прокалыванием кожи.

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Подведем итог

Лунный календарь помогает выбрать самые удачные даты для косметических процедур в сентябре 2023 года. Правильно планируя визит в салон красоты, можно добиться самых лучших результатов.

Фото Клео.ру