Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2023 года

Когда лучше всего делать косметические процедуры по лунному календарю в сентябре 2023 года: самые благоприятные и неблагоприятные дни, таблица.
Каждая представительница прекрасного пола желает всегда выглядеть прекрасно. Лунный календарь на сентябрь 2023 года сообщает, когда лучше всего выбирать время для косметических процедур, а в какие дни не стоит посещать салон красоты.
Косметические процедуры по фазам Луны в сентябре 2023
Астрологи утверждают, что перед посещением салона красоты обязательно нужно свериться с лунным календарем. Ночное светило влияет на большинство жизненных процессов, которые происходят в организме каждого человека: на рост ногтей и волос, заживление и восстановление, обновление клеток и многое другое.
Положение спутника Земли может указывать на то, каким косметическим процедурам стоит отдать предпочтение, а от чего необходимо отказаться. Для получения лучшего результата от проведенных манипуляций следует определить, в каких фазах находится Луна. В сентябре 2023 года они будут такими:
- Убывающая (1-14, 30 сентября). В данной фазе энергетика Луны ослабевает, а жизненные процессы замедляются. Организм лучше избавляется от лишнего, поэтому очищающие косметические процедуры показывают высокую эффективность. Рекомендуется избавляться от бородавок, мозолей и других дефектов кожи.
- Растущая (16-28 сентября). Лунная энергетика приводит к активизации большинства жизненных процессов. В этой фазе следует уделять внимание коже и волосам. Рекомендуется использовать тонизирующие и питательные составы, чтобы обеспечить приток полезных веществ. Хороший результат покажут уколы красоты, мезотерапия, омоложение кожи и другие сложные косметические процедуры.
- Новолуние (15 сентября). В этой фазе посещать косметолога и проводить сложные процедуры крайне не рекомендуется. Хорошего результата добиться не удастся, зато негативные последствия могут неприятно удивить. Астрологи советуют в этот день хорошенько отдохнуть и набраться сил.
- Полнолуние (29 сентября). Лунное воздействие будет на максимуме, но косметических процедур все равно стоит избегать. В этот день повышается восприимчивость: действия даже опытного косметолога будут вызывать неприятные и болезненные ощущения, возможны нестандартные реакции организма на уходовые средства.
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Благоприятные дни для косметических процедур в сентябре 2023
Лунный календарь используется во многих сферах, а его эффективность подтверждена многими годами использования. Астрологические рекомендации не теряют актуальности и в современном мире. Для получения максимальной эффективности от посещения салона красоты или домашних косметических процедур стоит учитывать лунный календарь на сентябрь 2023 года.
Простые косметические процедуры и выполняемые в домашних условиях работы по уходу стоит планировать на 5, 6, 10, 13, 14, 17, 22 и 23 сентября. Положение Луны будет относительно благоприятным, но присутствуют и дополнительные риски: возможны аллергические реакции на новые средства. Рекомендуется пользоваться только проверенными составами.
Остальные дни считаются нейтральными. Планировать визит в салон красоты на эти даты нужно лишь при хорошем самочувствии и отсутствии противопоказаний.
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Когда лучше делать косметические процедуры по лунному календарю в сентябре 2023
Чтобы выбрать подходящее время для визита к косметологу, нужно принимать во внимание все особенности влияния Луны и звезд. Лунный календарь на сентябрь 2023 года показывает благоприятные дни для некоторых косметических процедур, а также предупреждает о возможных опасностях.
|
Дата
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
О чем предупреждают звезды
|
1
|
Рыбы
|
Убывающая
|
Восприимчивость будет повышенной, поэтому даже малейшие манипуляции окажутся неприятными и болезненными.
|
2
|
Овен
|
Подходящие дни, чтобы пройти сеанс массажа. Для укрепления здоровья рекомендуются прогулки на свежем воздухе.
|
3
|
4
|
Телец
|
Благоприятные дни для чистки лица, нанесения перманентного макияжа и ухода за кожей.
|
5
|
6
|
Близнецы
|
Организму необходимо насыщение водой, рекомендуется больше пить и плавать. Стоит заняться массажем лица, особенно в районе глаз и подбородка.
|
7
|
8
|
Рак
|
Благоприятный эффект окажет омолаживание и чистка, в том числе и выведение токсинов из организма.
|
9
|
10
|
11
|
Лев
|
Удачные дни для использования масок, питательных и омолаживающих средств. Особое внимание необходимо уделить области лица и шеи.
|
12
|
13
|
Дева
|
Рекомендуется сосредоточиться на борьбе с дефектами кожи, удалении бородавок и мозолей. Можно попробовать косметику с использованием ароматических компонентов.
|
14
|
15
|
Новолуние
|
Проводить косметические процедуры в этот день не рекомендуется.
|
16
|
Весы
|
Растущая
|
Кожа плохо реагирует на уход. Стоит отдохнуть и отменить визит к косметологу.
|
17
|
18
|
Скорпион
|
При уходе необходимо использовать только натуральные вещества. Нежелательно менять привычные средства и экспериментировать с ингредиентами.
|
19
|
20
|
21
|
Стрелец
|
Звезды рекомендуют сосредоточиться на проблемных зонах. Антицеллюлитные массажи покажут высокую эффективность.
|
22
|
23
|
Козерог
|
Самые удачные дни для удаления волос и дополнительного ухода за кожей. Процедуры по омоложению будут эффективными.
|
24
|
25
|
Водолей
|
Допускаются исключительно легкие процедуры и в домашних условиях. Салонные работы будут малоэффективными.
|
26
|
27
|
Рыбы
|
Восприимчивость будет повышенной, поэтому даже малейшие манипуляции окажутся неприятными и болезненными.
|
28
|
29
|
Овен
|
Полнолуние
|
Проводить косметические процедуры в этот день не рекомендуется.
|
30
|
Убывающая
|
Хороший момент для тонизирующего массажа. Нельзя делать пирсинг и заниматься прокалыванием кожи.
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Подведем итог
Лунный календарь помогает выбрать самые удачные даты для косметических процедур в сентябре 2023 года. Правильно планируя визит в салон красоты, можно добиться самых лучших результатов.
Фото Клео.ру