Состояние организма регулирует работоспособность и настроение человека. Именно поэтому необходимо тщательно следить за своим самочувствием и работать над его улучшением. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2023 года может оказать неоценимую помощь в этом деле. Рекомендации астрологов помогут сохранить хорошее самочувствие в любой жизненной ситуации.

Как Луна влияет на здоровье

Каждому человеку знакома ситуация, когда внутренне ощущается готовность действовать, появляются дополнительные силы на решение задач. И наоборот, усталость и апатия начинают преобладать, а физические и психологические возможности находятся на минимальном уровне.

Если проанализировать ситуацию, то можно заметить, что такие ситуации происходят циклично и повторяются в определенные фазы Луны. Энергетикой ночного светила можно пользоваться в личных целях, правильно распределяя задачи и чередуя с периодами отдыха. Для этого следует разобраться, как фазы Луны влияют на здоровье и когда они будут в сентябре 2023 года:

Убывающая (1-14, 30 сентября) . Данная фаза считается удачным периодом для борьбы с хроническими недугами, приведения в порядок своего психоэмоционального состояния и старта диет. Процедуры по чистке организма на физическом и энергетическом уровне окажут дополнительный позитивный эффект. Хирургические операции на убывающую Луну проходят легче и эффективнее.

. Данная фаза считается удачным периодом для борьбы с хроническими недугами, приведения в порядок своего психоэмоционального состояния и старта диет. Процедуры по чистке организма на физическом и энергетическом уровне окажут дополнительный позитивный эффект. Хирургические операции на убывающую Луну проходят легче и эффективнее. Растущая (16-28 сентября) . Этот период отлично подходит для начинаний в различных сферах жизни. Успешными окажутся новые упражнения и введение занятий спортом на постоянной основе, укрепление иммунитета, проведение профилактических мер. Медикаментозное лечение даст лучший результат при лечении, а от услуг хирурга стоит отказаться.

. Этот период отлично подходит для начинаний в различных сферах жизни. Успешными окажутся новые упражнения и введение занятий спортом на постоянной основе, укрепление иммунитета, проведение профилактических мер. Медикаментозное лечение даст лучший результат при лечении, а от услуг хирурга стоит отказаться. Новолуние (15 сентября) . В этой фазе недостаток сил и энергетической поддержки ощущается сильнее всего. Процессы восстановления происходят дольше обычного, поэтому усталость появляется даже при отсутствии активной деятельности. Из-за дефицита сил следует избегать больших физических нагрузок и занятий спортом.

. В этой фазе недостаток сил и энергетической поддержки ощущается сильнее всего. Процессы восстановления происходят дольше обычного, поэтому усталость появляется даже при отсутствии активной деятельности. Из-за дефицита сил следует избегать больших физических нагрузок и занятий спортом. Полнолуние (29 сентября). В этой фазе энергетическое влияние Луны будет на самом высоком уровне. Это создает нагрузку на эмоциональное состояние. В результате человек становится более агрессивным и раздражительным, появляется бессонница, сложно сосредоточиться на делах и задачах. Из-за возможных нестандартных реакций организма от оздоровительных процедур рекомендуется отказаться.

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Благоприятные дни по лунному календарю на сентябрь 2023 года

При составлении прогнозов и определении энергетически удачных дат следует учитывать и дополнительные факторы. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2023 года показывает самые благоприятные и неблагоприятные дни. С его помощью можно определить, в какие моменты нужно проводить наиболее результативные процедуры, а когда стоит избегать высокой активности и чаще отдыхать.

Благоприятные дни 4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 24, 25, 26 Неблагоприятные 7, 12, 14, 15, 16, 19, 28, 29 Нейтральные 1, 2, 3, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 30

В благоприятные дни Луна влияет на организм человека положительно, создавая тем самым хорошие условия для оздоровительных процедур и других действий, направленных на улучшение самочувствия. Обычно в такие моменты появляется прилив сил и энергии, ощущается психологический подъем. Изменения в привычном образе жизни происходят быстрее и легче, поэтому важные события стоит планировать именно на эти даты.

В неблагоприятные дни устойчивость организма перед внешними негативными факторами снижается. Человек становится более уязвимым к болезням, а травмы переносятся тяжелее. Чтобы снизить нагрузку, стоит отказаться от самых энергозатратных упражнений. Также следует с осторожностью принимать важные решения: восприимчивые люди могут совершать необдуманные поступки.

В нейтральные дни Луна не окажет значительного влияния на человека. Процедуры, направленные на укрепление здоровья, будут эффективными, но не стоит ожидать каких-либо дополнительных результатов.

Описание процедур по дням: таблица

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Для того чтобы оздоровительные процедуры были максимально эффективными, необходимо выбирать для них самое подходящее время. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2023 года поможет определить лучшие даты, а также составить подробный план действий.

Дни месяца Созвездие Фаза Луны Рекомендации 1 Рыбы Убывающая Благоприятное время для чистки сосудов. Можно заниматься физическими упражнениями любой сложности. Не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения. 2 Овен День активной работы почек. Желательно употреблять большее количество жидкости. Хороший день для занятий йогой. 3 Благоприятный эффект окажут любые физические и энергетические чистки, а также водные процедуры и массажи. Для закрепления результатов можно устроить разгрузочный день. 4 Телец Организм будет тяжело реагировать на укусы насекомых. Силовые упражнения приведут к травмам. 5 Рекомендуются физические упражнения, выполняемые с партнером. Командная работа благоприятно скажется на энергетике. 6 Близнецы Печень будет уязвимой: противопоказаны любые продукты, повышающие нагрузку на этот орган. 7 Повышенное внимание требуется к нижней части позвоночника, возможны травмы. Голодание и диеты пойдут во вред. 8 Рак Ожидается ослабление иммунной системы. Стоит избегать переохлаждения и дополнительных нагрузок на организм. 9 Можно смело заниматься силовыми упражнениями и йогой. 10 В этот день активны уши: громкие звуки будут вызывать неприятные ощущения и болевые симптомы. Полезными будут дыхательные упражнения и энергетические очищающие практики. 11 Лев Астрологи советуют посещать сеансы массажа, проводить водные процедуры, больше отдыхать и меньше есть. 12 Крайне неблагоприятный день для употребления алкогольных напитков. 13 Дева Под высокой нагрузкой окажутся глаза и мозг. Необходимо заниматься зрительной гимнастикой и проводить укрепляющие процедуры. 14 Благоприятный день для любых видов чисток и голодания. 15 Новолуние Крайне неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур. 16 Весы Растущая Можно активно заниматься спортом, посещать баню или сауну. 17 Уязвимыми будут шея и голосовые связки. Нежелательно петь и громко разговаривать. 18 Скорпион Молочные продукты принесут большую пользу для организма. Ограничения в пище не рекомендуются. 19 Хороший день для нагрузки на легкие. Можно заниматься дыхательной гимнастикой, проводить сеансы ароматерапии, чистить дыхательные пути и бронхи. 20 Противопоказаны мясные блюда, курица и яйца. Лечение зубов может негативно отразиться на энергетике. 21 Стрелец Удачные дни для голодания, чистки желудка и подготовки к чистке печени. 22 23 Козерог Активна грудная клетка, поэтому силовые упражнения будут очень эффективными. 24 Рекомендуется больше пить для ускорения выведения токсинов из организма. 25 Водолей Благоприятный день для любых видов чисток и голодания. 26 Астрологи рекомендуют обратить внимание на работу сердца и сосудов. Нельзя нагружать организм дополнительными упражнениями. 27 Рыбы Удачное время, чтобы заняться омолаживающими процедурами, а также для косметических и пластических операций. 28 Рекомендованы сухое голодание и чистка кишечника. 29 Овен Полнолуние Крайне неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур. 30 Убывающая Благоприятное время для чистки сосудов. Можно заниматься физическими упражнениями любой сложности. Не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения.

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Подведем итог

Лунный календарь на сентябрь 2023 года указывает на самые благоприятные дни для здоровья и процедур по его укреплению. Астрологи сообщают, какие занятия и упражнения дадут положительный эффект.

Фото Клео.ру