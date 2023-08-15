Благоприятные для здоровья дни в сентябре 2023 года по лунному календарю: влияние фаз Луны.
Состояние организма регулирует работоспособность и настроение человека. Именно поэтому необходимо тщательно следить за своим самочувствием и работать над его улучшением. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2023 года может оказать неоценимую помощь в этом деле. Рекомендации астрологов помогут сохранить хорошее самочувствие в любой жизненной ситуации.
Как Луна влияет на здоровье
Каждому человеку знакома ситуация, когда внутренне ощущается готовность действовать, появляются дополнительные силы на решение задач. И наоборот, усталость и апатия начинают преобладать, а физические и психологические возможности находятся на минимальном уровне.
Если проанализировать ситуацию, то можно заметить, что такие ситуации происходят циклично и повторяются в определенные фазы Луны. Энергетикой ночного светила можно пользоваться в личных целях, правильно распределяя задачи и чередуя с периодами отдыха. Для этого следует разобраться, как фазы Луны влияют на здоровье и когда они будут в сентябре 2023 года:
- Убывающая (1-14, 30 сентября). Данная фаза считается удачным периодом для борьбы с хроническими недугами, приведения в порядок своего психоэмоционального состояния и старта диет. Процедуры по чистке организма на физическом и энергетическом уровне окажут дополнительный позитивный эффект. Хирургические операции на убывающую Луну проходят легче и эффективнее.
- Растущая (16-28 сентября). Этот период отлично подходит для начинаний в различных сферах жизни. Успешными окажутся новые упражнения и введение занятий спортом на постоянной основе, укрепление иммунитета, проведение профилактических мер. Медикаментозное лечение даст лучший результат при лечении, а от услуг хирурга стоит отказаться.
- Новолуние (15 сентября). В этой фазе недостаток сил и энергетической поддержки ощущается сильнее всего. Процессы восстановления происходят дольше обычного, поэтому усталость появляется даже при отсутствии активной деятельности. Из-за дефицита сил следует избегать больших физических нагрузок и занятий спортом.
- Полнолуние (29 сентября). В этой фазе энергетическое влияние Луны будет на самом высоком уровне. Это создает нагрузку на эмоциональное состояние. В результате человек становится более агрессивным и раздражительным, появляется бессонница, сложно сосредоточиться на делах и задачах. Из-за возможных нестандартных реакций организма от оздоровительных процедур рекомендуется отказаться.
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Благоприятные дни по лунному календарю на сентябрь 2023 года
При составлении прогнозов и определении энергетически удачных дат следует учитывать и дополнительные факторы. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2023 года показывает самые благоприятные и неблагоприятные дни. С его помощью можно определить, в какие моменты нужно проводить наиболее результативные процедуры, а когда стоит избегать высокой активности и чаще отдыхать.
|
Благоприятные дни
|
4, 5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 22, 24, 25, 26
|
Неблагоприятные
|
7, 12, 14, 15, 16, 19, 28, 29
|
Нейтральные
|
1, 2, 3, 11, 13, 20, 21, 23, 27, 30
В благоприятные дни Луна влияет на организм человека положительно, создавая тем самым хорошие условия для оздоровительных процедур и других действий, направленных на улучшение самочувствия. Обычно в такие моменты появляется прилив сил и энергии, ощущается психологический подъем. Изменения в привычном образе жизни происходят быстрее и легче, поэтому важные события стоит планировать именно на эти даты.
В неблагоприятные дни устойчивость организма перед внешними негативными факторами снижается. Человек становится более уязвимым к болезням, а травмы переносятся тяжелее. Чтобы снизить нагрузку, стоит отказаться от самых энергозатратных упражнений. Также следует с осторожностью принимать важные решения: восприимчивые люди могут совершать необдуманные поступки.
В нейтральные дни Луна не окажет значительного влияния на человека. Процедуры, направленные на укрепление здоровья, будут эффективными, но не стоит ожидать каких-либо дополнительных результатов.
Описание процедур по дням: таблица
Для того чтобы оздоровительные процедуры были максимально эффективными, необходимо выбирать для них самое подходящее время. Лунный календарь здоровья на сентябрь 2023 года поможет определить лучшие даты, а также составить подробный план действий.
|
Дни месяца
|
Созвездие
|
Фаза Луны
|
Рекомендации
|
1
|
Рыбы
|
Убывающая
|
Благоприятное время для чистки сосудов. Можно заниматься физическими упражнениями любой сложности. Не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения.
|
2
|
Овен
|
День активной работы почек. Желательно употреблять большее количество жидкости. Хороший день для занятий йогой.
|
3
|
Благоприятный эффект окажут любые физические и энергетические чистки, а также водные процедуры и массажи. Для закрепления результатов можно устроить разгрузочный день.
|
4
|
Телец
|
Организм будет тяжело реагировать на укусы насекомых. Силовые упражнения приведут к травмам.
|
5
|
Рекомендуются физические упражнения, выполняемые с партнером. Командная работа благоприятно скажется на энергетике.
|
6
|
Близнецы
|
Печень будет уязвимой: противопоказаны любые продукты, повышающие нагрузку на этот орган.
|
7
|
Повышенное внимание требуется к нижней части позвоночника, возможны травмы. Голодание и диеты пойдут во вред.
|
8
|
Рак
|
Ожидается ослабление иммунной системы. Стоит избегать переохлаждения и дополнительных нагрузок на организм.
|
9
|
Можно смело заниматься силовыми упражнениями и йогой.
|
10
|
В этот день активны уши: громкие звуки будут вызывать неприятные ощущения и болевые симптомы. Полезными будут дыхательные упражнения и энергетические очищающие практики.
|
11
|
Лев
|
Астрологи советуют посещать сеансы массажа, проводить водные процедуры, больше отдыхать и меньше есть.
|
12
|
Крайне неблагоприятный день для употребления алкогольных напитков.
|
13
|
Дева
|
Под высокой нагрузкой окажутся глаза и мозг. Необходимо заниматься зрительной гимнастикой и проводить укрепляющие процедуры.
|
14
|
Благоприятный день для любых видов чисток и голодания.
|
15
|
Новолуние
|
Крайне неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур.
|
16
|
Весы
|
Растущая
|
Можно активно заниматься спортом, посещать баню или сауну.
|
17
|
Уязвимыми будут шея и голосовые связки. Нежелательно петь и громко разговаривать.
|
18
|
Скорпион
|
Молочные продукты принесут большую пользу для организма. Ограничения в пище не рекомендуются.
|
19
|
Хороший день для нагрузки на легкие. Можно заниматься дыхательной гимнастикой, проводить сеансы ароматерапии, чистить дыхательные пути и бронхи.
|
20
|
Противопоказаны мясные блюда, курица и яйца. Лечение зубов может негативно отразиться на энергетике.
|
21
|
Стрелец
|
Удачные дни для голодания, чистки желудка и подготовки к чистке печени.
|
22
|
23
|
Козерог
|
Активна грудная клетка, поэтому силовые упражнения будут очень эффективными.
|
24
|
Рекомендуется больше пить для ускорения выведения токсинов из организма.
|
25
|
Водолей
|
Благоприятный день для любых видов чисток и голодания.
|
26
|
Астрологи рекомендуют обратить внимание на работу сердца и сосудов. Нельзя нагружать организм дополнительными упражнениями.
|
27
|
Рыбы
|
Удачное время, чтобы заняться омолаживающими процедурами, а также для косметических и пластических операций.
|
28
|
Рекомендованы сухое голодание и чистка кишечника.
|
29
|
Овен
|
Полнолуние
|
Крайне неблагоприятный день для любых оздоровительных процедур.
|
30
|
Убывающая
|
Благоприятное время для чистки сосудов. Можно заниматься физическими упражнениями любой сложности. Не рекомендуется употреблять продукты животного происхождения.
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Подведем итог
Лунный календарь на сентябрь 2023 года указывает на самые благоприятные дни для здоровья и процедур по его укреплению. Астрологи сообщают, какие занятия и упражнения дадут положительный эффект.
Фото Клео.ру