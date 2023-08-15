Благоприятные дни для операций в сентябре 2023 года

При проведении хирургических процедур всегда присутствует риск, что что-то пойдет не так. Но вероятность неблагоприятного исхода можно снизить, если вовремя обратиться к врачу. Лунный календарь на сентябрь 2023 года поможет выбрать самые благоприятные дни для операций.

Операции по фазам Луны в сентябре 2023

Не секрет, что положение Луны оказывает существенное влияние на большинство процессов, происходящих на нашей планете. Энергетический фон заметно влияет на здоровье человека, а также может оказать негативное воздействие на действия и решения лечащего врача.

Результативность медицинских процедур зависит одновременно от нескольких факторов. Астрологи рекомендуют учитывать фазы Луны при планировании визита к врачу. Утверждается, что на различных этапах лунного цикла эффект от хирургических операций будет заметно отличаться. В сентябре 2023 года будут такие фазы Луны:

Убывающая . Этот период считается самым благоприятным для сложных медицинских процедур. Операции пройдут успешно, а процесс реабилитации окажется быстрым и менее болезненным.

. Этот период считается самым благоприятным для сложных медицинских процедур. Операции пройдут успешно, а процесс реабилитации окажется быстрым и менее болезненным. Растущая . Не лучшее время для посещения хирурга. Сложности могут возникнуть как после процедуры, так и во время ее выполнения. Зато медикаментозное лечение будет давать более высокие результаты по сравнению с другими периодами лунного календаря.

. Не лучшее время для посещения хирурга. Сложности могут возникнуть как после процедуры, так и во время ее выполнения. Зато медикаментозное лечение будет давать более высокие результаты по сравнению с другими периодами лунного календаря. Новолуние . Один из самых неблагоприятных периодов. Из-за дефицита энергии организм будет сильно ослабленным и уязвимым к внешним негативным факторам. Вероятность послеоперационного заражения повышается.

. Один из самых неблагоприятных периодов. Из-за дефицита энергии организм будет сильно ослабленным и уязвимым к внешним негативным факторам. Вероятность послеоперационного заражения повышается. Полнолуние. Из-за повышенного энергетического влияния многие жизненные процессы усиливаются, включая ток крови и других жидкостей. В результате могут возникнуть осложнения из-за большой кровопотери. Также в этой фазе организм может нестандартно реагировать на некоторые медицинские препараты, создавая дополнительные проблемы во время операции.

Рекомендации лунного календаря и астрологов актуальны только в том случае, когда нет опасности для здоровья человека. В сложных ситуациях, когда промедление может стоить жизни пациента, нужно придерживаться только указаний врачей.

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Когда делать операцию по лунному календарю в сентябре 2023

Движение Луны спрогнозировано вплоть до минут, поэтому не составляет большого труда определить благоприятные дни для операций по лунному календарю на сентябрь 2023 года. Однако для правильного планирования необходимо также принимать во внимание и неблагоприятные периоды, чтобы не подвергать организм дополнительным рискам.

Наиболее значимыми моментами в сентябре 2023 года будут такие даты:

Убывающая фаза Луны (1-14, 30 сентября) . Самое удачное время для посещения врача. Сложные инвазивные процедуры пройдут легче и успешнее, а восстановление будет более быстрым.

. Самое удачное время для посещения врача. Сложные инвазивные процедуры пройдут легче и успешнее, а восстановление будет более быстрым. Растущая фаза Луны (16-28 сентября) . Не лучшее время для визита к хирургу. Осложнения возможны как во время операции, так и на этапе реабилитации. В этот период лучше сосредоточиться на лечении медикаментами.

. Не лучшее время для визита к хирургу. Осложнения возможны как во время операции, так и на этапе реабилитации. В этот период лучше сосредоточиться на лечении медикаментами. Новолуние и полнолуние (15 и 29 сентября) . Самые неблагоприятные дни. Не рекомендуется обращаться за помощью к лечащему врачу, кроме неотложных ситуаций. Хирургическое вмешательство чревато большими проблемами для организма.

. Самые неблагоприятные дни. Не рекомендуется обращаться за помощью к лечащему врачу, кроме неотложных ситуаций. Хирургическое вмешательство чревато большими проблемами для организма. Луна в мутабельных знаках (1, 6, 7, 13, 14, 15, 21, 22, 27 и 28 сентября) . Данные созвездия символизируют собой перемены. Астрологи утверждают, что результат проведения медицинских процедур будет непредсказуемым.

. Данные созвездия символизируют собой перемены. Астрологи утверждают, что результат проведения медицинских процедур будет непредсказуемым. Сатанинские лунные сутки (8, 14, 23 и 29 сентября). В эти дни негативная энергетика проявляется сильнее обычного. Прямой угрозы для здоровья нет, но Луна может повилять на решения и действия лечащего врача.

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Благоприятные дни для операций в сентябре 2023

На основе информации о транзите Луны и других небесных тел астрологи составили лунный календарь на сентябрь 2023 года и перечислили в нем самые благоприятные дни для операций. Таблица поможет выбрать наиболее удачное время для лечения конкретных органов и свести возможные риски к минимуму.

Дата Созвездие Фаза Луны Рекомендации по лечению 1 Рыбы Убывающая Операции на органах в районе брюшной полости, процедуры по общей чистке организма. Мутабельный знак. 2 Овен Лечение почек, половых органов, радикулита. 3 4 Телец Оздоровление почек и половых органов. 5 6 Близнецы Процедуры для восстановления печени, чистка сосудов. Мутабельный знак. 7 8 Рак Лечение зубов, ног, позвоночника, артрита, подагры. 9 10 11 Лев Операции на глазах, суставах, ногах. Оздоровление нервной системы. 12 13 Дева Косметические и пластические операции, пересадка кожи, чистка крови. Мутабельный знак. 14 15 Новолуние Неблагоприятный день. Операции противопоказаны. 16 Весы Растущая На растущую Луну операции не рекомендованы. 17 18 Скорпион 19 20 21 Стрелец 22 23 Козерог 24 25 Водолей 26 27 Рыбы 28 29 Овен Полнолуние Неблагоприятный день. Операции противопоказаны. 30 Убывающая Лечение почек, половых органов, радикулита.

Помимо благоприятных дней, необходимо также учитывать и неблагоприятные даты, чтобы избежать дополнительных рисков для организма во время проведения сложных медицинских процедур. В таблице ниже показано, когда не стоит обращаться за помощью к хирургу и какие органы не рекомендуется лечить.

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Подведем итог

Влияние Луны оказывает существенное влияние на здоровье. Лунный календарь операций на сентябрь 2023 года поможет выбрать лучшее время для сложных медицинских процедур, чтобы повысить результативность и снизить возможные риски.

Фото Клео.ру