В погоне за кожей мечты: четыре ошибки в уходе за лицом

Даже опытные девушки часто допускают досадные оплошности

В современном мире девушкам доступно огромное количество авторитетных источников информации о том, как правильно ухаживать за кожей тела и лица. Многие с годами вырабатывают собственные схемы и имеют все основания чувствовать себя настоящими гуру по секретам красоты. Однако даже самые опытные дамы часто допускают ошибки, которые в итоге крайне негативно сказываются на внешнем виде кожи. О них рассказывает женский журнал kleo.ru.

Неправильная температура воды

Многие представительницы прекрасного пола любят понежиться под горячим душем. Такие водные процедуры, конечно, расслабляют тело, однако слишком горячая вода негативно влияет на состояние кожи. Идеальный вариант – купаться в теплой, но не обжигающей воде. Кожу лица и вовсе лучше не мочить водопроводной водой.

Пренебрежение гормональным фоном

Здоровые отношения с любимым человеком – один из кирпичиков хорошего настроения и цветущего внешнего вида. Во время близости в кровь выбрасываются эндорфины, которые помогают организму вырабатывать коллаген, обеспечивающий коже упругость и эластичность.

Излишняя поспешность

Многие дамы допускают одну досадную оплошность. Они забывают, что каждому косметическому средству необходимо время на то, чтобы проявить свои свойства. В погоне за мгновенным эффектом женщины могут скупать бесконечное количество кремов и других средств и постоянно их менять. Нельзя забывать, что крему нужно, как минимум, несколько недель, чтобы показать свои свойства на коже.

Несдержанность в еде и напитках

Также важно помнить, что внешнее воздействие на кожу с помощью косметических средств – только половина успеха. На состояние кожи оказывают сильное влияние питание и здоровый сон. Излишнее потребление сладкого, жирного, соленого и жареного обязательно скажется на внешнем виде. Такие продукты приводят к появлению мешков под глазами, а также в целом ухудшают состояние кожи. Тоже самое касается алкогольных напитков. Пару бокалов вина позволить себе можно, а вот перебарщивать со сладкими коктейлями точно не стоит.